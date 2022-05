Nóng: Thần đồng tiên tri Ấn Độ dự báo thế giới tháng 5/2022

Mới đây, thần đồng tiên tri Ấn Độ Abhigya Anand đã đưa ra dự đoán khá tốt cho vận mệnh thế giới thời gian tới. Cụ thể Abhigya cho biết hiện tượng Kal Sarpa Yoga đang dần suy yếu và biến mất. Kal Sarpa Yoga là một hiện tượng chiêm tinh, bắt đầu từ ngày 10/12/2021. Nó xảy ra khi mặt trời, mặt trăng, sao Hoả, sao Kim, sao Mộc, sao Thổ và sao Thuỷ nối thành một đường với nhau – tạo thành hiện tượng “7 chòm sao nối một đường”. Trong chiêm tinh Vệ Đà, 7 chòm sao hợp pha được coi là điềm hung. Abhigya Anand cho rằng chính hiện tượng này đã gây ra nhiều tác động tiêu cực với thế giới trong thời gian qua. Vì vậy, khi hiện tượng này qua đi, thế giới sẽ không phải đón nhận những tin xấu liên quan đến thảm họa, sự cố. Tín hiệu đáng mừng này có thể sẽ tác động đến đại dịch COVID-19. Tuy hiện tượng này chưa thể biến mất ngay lập tức nhưng con người sẽ phải học cách sống chung với dịch bệnh thêm một thời gian nữa. Đầu năm nay, thần đồng tiên tri Ấn Độ Abhigya Anand dự báo rằng: Biến thể Omicron sẽ gây nguy hiểm trong thời gian ngắn - nhưng có thể mang lại lợi ích lâu dài. Và thời điểm cả thế giới khó khăn nhất khi đối mặt với biến thể Omicron sẽ diễn ra trong 5 tháng, từ ngày 10/12/2021 - đến tháng 5/2022, đặc biệt là thời điểm đạt đỉnh vào cuối tháng 4/2022. Biến thể Omicron sau thời điểm tháng 5/2022 sẽ mang đến những lợi ích về lâu về dài. Abhigya Anand giải thích, với việc các quốc gia trên thế giới "phủ sóng" vắc-xin COVID-19 thì số ca nhiễm biến thể Omicron mặc dù nhiều nhưng may mắn lại ghi nhận số ca tử vong giảm lớn so với năm 2021. Đây chính là dấu hiệu cho thấy đại dịch Covid-19 hoàn toàn có thể được khắc chế. Dần dần về sau, khi vắc-xin Covid-19 có mặt trên mọi ngóc ngách thế giới với việc người dân được tiêm đủ liều thì Covid-19 sẽ giống như một bệnh cúm, thần đồng tiên tri Ấn Độ lạc quan nói. Tuy vậy, Abhigya Anand đưa ra nghi vấn về một biến thể mới của Covid-19 sẽ xuất hiện vào tháng 4/2023 nhưng nhanh chóng trấn an mọi người không cần quá lo lắng về nó. Thần đồng tiên tri cho biết sẽ theo dõi chiêm tinh và bổ sung thông tin về nghi vấn này. Ngoài dịch bệnh, thần đồng Abhigya Anand cho biết nhiều vấn đề khác cũng sẽ ảnh hưởng tới tình hình chung của thế giới và chưa thể giải quyết trong ngày một ngày hai. Mời các bạn xem video: Trái đất trải qua tháng 9 nóng nhất trong lịch sử. Nguồn: THĐT

Mới đây, thần đồng tiên tri Ấn Độ Abhigya Anand đã đưa ra dự đoán khá tốt cho vận mệnh thế giới thời gian tới. Cụ thể Abhigya cho biết hiện tượng Kal Sarpa Yoga đang dần suy yếu và biến mất. Kal Sarpa Yoga là một hiện tượng chiêm tinh, bắt đầu từ ngày 10/12/2021. Nó xảy ra khi mặt trời, mặt trăng, sao Hoả, sao Kim, sao Mộc, sao Thổ và sao Thuỷ nối thành một đường với nhau – tạo thành hiện tượng “7 chòm sao nối một đường”. Trong chiêm tinh Vệ Đà, 7 chòm sao hợp pha được coi là điềm hung. Abhigya Anand cho rằng chính hiện tượng này đã gây ra nhiều tác động tiêu cực với thế giới trong thời gian qua. Vì vậy, khi hiện tượng này qua đi, thế giới sẽ không phải đón nhận những tin xấu liên quan đến thảm họa, sự cố. Tín hiệu đáng mừng này có thể sẽ tác động đến đại dịch COVID-19. Tuy hiện tượng này chưa thể biến mất ngay lập tức nhưng con người sẽ phải học cách sống chung với dịch bệnh thêm một thời gian nữa. Đầu năm nay, thần đồng tiên tri Ấn Độ Abhigya Anand dự báo rằng: Biến thể Omicron sẽ gây nguy hiểm trong thời gian ngắn - nhưng có thể mang lại lợi ích lâu dài. Và thời điểm cả thế giới khó khăn nhất khi đối mặt với biến thể Omicron sẽ diễn ra trong 5 tháng, từ ngày 10/12/2021 - đến tháng 5/2022, đặc biệt là thời điểm đạt đỉnh vào cuối tháng 4/2022. Biến thể Omicron sau thời điểm tháng 5/2022 sẽ mang đến những lợi ích về lâu về dài. Abhigya Anand giải thích, với việc các quốc gia trên thế giới "phủ sóng" vắc-xin COVID-19 thì số ca nhiễm biến thể Omicron mặc dù nhiều nhưng may mắn lại ghi nhận số ca tử vong giảm lớn so với năm 2021. Đây chính là dấu hiệu cho thấy đại dịch Covid-19 hoàn toàn có thể được khắc chế. Dần dần về sau, khi vắc-xin Covid-19 có mặt trên mọi ngóc ngách thế giới với việc người dân được tiêm đủ liều thì Covid-19 sẽ giống như một bệnh cúm, thần đồng tiên tri Ấn Độ lạc quan nói. Tuy vậy, Abhigya Anand đưa ra nghi vấn về một biến thể mới của Covid-19 sẽ xuất hiện vào tháng 4/2023 nhưng nhanh chóng trấn an mọi người không cần quá lo lắng về nó. Thần đồng tiên tri cho biết sẽ theo dõi chiêm tinh và bổ sung thông tin về nghi vấn này. Ngoài dịch bệnh, thần đồng Abhigya Anand cho biết nhiều vấn đề khác cũng sẽ ảnh hưởng tới tình hình chung của thế giới và chưa thể giải quyết trong ngày một ngày hai. Mời các bạn xem video: Trái đất trải qua tháng 9 nóng nhất trong lịch sử. Nguồn: THĐT