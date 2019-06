Nét tướng phụ nữ là lỗ chôn tiền trên mặt, ai tu vạn kiếp mới lấy được làm vợ

Mũi cao, có số mệnh làm “thiếu phu nhân”: Người phụ nữ có tướng mũi cao, đầu mùi đầy đặn, cánh mũi tròn trịa thường có khí chất cao quý, và có mệnh là “phu nhân giàu sang”. Cho dù học vấn không phải quá cao nhưng dựa vào sự tự tin và sự rèn luyện của bản thân ắt sẽ thu được thành tựu lớn trong sự nghiệp. Nếu có thêm nét tướng là sống mũi không có nốt ruồi và lỗ mũi không bị lộ thường sẽ là cánh tay phải đắc lực của bạn đời, giúp đỡ bạn đời xây dựng một sự nghiệp hiển hách. Ảnh: tinnhac.com. Mặt tròn: Mặt tròn ở đây tức là “mặt chữ điền”, trán vuông,đầu má nổi rõ, đồng thời mặt phải đầy đặn, hình dáng khuôn mặt phải “tuy vuông nhưng phải tròn trịa”. Người phụ nữ có nét tướng này thường là người khoan dung, kết giao rộng rãi, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác, thường có suy nghĩ thấu đáo, có thể giúp chồng tai qua nạn khỏi. Ảnh: 2sao.vn. Cằm đầy đặn: Người phụ nữ có cằm đầy đặn hơn nữa lại là cằm hai ngấn là có phúc tướng vượng phu ích tử. Phụ nữ cằm tròn đầy đặn là người hòa đồng, rất biết nắm bắt ý tứ của người khác. Người có cằm tròn bóng là người có tài năng lãnh đạo, rất được mọi người ủng hộ giúp đỡ, điều này rất có lợi cho sự nghiệp của chồng. Ảnh: tinhhoa.net. Mồm rộng, răng đều : Người phụ nữ có nét tướng này là người giỏi giao tiếp, tháo vát, giỏi giang. Môi hồng, răng trắng, đều, không nhấp nhô là người tình cảm, và sẽ có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc,viên mãn. Ảnh: tinmoi.vn. Lông mày lá liễu: Lông mày cong kéo dài từ đầu mắt đến tận cùng đuôi mắt, được gọi là “lông mày lá liễu”. Phụ nữ có nét tướng này là người lương thiện, từ bị và đặc biệt có số mệnh “vượng phu ích tử”. Ảnh: 2sao.vn. Mắt sáng: Phụ nữ có mắt to, con ngươi đen trắng rõ ràng là người cởi mở, có đôi chút trẻ con nhưng lại là người hiểu biết, lễ độ, không làm mất lòng ai bao giờ. Vì có số mệnh tốt nên luôn có thái độ đúng đắn tích cực khi đối nhân xử thế. Cho dù cuộc sống có khó khăn hay rơi vào nghịch cảnh, phụ nữ có nét tướng này luôn tìm cách khắc phục và luôn sát cánh cùng bạn đời vượt qua mọi khó khăn, hoạn nạn. Ảnh: vietgiaitri.com. Thùy châu to (dái tai): Phụ nữ có thùy châu to ắt có tài vận tốt và luôn là người phụ nữ giỏi giang, vun vén cho gia đình và con cái. Phụ nữ có nét tướng này cũng sẽ có cuộc đời giàu sang không phải lo lắng về tiền bạc. Ảnh: afamily.vn. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

Mũi cao, có số mệnh làm “thiếu phu nhân”: Người phụ nữ có tướng mũi cao, đầu mùi đầy đặn, cánh mũi tròn trịa thường có khí chất cao quý, và có mệnh là “phu nhân giàu sang”. Cho dù học vấn không phải quá cao nhưng dựa vào sự tự tin và sự rèn luyện của bản thân ắt sẽ thu được thành tựu lớn trong sự nghiệp. Nếu có thêm nét tướng là sống mũi không có nốt ruồi và lỗ mũi không bị lộ thường sẽ là cánh tay phải đắc lực của bạn đời, giúp đỡ bạn đời xây dựng một sự nghiệp hiển hách. Ảnh: tinnhac.com. Mặt tròn: Mặt tròn ở đây tức là “mặt chữ điền”, trán vuông,đầu má nổi rõ, đồng thời mặt phải đầy đặn, hình dáng khuôn mặt phải “tuy vuông nhưng phải tròn trịa”. Người phụ nữ có nét tướng này thường là người khoan dung, kết giao rộng rãi, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác, thường có suy nghĩ thấu đáo, có thể giúp chồng tai qua nạn khỏi. Ảnh: 2sao.vn. Cằm đầy đặn: Người phụ nữ có cằm đầy đặn hơn nữa lại là cằm hai ngấn là có phúc tướng vượng phu ích tử. Phụ nữ cằm tròn đầy đặn là người hòa đồng, rất biết nắm bắt ý tứ của người khác. Người có cằm tròn bóng là người có tài năng lãnh đạo, rất được mọi người ủng hộ giúp đỡ, điều này rất có lợi cho sự nghiệp của chồng. Ảnh: tinhhoa.net. Mồm rộng, răng đều : Người phụ nữ có nét tướng này là người giỏi giao tiếp, tháo vát, giỏi giang. Môi hồng, răng trắng, đều, không nhấp nhô là người tình cảm, và sẽ có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc,viên mãn. Ảnh: tinmoi.vn. Lông mày lá liễu: Lông mày cong kéo dài từ đầu mắt đến tận cùng đuôi mắt, được gọi là “lông mày lá liễu”. Phụ nữ có nét tướng này là người lương thiện, từ bị và đặc biệt có số mệnh “vượng phu ích tử”. Ảnh: 2sao.vn. Mắt sáng: Phụ nữ có mắt to, con ngươi đen trắng rõ ràng là người cởi mở, có đôi chút trẻ con nhưng lại là người hiểu biết, lễ độ, không làm mất lòng ai bao giờ. Vì có số mệnh tốt nên luôn có thái độ đúng đắn tích cực khi đối nhân xử thế. Cho dù cuộc sống có khó khăn hay rơi vào nghịch cảnh, phụ nữ có nét tướng này luôn tìm cách khắc phục và luôn sát cánh cùng bạn đời vượt qua mọi khó khăn, hoạn nạn. Ảnh: vietgiaitri.com. Thùy châu to (dái tai): Phụ nữ có thùy châu to ắt có tài vận tốt và luôn là người phụ nữ giỏi giang, vun vén cho gia đình và con cái. Phụ nữ có nét tướng này cũng sẽ có cuộc đời giàu sang không phải lo lắng về tiền bạc. Ảnh: afamily.vn. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).