Ngất ngây ảnh đẹp Việt Nam 2019 qua ống kính quốc tế

Khung cảnh rực rỡ của TP HCM buổi đêm nhìn từ bán đảo Thủ Thiêm, Việt Nam năm 2019. Ảnh: Ness the Nomad/ 500px.com. Sự bình yên của phố cổ Hội An nhìn từ bờ sông Thu Bồn. Ảnh: Joel Simon/ 500px.com. Cầu Nhật Tân, cây cầu dây văng trên sông Hồng của thủ đô Hà Nội lung linh trong đêm. Ảnh: Greg McDougall/ 500px.com. Cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ ở danh thắng Tràng An, Ninh Bình. Ảnh: Bernard Wong/ 500px.com. Góc nhìn lạ nhìn về một bến thuyền ở đảo ngọc Phú Quốc nhìn từ khoang cáp treo. Ảnh: Pablo Olivares/ 500px.com. Cầu Thê Húc ở Hồ Gươm, Hà Nội huyền ảo trong một buổi sáng mờ sương. Ảnh: Darrel Koo/ 500px.com. Vẻ đẹp của bờ sông Hàn, Đà Nẵng buổi đêm. Ảnh: Ali El Hedek/ 500px.com. Đầm sen ở huyện Diên Khánh, Khánh Hòa. Ảnh: E. Giovanni Luna/ 500px.com. Làng chài thơ mộng giữa lòng vịnh Hạ Long. Ảnh: Dirk V100/ 500px.com. Nét thâm trầm của Hoàng thành Huế. Ảnh: Ravi Putcha/ 500px.com. Ruộng bậc thang ở Mù Căng Chải, Yên Bái. Ảnh: Sutipond Somnam/ 500px.com. Ruộng đồng mênh mông bên núi đá trùng điệp ở Ninh Bình. Ảnh: E. Giovanni Luna. Mộc góc thánh địa Mỹ Sơn. Ảnh: Aitor Caminero/ 500px.com. Mời quý độc giả xem video: Nghe ca khúc Việt Nam quê hương tôi.

