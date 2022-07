Những hoàng đế có cái chết bi hài lãng xẹt nhất lịch sử Trung Quốc

Chết vì bị vợ cắm sừng. Bắc Ngụy Hiếu Văn Đế Thác Bạt Hoành (467-499), là một nhà chính trị, quân sự, cải cách người dân tộc thiểu số. Khi chồng mải bận rộn với việc triều chính thì hoàng hậu của ông lại thông dâm với thái giám. Ảnh minh họa. Mọi việc chỉ bại lộ khi một vị công chúa do bị hoàng hậu ép phải lấy chồng đã nói hết với vua cha. Không chịu nổi sự đàm tiếu, ít bữa sau, Hán Văn Đế mắc bệnh nặng rồi qua đời. Ảnh minh họa. Chết vì rơi xuống hố phân. Tấn Cảnh Công Cơ Cứ (599 – 582 trước công nguyên) là vua nước Tấn (một nước chư hầu của nhà Chu thời Xuân Thu). Một lần, sau khi chém đầu thầy phù thủy, Tấn Cảnh Công chạy vào nhà vệ sinh do đau bụng. Nhưng vì quá vội vàng, vị vua này đã ngã xuống hố phân mà chết. Ảnh minh họa. Chết vì cậy khỏe. Tần Vũ vương Doanh Đãng lên ngôi năm 311 trước Công nguyên (TNC), hiệu là Tần Vũ vương. Do sinh ra có thể lực như võ sĩ, Doanh Đãng rất thích tập luyện và tự tin về sức khỏe hơn người của mình. Trong một lần thi cùng các lực sĩ nâng vạc đồng, ông trượt tay khiến vạc rơi thẳng vào người làm gãy xương khớp chân. Do vết thương quá nặng, cuối cùng Doanh Đãng qua đời khi chỉ mới 23 tuổi, hỉ ở ngôi được 4 năm. Sau khi vua băng hà, các lực sĩ Nhâm Bỉ, Ô Hoạch, Mạnh Thuyết hùa theo vua Tần trong cuộc thi nâng đỉnh đã bị xử trảm hết. Ảnh minh họa. Chết vì sét đánh. Vũ Ất, vị vua thứ 27 của nhà Thương thường xuyên có những hành vi báng bổ thần thánh như chặt đầu thần linh, bắn trời. Cho nên, khi Vũ Ất bị sét đánh chết khi đang đi săn, nhiều người cho rằng ông bị trừng phạt. Ảnh minh họa. Chết vì lỡ miệng đòi phế cung nữ. Đông Tấn Hiếu Vũ Đế Mã Tư Diệu (361-396) là hoàng đế thứ 9 của triều Đông Tấn. Trong một lần thưởng rượu, Hiếu Vũ Đế liền nói với Trương Quý Nhân rằng một ngày nào đó ta sẽ phế nàng tìm một người trẻ đẹp hơn, sau đó lên giường đi ngủ. Tức giận về điều vua nói, Trương Quý nhân đã lấy gối úp lên mặt Mã Tư Diệu khiến vua chết vì ngạt thở. Ảnh minh họa. Hoàng đế chết đói. Bắc Tề Văn Tuyên Đế là vị hoàng đế khai quốc của triều đại Bắc Tề. Sau khi lên ngôi, hoàng đế này rất ham mê uống rượu và mắc chứng biếng ăn. Cuối cùng, vì không ăn và uống rượu, vị hoàng đế này đã qua đời vì đói. Minh Hy Tông Chu Do Hiệu (1605-1672) tuy làm vua nhưng lại không hứng thú với việc quốc gia đại sự, chỉ thích điêu khắc gỗ. Một hôm, Minh Hy Tông bơi thuyền gỗ do chính tay mình làm ra giữa hồ ở Ngự hoa viên, không may thuyền bị lật, Minh Hy Tông bị chết đuối.

Chết vì bị vợ cắm sừng. Bắc Ngụy Hiếu Văn Đế Thác Bạt Hoành (467-499), là một nhà chính trị, quân sự, cải cách người dân tộc thiểu số. Khi chồng mải bận rộn với việc triều chính thì hoàng hậu của ông lại thông dâm với thái giám. Ảnh minh họa. Mọi việc chỉ bại lộ khi một vị công chúa do bị hoàng hậu ép phải lấy chồng đã nói hết với vua cha. Không chịu nổi sự đàm tiếu, ít bữa sau, Hán Văn Đế mắc bệnh nặng rồi qua đời. Ảnh minh họa. Chết vì rơi xuống hố phân. Tấn Cảnh Công Cơ Cứ (599 – 582 trước công nguyên) là vua nước Tấn (một nước chư hầu của nhà Chu thời Xuân Thu). Một lần, sau khi chém đầu thầy phù thủy, Tấn Cảnh Công chạy vào nhà vệ sinh do đau bụng. Nhưng vì quá vội vàng, vị vua này đã ngã xuống hố phân mà chết. Ảnh minh họa. Chết vì cậy khỏe. Tần Vũ vương Doanh Đãng lên ngôi năm 311 trước Công nguyên (TNC), hiệu là Tần Vũ vương. Do sinh ra có thể lực như võ sĩ, Doanh Đãng rất thích tập luyện và tự tin về sức khỏe hơn người của mình. Trong một lần thi cùng các lực sĩ nâng vạc đồng, ông trượt tay khiến vạc rơi thẳng vào người làm gãy xương khớp chân. Do vết thương quá nặng, cuối cùng Doanh Đãng qua đời khi chỉ mới 23 tuổi, hỉ ở ngôi được 4 năm. Sau khi vua băng hà, các lực sĩ Nhâm Bỉ, Ô Hoạch, Mạnh Thuyết hùa theo vua Tần trong cuộc thi nâng đỉnh đã bị xử trảm hết. Ảnh minh họa. Chết vì sét đánh. Vũ Ất, vị vua thứ 27 của nhà Thương thường xuyên có những hành vi báng bổ thần thánh như chặt đầu thần linh, bắn trời. Cho nên, khi Vũ Ất bị sét đánh chết khi đang đi săn, nhiều người cho rằng ông bị trừng phạt. Ảnh minh họa. Chết vì lỡ miệng đòi phế cung nữ. Đông Tấn Hiếu Vũ Đế Mã Tư Diệu (361-396) là hoàng đế thứ 9 của triều Đông Tấn. Trong một lần thưởng rượu, Hiếu Vũ Đế liền nói với Trương Quý Nhân rằng một ngày nào đó ta sẽ phế nàng tìm một người trẻ đẹp hơn, sau đó lên giường đi ngủ. Tức giận về điều vua nói, Trương Quý nhân đã lấy gối úp lên mặt Mã Tư Diệu khiến vua chết vì ngạt thở. Ảnh minh họa. Hoàng đế chết đói. Bắc Tề Văn Tuyên Đế là vị hoàng đế khai quốc của triều đại Bắc Tề. Sau khi lên ngôi, hoàng đế này rất ham mê uống rượu và mắc chứng biếng ăn. Cuối cùng, vì không ăn và uống rượu, vị hoàng đế này đã qua đời vì đói. Minh Hy Tông Chu Do Hiệu (1605-1672) tuy làm vua nhưng lại không hứng thú với việc quốc gia đại sự, chỉ thích điêu khắc gỗ. Một hôm, Minh Hy Tông bơi thuyền gỗ do chính tay mình làm ra giữa hồ ở Ngự hoa viên, không may thuyền bị lật, Minh Hy Tông bị chết đuối .