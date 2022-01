Ly kỳ vị tướng Đức bốn lần tìm cách ám sát Hitler

Trung tướng Henning von Tresckow (1901-1944) là một nhân vật đặc biệt trong hàng ngũ chỉ huy quân sự của Đức Quốc xã. Từ mùa hè năm 1941, ông đã lãnh đạo nhiều âm mưu ám sát Hitler. Âm mưu ám sát đầu tiên diễn ra khi quân Đức bắt đầu xâm lâm lược toàn diện Liên Xô. Tresckow đã lên kế hoạch bắt giữ và hạ sát Hitler khi Quốc trưởng đến thăm trụ sở chính của Tập đoàn quân tại Borisov, trong lãnh thổ Liên Xô. Nhưng tướng Tresckow và đồng sự đã nhận ra mình quá ngây thơ khi Hitler được bao quanh bởi các vệ sĩ SS và ngồi trong một chiếc xe trong một đội hình xe trang bị vũ khí đến tận răng. Họ không bao giờ có cơ hội lại được gần Hitler. Tresckow đã cố gắng ám sát Hitler một lần nữa vào ngày 13/3/1943, trong một âm mưu gọi là Chiến dịch Tia sáng. Lần này, Tresckow và các đồng đội đóng quân ở Smolensk, vẫn trong lãnh thổ Liên Xô. Hitler có kế hoạch bay trở về Rastenburg, Đức, từ Vinnitsa, thuộc Liên Xô. Một điểm dừng chân được lên kế hoạch tại Smolensk. Nhân cơ hội này, người của Tresckow đã đưa được một quả bom giấu trong gói quà lên máy bay chở trùm Phát xít. Tất cả đã diễn ra theo kế hoạch và máy bay của Hitler cất cánh mang theo quả bom được cài đặt để phát nổ trên bầu trời Minsk. Không may, quả bom đã không nổ do ngòi nổ bị lỗi. Nỗ lực ám sát thứ ba của tướng Tresckow diễn ra một tuần sau, vào ngày 21/3. Tresckow chọn Đại tá Freiherr von Gersdorff tiến hành một vụ đánh bom tự sát tại Bảo tàng Zeughaus ở Berlin, nơi Hitler sẽ tham dự lễ tưởng niệm các Anh hùng. Theo kế hoạch, với những quả bom được cài trong túi hai chiếc áo khoác, Gersdorff sẽ đi tới gần Hitler rồi cho kích nổ bom. Loại bom được sử dụng có những cầu chì kích nổ tan chảy trong 10 phút. Tuy nhiên, khi tới bảo tàng, Gersdorff đã được thông báo rằng Hitler chỉ tham quan các hiện vật trưng bày trong 8 phút, không đủ thời gian cho các cầu chì tan chảy. Vụ ám sát này đã thất bại. Nỗ lực ám sát thứ tư của Henning von Tresckow diễn ra ngày 20/7/1944. Ngày hôm đó, ông và các cộng sự đã tiến hành Chiến dịch Valkyrie nhằm tiêu diệt Hitler và đảo chính, xóa sổ chế độ Quốc xã. Nhưng âm mưu tạo phản với hàng trăm người tham gia này đã thất bại và bị dìm trong bể máu. Tướng Tresckow đã tự tử sau đó một ngày trên mặt trận tại Królowy Most, Đông Bắc Ba Lan. Mời quý độc giả xem video: Nhà thờ Đức Bà Paris | VTV.

