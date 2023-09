Mãnh tướng nào của Tào Tháo cả đời không dám giao đấu Quan Vũ?

Dưới thời Tam quốc, Tào Tháo đã chiêu mộ được nhiều văn thần, võ tướng. Nhờ đó, Tào Tháo nhanh chóng trở thành một trong 3 thế lực lớn mạnh nhất thời bấy giờ (2 người còn lại là Lưu Bị và Tôn Quyền). Trong số các mãnh tướng được Tào Tháo trọng dụng, đáng chú ý là Hứa Chử. Ông được mệnh danh là "Hổ hầu" với ý so sánh sức mạnh của Hứa Chử như hổ hoang. Không chỉ có sức mạnh phi thường, ông còn là người dũng mãnh vô song, gan dạ, tận tụy và hết mực trung thành với Tào Tháo. Là tướng cận vệ bên cạnh Tào Tháo, Hứa Chử đã tham gia nhiều trận chiến lớn và lập được nhiều chiến công lẫy lừng, đánh bại hoặc tiêu diệt được nhiều kẻ địch. Ông từng được Tào Tháo so sánh như Phàn Khoái - công thần khai quốc nhà Tây Hán. Trong "Tam Quốc diễn nghĩa", Hứa Chử từng nhiều lần đơn độc giao chiến với nhiều mãnh tướng như Điển Vi, Trương Phi, Triệu Vân, Mã Siêu... Đặc biệt, Hứa Chử từng liều lĩnh giao chiến với Lã Bố trong trận Bộc Dương. Sau hơn 20 hiệp, Lã Bố với Hứa Chử bất phân thắng bại. Thấy vậy, Tào Tháo cử Điển Vi, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Nhạc Tiến và Lý Điển cùng xông lên đọ sức với Lã Bố. Trước sự tấn công của 6 vị tướng nhà Ngụy, Lã Bố rút lui. Dù Hứa Chử vẫn biết rõ thực lực bản thân khó đánh bại được Lã Bố nhưng vẫn dũng mãnh khiêu chiến cho thấy ông là vị tướng gan dạ, kiên cường như thế nào. Thế nhưng, trong suốt cuộc đời, Hứa Chử không dám giao đấu tay đôi với Quan Vũ - một trong những mãnh tướng hàng đầu của Lưu Bị. Thay vào đó, Hứa Chử cùng một số vị tướng của nhà Ngụy từng giao chiến với Quan Vũ nhưng vẫn khó có thể đánh bại được "hổ tướng" của Lưu Bị. Hứa Chử không dám một mình đấu với Quan Vũ được cho là vì một lý do. Đó là Quan Vũ nổi danh với sức mạnh một địch vạn người. Hứa Chử từng "song kiếm hợp bích" với Từ Hoảng để đánh Quan Vũ nhưng vẫn không thể giành chiến thắng, thậm chí không thể làm đối thủ bị thương. Qua lần so tài này, Hứa Chử nhận ra Quan Vũ đang ở phong độ mạnh nhất, khó ai địch nổi. Thêm nữa, Hứa Chử biết được Quan Vũ có khả năng chiến đấu tuyệt vời, đánh bại và tiêu diệt được nhiều mãnh tướng của Tào Tháo như Nhan Lương, Văn Xú... Vậy nên, Hứa Chử đưa ra quyết định thận trọng và khôn ngoan là không liều lĩnh đơn độc giao đấu với Quan Vũ. Mời độc giả xem video: Quan tham và những cách giấu tiền kỳ quặc chỉ có ở Trung Quốc.

