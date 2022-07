Nghi vấn người nổi tiếng đụng độ UFO, chuyên gia "đau đầu" giải mã

Tối ngày 27/10/2011, Victoria Beckham cùng đứa con gái nhỏ Harper Seven đã nhìn thấy một quả cầu ánh sáng trắng tại nhà riêng ở Beverly Hills, California, Mỹ. Cô đã chụp và đăng hình lên tài khoản Twitter cá nhân. Thoạt nhìn, quả cầu ánh sáng hình tròn trông khá giống trăng tròn (trăng rằm). Tuy vậy, theo trang timeanddate.com, trong thời điểm gần 20/10/2011, khu vực Beverly nơi gia đình Beckham sinh sống đang trải qua giai đoạn trăng bán nguyệt cuối tháng (Trăng hạ huyền). Trong giai đoạn này, người ta chỉ có thể nhìn thấy một nửa Mặt Trăng mà thôi, nửa còn lại bị che khuất. Do đó, nguồn sáng chói lọi trên bầu trời chắc chắn không phải là Mặt Trăng. Tuyên bố của Victoria Beckham là đúng, cô quả thật đã nhìn thấy một UFO. Elvis Presley là một ca sĩ và diễn viên người Mỹ, được mệnh danh là ông vua nhạc rock and roll. cuộc đời Elvis còn kịch tích bởi nó gắn liền với một thứ ít ai biết đến: UFO. Trên thực tế, vào đúng ngày sinh của Elvis vào năm 1935, một luồng ánh sáng kỳ lạ đã xuất hiện trên bầu trời. “Bố cậu ta nói với chúng tôi rằng, vào cái đêm sinh Elvis, lúc khoảng 2 giờ sáng ông đi ra ngoài để hút điếu thuốc. Khi bất chợt nhìn lên trên túp lều nhỏ của gia đình, ông đã nhìn thấy một luồng ánh sáng màu xanh dương kỳ lạ. Vào lúc đó, ông biết ngay rằng có một điều gì đó không bình thường đang xảy ra”, Geller cho biết. Elvis từng thổ lồ với Geller rằng vào năm lên 8 ông đã nhận được tín hiệu từ người ngoài hành tinh, thông qua phương cách thần giao cách cảm. Trong cuộc “trò chuyện” này, cậu đã được cho xem hình ảnh một người đàn ông mặc bộ jumpsuit (áo liền quần) màu trắng, đang hát trước một đám đông. Và đó chính là hình ảnh của Elvis trong tương lai! Muhammad Ali là một cựu vận động viên quyền Anh người Mỹ, người từng 3 lần giành chức vô địch hạng nặng và một lần dành huy chương vàng Olympic hạng vừa. Ali chia sẻ, trong cuộc đời, ông đã từng rất nhiều lần nhìn thấy UFO, cũng phải đến hàng chục lần, trong đó lần nổi bật nhất phải kể đến là ở Công viên Trung tâm (Central Park), thành phố New York, Mỹ vào năm 1970. Lần đó ông đang chạy bộ cùng người huấn luyện viên của mình, Angelo Dundee tại Công viên Trung tâm. Khi bất chợt nhìn lên trên trước thời điểm mặt trời mọc, ông chợt nhìn thấy “một nguồn ánh sáng rực rỡ lơ lửng bên trên, như thể được treo bởi một sợi dây vô hình”. Lúc đầu ông tưởng đây là đèn pha từ một máy bay trực thăng nào đó. Không lâu đó, một vật thể tương tự bay qua trước mặt họ, vật thể này có một vệt đuôi dài màu đỏ phát sáng đằng sau. Chỉ đến khi đó ông mới hiểu rằng những gì ông vừa nhìn thấy không phải là điều bình thường. Lần chứng kiến UFO này của Muhammad Ali có rất nhiều nhân chứng, bao gồm một số nhân chứng tại hai sân bay Newark và sân bay LaGuardia ở khu vực lân cận. John Lennon là một thành viên cốt cán của The Beatles – ban nhạc rock của Anh hoạt động trong thập niên 1960. Năm 1974, tại căn hộ của mình tại New York, ông cùng người trợ lý May Pang đã nhìn thấy một UFO trên ban công tòa nhà. Theo John Lennon, vật thể này không phải trực thăng, cũng không phải là một khinh khí cầu. Nó trông khá im lặng và yên tĩnh, đen và xám ở phần thân, xung quanh rìa được gắn các bóng đèn ánh sáng trắng. Những bóng đèn này bật tắt liên tục và luân phiên. Và ở trên cùng là một nguồn ánh sáng đỏ. May Pang chạy vào căn hộ để lấy một máy ảnh 35mm. Khi quay trở lại trên mái nhà, cô và John đã chụp được vô số bức ảnh về chiếc đĩa bay. Theo John, chiếc UFO này to ngang một máy bay Lear jet. Không lâu sau đó, vật thể đi ngang qua tòa nhà Liên Hợp Quốc rồi chầm chậm vòng sang bên trái, vượt qua Sông Đông (East River), rồi qua quận Brooklyn trước khi hòa mình vào “dòng máy bay thương mại” dày đặc ở phía nam đảo Long Island. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV

