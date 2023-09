Nhờ AI “vẽ” chân dung Càn Long, Phú Sát hoàng hậu... cái kết giật mình

1. Phú Sát hoàng hậu là một người được hoàng đế Càn Long yêu thương hết mực. Trong suốt thời gian tại vị Hoàng hậu, bà nổi tiếng là một người hiền hậu, thi hành tiết kiệm hợp lý, lại có tiếng khoản đãi hậu cung rộng lượng và ôn hòa, giúp đỡ Càn Long Đế chuyện nội đình, được hậu thế tán dương. Trong trường hợp của Phú Sát hoàng hậu, bức chân dung được tạo ra bởi AI cho thấy vẻ đẹp dịu dàng và quyến rũ của bà, với các đường nét thanh tú và nụ cười trên môi. Người xem đã nhận xét bức chân dung này khác biệt đáng kể so với hình ảnh của Phú Sát hoàng hậu trong các bản diễn xuất trên màn ảnh. 2. Hoàng đế Quang Tự là vị Hoàng đế thứ 11 của nhà Thanh trong lịch sử Trung Quốc. Quang Tự làm Hoàng đế chỉ là hư vị, mọi quyền hành đều nằm trong tay Từ Hi thái hậu do bà có ảnh hưởng quá lớn trong triều đình. Đối với hoàng đế Quang Tự, AI đã khôi phục lại hình ảnh của ông với đặc điểm điển trai, đôi mắt sáng, đôi môi cong và các đường nét rõ nét trên khuôn mặt. Bức chân dung này cũng khiến người xem ngạc nhiên về sự chính xác và sắc nét của nó. 3. Càn Long: Càn Long, hoàng đế thứ sáu của nhà Thanh, là một vị hoàng đế có tuổi thọ cao nhất trong lịch sử Trung Quốc. Mặc dù được mô tả là oai phong, nhưng AI đã tạo ra hình ảnh của Càn Long với đôi mắt nhỏ và mũi không cao, khác biệt hoàn toàn so với ấn tượng của hậu thế về ông. 4. Ung Chính: Ung Chính, hoàng đế thứ năm của nhà Thanh, được mô tả là một vị vua hiền từ. AI phục dựng lại hình ảnh của hoàng đế Ung Chính với đôi tai dài và gầy hơn một chút so với tranh vẽ truyền thống. Mời quý độc giả xem thêm video: Nóng: Trí tuệ nhân tạo có thể dự đoán tuổi thọ của một người.

