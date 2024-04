Nghề cạo tóc cho hoàng đế nhà Thanh: Sơ sểnh là mất mạng

Là triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử Trung Quốc, nhà Thanh có nhiều phong tục, văn hóa độc đáo. Trong số này, hoàng đế nhà Thanh và triều đình rất coi trọng mái tóc. Theo sử sách, Nhiếp chính vương Đa Nhĩ Cổn - một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong thời kỳ đầu của nhà Thanh - đã ban hành lệnh cạo nửa đầu, tết tóc. Quy định này áp dụng cho tất cả nam giới ở mọi độ tuổi sống ở Trung Quốc thời nhà Thanh. Ngay cả hoàng đế nhà Thanh cũng tuân thủ nghiêm ngặt việc để kiểu tóc đuôi sam đặc trưng. Phần đuôi tóc thường được tết lại bằng dây và nửa đầu phía trước được cạo sạch. Bất cứ ai vi phạm quy định về mái tóc này đều bị trừng phạt nghiêm khắc. Xuất phát từ điều này, nghề cắt tóc trở nên phổ biến. Khi cạo nửa đầu, thợ cắt tóc phải rất tỉ mỉ khi dùng dao cạo tóc vì nếu sơ sẩy một chút có thể khiến khách hàng bị thương. Do đó, người làm việc cạo nửa đầu cho hoàng đế càng phải cẩn thận hơn. Nguyên do là bởi hoàng đế được coi là "thiên tử" - người nắm giữ quyền lực tối thượng của đất nước. Chính vì vậy, vấn đề an toàn của hoàng đế luôn được đặt lên hàng đầu. Xung quanh hoàng đế luôn có cận vệ, cung nữ, thái giám làm nhiệm vụ hầu hạ, đảm bảo an toàn cho ông. Nếu thị vệ phát hiện thợ cắt tóc có biểu hiện khác lạ, có ý đồ hành thích thì sẽ nhanh chóng bắt giữ, điều tra và đưa ra xét xử. Vậy nên, việc thợ cắt tóc dùng dao cạo nửa đầu cho hoàng đế phải được tiến hành hết sức cẩn thận. Nếu khiến nhà vua bị xước dù chỉ một chút khi cạo nửa đầu thì thợ cắt tóc có thể bị xử tử ngay lập tức. Khi bắt đầu cạo tóc cho hoàng đế, thợ cắt tóc phải tuân thủ các quy định khắt khe hơn bao gồm chỉ được cạo tóc bằng tay phải trong khi tay trái không được chạm vào bất kỳ vị trí nào trên cơ thể của bậc thiên tử. Tiếp đến, thợ cắt tóc không dám thở mạnh, thậm chí đôi khi phải nín thở để tránh hơi thở của mình thổi vào đầu của hoàng đế. Dù vô tình hay cố ý làm như vậy thì đều bị coi là tội khi quân, phạm thượng nên thợ cắt tóc sẽ bị xử tử. Do đó, thợ cắt tóc, cạo đầu cho hoàng đế phải điềm tĩnh, kiên nhẫn, chịu được áp lực cao và có tay nghề xuất sắc. Như vậy, họ có thể hoàn thành công việc mà không gặp vấn đề gì. Ảnh trong bài mang tính minh họa. Mời độc giả xem video: Mối tình kỳ lạ của Hoàng đế Trung Quốc với cung nữ hơn 17 tuổi.

