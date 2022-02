Napoleon đã khổ sở, vật vã thế nào sau khi chiếm Moscow?

Vào ngày 19/10/1812, một tháng sau khi chiếm được Moscow, thủ đô nước Nga, Napoleon Bonaparte và quân Pháp đã buộc phải trở về nước trong một cuộc tháo chạy có thể coi là thảm họa quân sự. Ngược dòng thời gian, sau khi Sa hoàng Alexander I thể hiện sự bất hợp tác trong cuộc chiến chống Anh, hoàng đế Napoleon đã quyết định đưa Đại quân sang xâm lược Nga vào ngày 24/06/1812. Đại quân dưới trướng Napoleon có hơn 500.000 binh sĩ và nhân viên, là lực lượng quân sự lớn nhất châu Âu thời đó, đông và mạnh hơn nhiều so với quân Nga. Nhưng trong những tháng đầu của cuộc xâm lược, quân của Napoleon đã phải chiến đấu rất chật vật, do Nga tranh đối đầu trực diện bằng mọi giá. Dưới sự lãnh đạo của tướng Mikhail Kutuzov, người Nga đã đốt sạch mọi thứ khi Đại quân Pháp tiến sâu vào đất của mình. Trong trận Borodino diễn ra ngày 7/9 sau đó, cả hai bên đều bị thiệt hại nghiêm trọng. Ngày 14/9, khi tới được Moscow, Napoleon đã cố gắng tìm kiếm nguồn tiếp tế, nhưng chỉ thấy một thành phố trống trơn. Sáng sớm hôm sau, người Nga đã phóng hỏa thiêu rụi thành phố này, khiến quân Pháp không còn chỗ trú chân an toàn. Sau một tháng chờ đợi Sa hoàng đầu hàng nhưng chỉ nhận lại sự im lặng, Napoleon phải đối mặt với mùa đông nước Nga tàn khốc và buộc phải ra lệnh cho những người lính đang đói khát rút khỏi Moscow. Trong cuộc rút quân này, Đại quân Napoleon vừa khốn khổ vì cái đói và giá rét, vừa phải chiến đấu với lực lượng Nga truy đuổi cùng những hầm chông nguy hiểm trên đường. Cuộc rút quân dần dần trở thành một cuộc tháo chạy chết chóc. Đến trung tuần tháng 12, Đại quân Pháp cuối cùng cũng thoát khỏi nước Nga, với cái giá là 400.000 lính (80% quân số) vùi thây trên đất khách. Mời quý độc giả xem video: Nhà thờ Đức Bà Paris | VTV.

