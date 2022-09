Những cuốn sách “quý hơn vàng” hé lộ cuộc đời Nữ hoàng Elizabeth II

"The little princesses" của Marion Crawford. Marion Crawford là giáo viên người Scotland. Bà là gia sư của Nữ hoàng Elizabeth II từ khi Nữ hoàng còn là một cô công chúa nhỏ. Vì thế, nữ gia sư này đã chứng kiến từng bước trưởng thành của nữ hoàng Anh. Ảnh: Ảnh: Wortth Point. Năm 1948, Marion Crawford nghỉ hưu. Đến năm 1950, cuốn sách "The little princesses" ra đời, dù bà từng có lời hứa với vua Geogre VI và vương hậu Elizabeth là sẽ không tiết lộ những câu chuyện của hoàng gia với báo chí và truyền thông. Ảnh: Tiki. Cuốn sách đã tái hiện cuộc đời của Nữ hoàng từ khi còn là cô bé chưa nói rõ tên mình, đến lúc trở thành một người mẹ. Trong ảnh là Công tước và nữ công tước xứ York (sau này là Vua George VI và Nữ hoàng Elizabeth) với con gái Công chúa Elizabeth. Ảnh: Universal History Archive. Đặc biệt, cuốn sách cũng kể về cuộc gặp của công chúa Elizabeth với Hoàng thân Philip - tình yêu duy nhất của đời Nữ hoàng. Ngay từ lần gặp đầu tiên, công chúa đã trúng tiếng sét ái tình với hoàng tử tóc vàng điển trai này. Ảnh: Theo Dân Việt. Theo lời kể của bà Marion Crawford: "Lilibet (biệt danh của Elizabeth) không thể rời mắt khỏi cậu ấy". Em gái Elizabeth, công chúa Margaret cũng nói rằng: "Chị ấy không nhìn bất cứ ai khác". Năm 1951, hai người có Thái tử Charles và Công chúa Anne. Ảnh: Keystone. "The crown" của Robert Lacey.

Đây là một trong những tác phẩm nổi tiếng của nhà sử học người Anh Robert Lacey. Cuốn sách đã tái hiện toàn bộ sự nghiệp kéo dài gần 70 năm của Nữ hoàng Elizabeth II từ khi bà mới lên ngôi. Ảnh: Robert Lacey. Cuốn sách cũng còn có nhiều ảnh tư liệu quý về Nữ hoàng Anh Elizabeth II. "Elizabeth ­The Queen – The life of modern monarch" (tạm dịch: Nữ hoàng Elizabeth – cuộc đời của một quân chủ hiện đại), tác giả Sally Bedell Smith đem đến cho người đọc góc nhìn về cuộc đời bình dị của Nữ hoàng Anh Elizabeth II khi còn phải đảm đương vai trò của một người mẹ. Ảnh: Upenn. "My husband and I của Ingrid Seward" tựa như thước phim quay chậm về hôn nhân của Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng thân Philip với những dấu mốc quan trọng. Ảnh: Amazon. Tình yêu này vấp phải sự phản đối từ gia đình, khi cho rằng con gái mình lấy một người trong dòng dõi quý tộc Anh. Tuy nhiên, bằng tình yêu và sự kiên định của mình, công chúa xinh đẹp vẫn quyết tâm ở cạnh người mình yêu. Hai người kết hôn vào năm 1947. Ảnh: Instagram. Trong hơn 7 thập kỷ, Hoàng thân Philip cũng đã sát cánh bên người vợ yêu quý của mình, làm chỗ dựa tinh thần cho bà. Ảnh: PA. Cũng có lúc, Hoàng thân còn đóng vai trò là cộng sự của Nữ hoàng, hỗ trợ cho sự nghiệp của vợ. Ảnh: EMPICS. Chuyện tình của họ được ví như cổ tich. Bức ảnh chính thức cuối cùng được chia sẻ về Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng thân Philip, công bố ngày 1/6/2020, chụp tại lâu đài Windsor. Ảnh: PA.

