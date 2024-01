Mở nắp mộ cổ, chuyên gia hoảng hồn thấy 3 sinh vật lạ

Vào năm 1983, dân làng Nghiêu Sơn ở Quế Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc đột nhiên nghe thấy tiếng động lớn. Cho rằng âm thanh đó có thể do những kẻ trộm mộ gây ra nên họ nhanh chóng thông báo giới chức trách. Khi tới nơi kiểm tra, các nhà khảo cổ xác định trộm mộ đã dùng thuốc nổ làm nổ tung lăng mộ cổ. Căn cứ vào tình trạng lăng mộ và các hiện vật tìm thấy, các nhà khảo cổ xác định chủ nhân ngôi mộ là hoàng tử Chu Lữ Đạo (1572 - 1590). Ông là con trai thứ 8 của vua Chu Nhậm Xương - phiên vương của nước Tĩnh Giang (một nước chư hầu của nhà Minh dưới thời Chu Nguyên Chương). Hoàng tử Chu Lữ Đạo qua đời khi 19 tuổi. Vào thời điểm tử vong, vị hoàng tử này không có con cái dù đã kết hôn được 4 năm. Đến nay, nguyên nhân tử vong của ông vẫn là một bí ẩn lớn. Trong quá trình khai quật ngôi mộ cổ, các nhà khảo cổ tìm thấy nhiều hiện vật quý giá bao gồm những món đồ trang sức bằng vàng, bạc, bảo vật bằng ngọc... Giới chuyên gia đặc biệt chú ý đến 2 bình sứ đựng rượu. Trải qua hơn 400 năm, bên trong 2 bình sứ được trang trí tinh xảo vẫn còn nguyên chất lỏng và được đậy nắp kín. Sau khi đưa về phòng thí nghiệm, các chuyên gia cẩn thận mở nắp bình rượu. Họ vô cùng bất ngờ khi thấy bên trong có xác của 3 con chuột. Theo đó, đây chính là những bình rượu chuột bao tử nổi tiếng trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Các nhà nghiên cứu suy đoán khi còn sống, rượu chuột bao tử có thể là thức uống yêu thích của hoàng tử Chu Lữ Đạo. Do vậy, sau khi qua đời, người thân đã chôn cất ông cùng với loại rượu này để ông có thể thưởng thức khi sang thế giới bên kia. Các nhà khoa học cho hay việc sử dụng rượu chuột bao tử có thể khiến người dùng có nguy cơ mắc một số bệnh như dịch hạch, sốt vàng... Nguyên do là bởi chuột mang trong mình nhiều mầm bệnh. Từ đây, các nhà nghiên suy đoán hoàng tử Chu Lữ Đạo có thể tử vong do uống loại rượu chuột bao tử mang nhiều mầm bệnh nguy hiểm. Ảnh trong bài mang tính minh họa. Mời độc giả xem video: Thứ duy nhất trong mộ cổ mà đạo chích cũng không dám động tay vào.

