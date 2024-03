Ngã ngửa khi cổ vật 3,5 tỷ đồng chuyên gia lại phán... đồ giả

Trong những năm gần đây, một số người sưu tầm đồ cổ đã mang theo những cổ vật đến nhờ các chuyên gia kiểm tra xem có thực sự là bảo vật quý giá hay không. Trong đó, một người đàn ông Trung Quốc mang đến nhờ chuyên gia thẩm định một cổ vật thời vua Ung Chính. Theo lời kể, ông đã mua một chiếc chậu rửa mặt hình chín quả đào, được cho là có từ thời vua Ung Chính với giá 4 triệu Nhân dân tệ (khoảng 3,5 tỷ đồng). Thông thường, các cổ vật thời nhà Thanh có giá khá đắt đỏ từ vài triệu cho tới hàng chục triệu Nhân dân tệ. Để chắc chắn đó là bảo vật thời nhà Thanh, người đàn ông trên đã mang chiếc chậu đã mua với giá 4 triệu Nhân dân tệ đến nhờ chuyên gia thẩm định. Sau khi quan sát và kiểm tra tỉ mỉ chiếc chậu rửa mặt hình chín quả đào, vị chuyên gia liền có câu trả lời khiến người chủ "ngã ngửa". Cụ thể, vị chuyên gia cho hay, hình cành đào trĩu quả được điểm xuyết thêm hình ảnh con dơi được cho là ngụ ý thay cho lời chúc may mắn và trường thọ. Dưới thời vua Càn Long, hầu hết các món đồ như chậu rửa mặt, bát đĩa... đều có hình 9 quả đào. Tuy nhiên, đến thời hoàng đế Ung Chính, các nghệ nhân chỉ vẽ 8 quả đào. Chiếc chậu rửa mặt mà người đàn ông mang đến có hình 9 quả đào. Do "thừa" 1 quả đào nên chiếc chậu này không được tạo ra dưới thời vua Ung Chính. Không những vậy, chiếc chậu rửa mặt đó lại là đồ giả, kém chất lượng. Điều này có nghĩa món đồ như thế này có thể dễ dàng mua được trên thị trường với mức giá khá rẻ. Do không có kiến thức về đồ cổ nên người đàn ông trên đã bị lừa, mua phải món đồ giả với số tiền lên đến 4 triệu Nhân dân tệ. Mời độc giả xem video: Chuyên gia hoang mang phát hiện cổ vật khổng lồ 300.000 năm.

