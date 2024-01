Mở mộ thái giám tâm phúc của Từ Hi, chuyên gia ngã quỵ vì...

Lý Liên Anh nổi tiếng với sự xảo quyệt, mưu mô và khả năng phục vụ Từ Hi Thái hậu. Sau khi Từ Hi và Quang Tự qua đời, Lý Liên Anh từ chức, rời khỏi Tử Cấm Thành và dâng tất cả vàng bạc châu báu cho Long Dụ thái hậu. Sau khi Lý Liên Anh qua đời, ông được hoàng đế chôn cất theo nghi thức quan lớn và xây một lăng mộ độc lập ở Bắc Kinh. Mộ của ông được khai quật vào năm 1988, các nhà khảo cổ phát hiện nhiều điểm bất thường. Thứ nhất, mộ rất cứng do tường được làm bằng hỗn hợp lòng trắng trứng, gạo nếp và vôi. Điều này khiến các chuyên gia lo lắng về việc hủy hoại cổ vật quý giá bên trong mộ khi khai quật. Thứ hai, thi thể Lý Liên Anh không còn nguyên vẹn, và các chuyên gia giả định rằng, xác của ông có thể đã được đem đi giấu sau khi ông qua đời. Các nỗ lực tìm phần còn lại của xương cốt thái giám thân cận nhất của Từ Hi vẫn chưa thành công. Mời quý độc giả xem thêm video: Bộ sưu tập giày đắt đỏ của Từ Hi Thái Hậu, có đôi hơn 460 tỷ.

