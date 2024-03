Màn đánh ghen tàn độc của phi tần xưa, hậu thế rùng mình ám ảnh

Ở Trung Quốc thời phong kiến, hoàng đế có tam cung lục viện với hàng trăm cho tới hàng ngàn phi tần. Do nhà vua chỉ có 1 trong khi số lượng thê thiếp có quá nhiều nên các phi tần dùng đủ mọi cách để được bậc đế vương chú ý, yêu thương, có địa vị cao trong hậu cung. Để trở thành sủng phi, các phi tần thường đấu đá, ám hại nhau nhằm giành được ân sủng của hoàng đế. Trong đó, một số phi tần không chấp nhận san sẻ tình cảm của chồng với những người phụ nữ khác nên có những màn đánh ghen tàn độc. Trong số này, nổi tiếng là trường hợp của hoàng hậu Lý Phượng Nương. Là "vợ cả" của Tống Quang Tông - hoàng đế thứ 12 của nhà Tống, hoàng hậu họ Lý xuất thân trong gia đình quan lại. Lớn lên trong gia đình giàu có, quyền lực nên bà hoàng này có tính khí thất thường, sẵn sàng ra tay trừng trị bất cứ ai làm trái ý mình. Do vậy, hoàng hậu Lý Phượng Nương căm ghét những ai tranh giành "đồ" với mình. Do chồng là hoàng đế có hàng trăm phi tần nên bà hoàng này vô cùng ghen tuông, đố kỵ. Mỗi khi thấy chồng "liếc mắt đưa tình" với cung nữ thì sẽ bị bà hoàng này trừng phạt, nhẹ thì phạt đánh, nặng thì mất mạng. Trong khi đó, hoàng hậu Lý Phượng Nương dùng quyền lực trong tay nghĩ ra nhiều mưu kế tàn độc nhằm loại bỏ tình địch vì ghen tuông. Điển hình là việc bà hoàng này chặt tay tình địch gửi cho chồng. Tương truyền, vào một hôm, một cung nữ mang chậu nước rửa tay phục vụ Tống Quang Tông. Khi nhìn thấy đôi bàn tay của cung nữ này vừa trắng vừa mềm, nhà vua liền cầm lên ngắm rồi khen ngợi chúng giống như đôi ngọc quý. Vua Tống Quang Tông không ngờ rằng chuyện này đến tai hoàng hậu Lý Phượng Nương. Trong cơn cuồng ghen, bà hoàng này liền hạ lệnh cho thuộc hạ chặt tay cung nữ đó rồi đặt vào trong một chiếc hộp rồi gửi cho chồng. Cứ ngỡ đó là món quà do "vợ cả" tặng, Tống Quang Tông sốc, bàng hoàng khi nhìn thấy bên trong là đôi tay của cung nữ mà ông mới khen ngợi. Từ đó về sau, không phi tần, cung nữ nào dám tranh sủng với hoàng hậu Lý Phượng Nương. Tương tự hoàng hậu Lý Phượng Nương, Độc Cô hoàng hậu hay Văn Hiến hoàng hậu cũng là bà hoàng có "máu ghen Hoạn Thư. Là hoàng hậu duy nhất dưới thời Tùy Văn Đế Dương Kiên, bà hoàng này là con gái của Độc Cô Tín - khai quốc công thần của Bắc Chu. Độc Cô hoàng hậu là phụ nữ tài sắc vẹn toàn, giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp của chồng. Tuy nhiên, bà cũng vô cùng hiểm độc, thẳng tay "loại bỏ" những phi tần, cung nữ cả gan quyến rũ Tùy Văn Đế. Trong đó, một cung nữ khi nhìn thấy Tùy Văn Đế ở cung Nhân Thọ liền sợ hãi cúi đầu. Thấy vậy, nhà vua nổi lên ham muốn che chở, ân sủng cung nữ này. Độc Cô hoàng hậu biết chuyện vô cùng tức giận nên nhân lúc hoàng đế xuất cung liền cho người đánh chết cung nữ đó. Về sau, Tùy Văn Đế biết chuyện nhưng không dám trách phạt Độc Cô hoàng hậu. Tàn độc hơn, Chiêu Tín - cơ thiếp của Quảng Xuyên Vương Lưu Khứ không đơn thuần giết hại tình địch mà có những kiểu tra tấn tàn khốc khiến đối thủ đau đớn, sống không bằng chết. Tương truyền, Chiêu Tín bày mưu hãm hại tình địch Vọng Ngưỡng khiến Lưu Khứ tức giận, trừng phạt mỹ nhân này. Theo đó, Lưu Khứ tin lời Chiêu Tín nên trừng phạt Vọng Ngưỡng bằng cách lột hết quần áo của bà, bắt các phi tần dùng dùi nung đỏ ép vào người. Nhằm muốn nhanh chóng được giải thoát, Vọng Ngưỡng nhảy xuống giếng tự vẫn. Thế nhưng, Chiêu Tín không muốn tình địch chết dễ dàng như vậy nên sai người xuống vớt Vọng Ngưỡng lên rồi hành hạ bằng cách xẻo mũi, cắt miệng, cắt lưỡi... Theo đó, tình địch của Chiêu Tín chịu nỗi giày vò về thể xác lẫn tinh thần cực khủng khiếp trước khi mất mạng. Ảnh trong bài mang tính minh họa. Mời độc giả xem video: Bất ngờ lý do các phi tần nhà Thanh luôn đeo hộ giáp không rời.

