Những bức ảnh chụp được linh hồn gây kinh hãi mọi thời đại

Năm 1991, bức ảnh “Cô gái ngồi trên mộ” xuất hiện hàng loạt trên báo chí Mỹ. Trong ảnh, là một phụ nữ trẻ có khuôn mặt nhợt nhạt và dáng điệu ủ rũ. Thứ khiến người ta kinh hãi nhất là thân hình cô gái này có chỗ trong suốt như pha lê. Tấm ảnh được chụp ngày 10/8/1991 trong chuyến thực nghiệm của một nhóm các hội viên GRS tại khu nghĩa trang Bachelor's Grove. Jude Huff. Bóng ma trong rừng. Người ta không biết nhiều sự kiện liên quan đến tấm ảnh này, chỉ trừ một chi tiết duy nhất: cả hai nhân vật có mặt trong bức hình đều đã qua đời. Bên cạnh gốc cây, có một dáng hình đùng đục như sương mù không biết có thể xác định là gì. Cậu bé trên thảm cỏ. Trong chuyến thăm Công viên Giải trí Six Flags Great America thuộc thành phố Arlington, Texas một phụ nữ đã bắt được khá rõ nét hình ảnh một cậu bé con mặc áo len đỏ, với chiếc cổ áo sơ-mi trắng thò ra ngoài. Lúc đó,, trời đang mưa nhỏ. Gương mặt trên cửa sổ. Bức ảnh do chồng người phụ nữ trong ảnh chụp. Hôm đó, họ đi về một căn hộ mới ở Chicago, bang Illinois. Điều đáng nói, đằng sau cửa sổ bên trái hiện rõ khuôn mặt của một bà lão vấn tóc, ngồi bên cạnh là chú chó bull. Tuy nhiên, hai vợ chồng kia thì kiên quyết khẳng định: trong nhà không có một ai vào thời điểm ấy.

Bóng đỏ bên bờ suối được chụp ở một khu bảo tồ quốc gia khiến người xem ghê rợn. Tuy nhiên, chủ nhân tấm hình ghê rợn này khẳng định: vào thời điểm bấm máy không hề có ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào ống kính, do đó không thể xảy ra hiệu ứng lóe sáng thấu kính để tạo nên bóng đỏ được. Tháng 11/1982, cô Sahah ở thành phố Chicago, Illinois đã chụp được bức ảnh này bằng máy SX-70 ngay tại phần mộ của mẹ cô - đã qua đời vào năm 1934 ở tuổi 83. Trong màn hư ảo vẫn thấy rõ từng chi tiết của cặp tình nhân “ma”: cô gái trẻ tóc nâu đang ngồi ôm con vật cưng màu đen trong lòng, Những vị sư ở Ngôi nhà ma ám Hull House. Tấm ảnh đen trắng tình cờ chụp tại Hull House ở thành phố Chicago, Illinois tháng 11/1980. Tác giả khẳng định không có nhân vật nào quanh quẩn trong ống kính vào thời điểm bấm máy, nhưng trong tấm hình lại hiện lên mờ ảo 4 nhà sư đứng ở những bậc cuối cùng dưới chân cầu thang. Xương người hiện hình. Sinh viên trường ĐH New York ở bang Geneseo - đã chụp bức ảnh tại phòng C2D1, ký túc xá Erie Hall năm 1985 bằng máy 35MM. "Con ma" trong ảnh được cho là một cậu chàng có tên “Tommy”, đã treo cổ tự vẫn ngay trong ký túc xá vài năm trước. Dáng hình của tâm tưởng. Bức ảnh được chụp vào năm 1959, tại một ngôi nhà thuộc phía bắc Hanover Park, bang Illinois đã bị phá sập từ lâu. Một vùng khói hư ảo ấy đang tuôn ra từ cơ thể bé gái như là linh hồn đi ra từ một cơ thể đang tồn tại. Bức hình này được xếp vào thể loại ảnh tâm linh. Một quả cầu bí hiểm ở nghĩa địa. Hình ảnh một quả cầu trôi lơ lửng trong đêm tối giữa nghĩa địa Mt. Thabor, bắc bang Illinois không tìm được lời giải thích thuyết phục. Bức ảnh được một người tên là Dale Kaczmarek chụp vào đêm hè tháng 6/1998 bằng máy Polaroid. Một người bạn thân thiện. Bức ảnh được chụp bởi một chiếc điện thoại Nokia 7250 ở thành phố Eastwood tại Manilla. Điều kỳ lạ là có một cánh tay hư ảo vươn ra như muốn nắm lấy người phụ nữ trong bức ảnh. Bóng ma khoác áo lính. Bức ảnh được chụp tình cờ bởi một người khi đi viếng mộ tại nghĩa trang Liên bang, nằm gần Biệt thự Carnton ở Franklin, bang Tennessee. Hình ảnh gây kinh hãi là sau những hàng cây có bóng dáng một quân nhân. Nhìn kỹ hơn nữa thì rõ là trang phục của quân đội Liên bang. Lửa trời. Bức ảnh được chụp vào một chiều chủ nhật nắng ấm năm 1980 tại Thung lũng Three Gap, cách thị trấn Revelstoke, British Columbia, Canada 12 dặm về phía tây. Điều gây khó hiểu là ánh sáng vần vũ trông có vẻ ma quái đằng sau hai chị em. Ma ở Gettysburg. Bức ảnh do cô Chris Payne từ thị trấn Woodbridge, bang New Jersey chụp trong lần tham quan thực địa chiến trường Gettysburg năm 1988. Phía bên bánh xe kia của khẩu súng thần công là một đám bụi leo lét nửa xanh nửa trắng kỳ lạ.

