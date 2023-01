Nổi da gà 5 câu chuyện có thật đáng sợ hơn cả phim kinh dị

1. Người đàn ông có 2 khuôn mặt: Một người đàn ông có tên Edward Mordrake sinh ra với khuôn mặt thứ hai ở sau đầu. Khuôn mặt thứ hai này không thể nói nhưng có thể cười và khóc mà không hề liên quan đến cảm xúc của Edward Mordrake. Ông đã gọi khuôn mặt thứ hai của mình là khuôn mặt của quỷ. Edward Mordrake tự sát năm 23 tuổi sau khi các bác sĩ từ chối làm phẫu thuật tách khuôn mặt thứ hai khỏi đầu ông. 2. Những kẻ rình rập: Thật rùng rợn khi đây là câu chuyện đáng sợ có thật. Sau khi bỏ ra số tiền là $1.300.000 để có được ngôi nhà mơ ước, một gia đình ở New Jersey (Mỹ) bắt đầu nhận được mối đe dọa giết người đáng sợ từ người tự nhận mình là "The Watcher". Kể từ khi chuyển ở, các chủ sở hữu cho biết họ đã nhận được nhiều lá thư từ một người bí ẩn. "The Watcher" tuyên bố ngôi nhà "đã là sở hữu của gia đình tôi trong nhiều thập kỷ," và "Tôi đã được giao trách nhiệm theo dõi và chờ đợi cho lần thứ hai tới," theo Castro báo cáo. Những người chủ sở hữu mới có một vài đứa trẻ, và nhiều đứa con đã hỏi rằng , "Họ đã phát hiện ra điều gì trên các bức tường chưa?" hay "Tôi rất vui khi biết tên của bạn bây giờ, và tên của người mà bạn đã mang đến cho tôi." Các gia đình đã buộc phải rời khỏi nhà của họ và sau đó họ đã đệ đơn kiện các chủ sở hữu trước. 3. Con màu ma: Năm 1948, người ta nhận được những tín hiệu kì lạ từ con tàu SS Ourang ở ngoài khơi Indonesia. Một giọng nói truyền đến "Tất cả nhân viên bao gồm cả thuyền trưởng đều đã chết, họ nằm trong phòng bản đồ. Khả năng tất cả thuyền viên cũng đã chết..." Một con tàu lân cận nhận được tín hiệu dạng Morse với nội dung vỏn vẹn "Tôi chết". Đáng sợ hơn là khi tàu điều tra tiếp cận được SS Ourang phát hiện tất cả những người có mặt trên tàu đều đã chết, mắt mở to và nhìn lên trời. 4. Người phụ nữ bước ra từ tủ chén: Một người đàn ông người Nhật đã đặt camera giám sát để tìm hiểu ai đã trộm thức ăn trong bếp. Ban đầu nghi ngờ là động vật nhưng khi bật camera lên mới phát hiện mỗi đêm, một người phụ nữ bước ra từ tủ chén, ăn đồ ăn trong bếp và thậm chí là đi tắm. Người phụ nữ này đã sống trong nhà một năm mà chủ nhà không hề hay biết. 5. Người đàn ông bí ẩn: Năm 1669, vua Louis XIV đã đưa một người đàn ông vào tù mà không qua xét xử. Người này buộc phải đeo mặt nạ sắt trong suốt cuộc đời. Cho đến nay, danh tính và bí ẩn về người đàn ông này vẫn chưa được giải mã. Rất nhiều giả thuyết được đưa ra xoay quanh nhân vật này, có người cho rằng đó là anh em song sinh với vua Louis XIV. >>>Xem thêm video: Bí ẩn không lời giải về “thành phố ma” giữa lòng đại dương.

