Những "quái vật" ngoài đời thực khiến nhân loại ngỡ ngàng

Nhiều người biết đến câu chuyện "Người đẹp và quái vật". Lịch sử từng ghi nhận một phiên bản đời thực của câu truyện cổ tích trên. Cụ thể, vào năm 1537, một đứa trẻ đã chào đời tại đảo Tenerife (Tây Ban Nha) với toàn bộ cơ thể được bao phủ bởi một lớp lông dày. Đây là người có ngoại hình dị thường như "quái vật" tưởng chừng chỉ xuất hiện trong truyện cổ tích. Cha mẹ đã đặt tên cho người con có ngoại hình khác thường ấy là Petrus Gonsalvus. Vì có diện mạo không như những đứa trẻ khác, cha mẹ của Gonsalvus nghĩ rằng, cậu bé là hiện thân của quỷ dữ. Do vậy, khi Gonsalvus lên 10 tuổi, cha mẹ đã bán cậu cho hải tặc Pháp. Sau khi được bán cho hải tặc, Gonsalvus được đặt cho một tên gọi khác là “The Man of the Woods” (tạm dịch: Người Rừng). Kế đến, “Người Rừng” lại được tặng cho Hoàng đế Pháp là Henri II. Hoàng đế Henri II nhận ra Gonsalvus là một người thông minh khi thấy cậu học tiếng Pháp một cách rất nhanh. Vì vậy, Gonsalvus nhận được nền giáo dục rất tốt. Sau khi vua Henri II qua đời, vợ của ông là hoàng hậu Catherine de Médici tiếp tục nhận trách nhiệm chăm lo cho Gonsalvus. Theo một số tài liệu lịch sử, hoàng hậu Catherine de Médici còn sắp xếp một cuộc hôn nhân cho Gonsalvus với người hầu gái xinh đẹp của bà là Catherine. Vợ chồng Gonsalvus có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên 6 người con. Trong đó, 4 người con có diện mạo giống như bố. Francesco Lentini ở Italy là một nhân vật nổi tiếng lịch sử khi bị dị tật bẩm sinh nên chào đời tới 3 chiếc chân. Người ta cho rằng sở dĩ Lentini có 3 chân là vì ông có một người anh em song sinh chưa hoàn thiện và bị dính liền. Gia đình của Francesco có đến 11 anh chị em và đều hoàn toàn khỏe mạnh. Do Lentini có ngoại hình như vậy nên cha mẹ gửi ông đến một người cô để nuôi dưỡng. Về sau, người họ hàng này lại đưa Lentini tới trại mồ côi cho trẻ em khuyết tật. Năm lên 8 tuổi, ông di cư sang Mỹ và từng bước trở thành một diễn viên xiếc danh tiếng. Những buổi diễn của ông thu hút rất đông khán giả. Thậm chí, ông còn viết và xuất bản cuốn tự truyện về cuộc đời mình. Năm 30 tuổi, hạnh phúc mỉm cười với người 3 chân Lentini khi ông trở thành công dân Mỹ và kết hôn với một người phụ nữ có tên Theresa Murrey. Vợ chồng ông Lentini có 4 đứa con khỏe mạnh. Ông tiếp tục theo đuổi sự nghiệp diễn xiếc cho đến cuối đời. Năm 77 tuổi, ông qua đời. Mời quý độc giả xem video: Gặp người đàn ông được tôn thờ như thần ở Ấn Độ (nguồn: VTC1)

