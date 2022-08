Ngắm dòng thác nổi tiếng Tây Bắc vừa được in hình lên tem Việt Nam

Cách đây ít ngày, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã phát hành bộ tem “Thác nước Việt Nam” nhằm góp phần quảng bá vẻ đẹp của đất nước Việt Nam. Bộ tem tái hiện hình ảnh 4 thác nước nổi tiếng ở các vùng miền Việt Nam, trong đó có thác Dải Yếm ở Sơn La (phía trên, bên trái). Còn có các tên gọi khác là thác Nàng, thác Bản Vặt, Thác Dải Yếm nằm ở địa phận xã Mường La, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Thác mang tên là Dải Yếm bởi theo truyền thuyết, thác là dải yếm của người con gái cứu chàng trai thoát khỏi dòng nước lũ. Dòng thác này nằm trên dòng suối Vặt, khởi nguồn từ hai khe nước Bó Co Lắm và Bo Ta Cháu ở bản Vặt, một bản có lịch sử rất lâu đời của người dân tộc Thái. Thác cao khoảng hơn 100 mét và được chia thành hai phần. Thác nước phía trên rộng hơn 70 mét và có 9 tầng, thường được ví với “9 bậc tình yêu” trong truyền thuyết. Thác phía dưới thấp hơn, có 5 tầng, nằm cách đó khoảng 200 mét. Ngăn cách giữa hai phần thác là một bãi đất phẳng rất thuận tiện cho việc thăm quan, ngắm cảnh của khách du lịch. Điểm tô cho dòng thác là vô vàn những phiến đá có hình dạng phong phú, gợi lên nhiều sự liên tưởng tùy theo trí tưởng tượng của mỗi người. Thảm thực vật quanh thác phát triển rất tươi tốt với nhiều cây cổ thụ to lớn, rễ cây mọc đan xen nhau tràn cả xuống lòng suối. Từ trên đỉnh thác, có thể phóng tầm mắt ra ngắm nhìn toàn cảnh núi rừng hùng vĩ bao quanh dòng thác. Thác Dải Yếm đẹp nhất vào khoảng tháng 4 đến tháng 10 hàng năm, vì lúc này lưu lượng nước đổ về đây rất lớn, khiến dòng chảy mạnh tạo nên bức màn nước trắng xóa, vừa hùng vĩ vừa thơ mộng. Khung cảnh thiên nhiên tuyệt vời cùng bầu không khí trong lành, mát mẻ khiến du khách ghé thăm dòng thác nổi tiếng Mộc Châu đắm chìm trong cảm giác sảng khoái khó tả, không muốn phải rời khỏi chốn địa đàng trần thế này một chút nào... Mời quý độc giả xem video: Có Một Ninh Bình Non Nước Hữu Tình Đến Thế. Nguồn: VTV Review.

