Lý do thực sự khiến huyền thoại Pele được gọi là “Vua bóng đá"

Pele tên thật là Edson Arantes do Nascimento. Ông sinh ngày 23/10/1940 tại Tres Coracoes, bang Minas Gerais, miền nam Brazil. Cha của Pele là cựu cầu thủ Fluminense, ông Dondinho. Mẹ ông là bà Celeste Arantes. Trong gia đình, Pele là anh cả, dưới ông còn có một em gái. Theo truyền thông Brazil, Pele được đặt theo tên nhà phát minh vĩ đại, Thomas Edison. Nhưng không rõ do cha mẹ quyết định bỏ bớt chữ "i" hay vì sai sót trong quá trình khai sinh, Vua bóng đá cuối cùng lấy tên thành Edson Arantes do Nascimento. Ban đầu, gia đình gọi Pele với biệt danh "Dico". Tuy nhiên khi đến trường hoặc chơi bóng trên đường phố, bạn bè thường gọi ông với cái tên thân thuộc "Pele" bởi cách phát âm khá giống với tên của thủ môn nổi tiếng địa phương Vasco da Gama Bile, người mà Pele hết mực yêu mến và hâm mộ. Ngay từ khi còn nhỏ, Pele đã sớm bộc lộ tài năng bóng đá thiên phú. Năm lên 10, ông thậm chí tự gây dựng cho riêng mình một đội bóng để thi đấu với các đối thủ đường phố khác. Pele tham gia các giải bóng không chuyên tại địa phương và giành vô số chiến thắng. Năm 1956, ông quyết định ký hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp cho CLB Santos. Được biết đến rộng rãi với cái danh "Vua bóng đá", Pele là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử môn thể thao này. Pele chơi bóng vào cái thời mà các cầu thủ còn chơi rất “tự do”. Có nghĩa là các cầu thủ phải tự bảo vệ mình khỏi những chấn thương. Bởi điều lệ bóng đá khi ấy chưa hoàn thiện, cũng chưa có những khung hình phạt rõ rệt và nghiêm khắc nên các hậu vệ mặc sức “phang” và “chém chặt”. Do đó, nguy cơ dính chấn thương nặng là rất lớn. Vậy mà trong suốt sự nghiệp thi đấu, Pele không những không dính chấn thương mà còn toả sáng rực rỡ. Có một điều nực cười: Lần đầu tiên “Vua Pele” phải lên bàn mổ vào năm 1999 (khi ông đã ở tuổi 58) vì một vấn đề ở đầu gối phải. Pele giành 3 Cúp Vàng thế giới trong hoàn cảnh các ĐT đầy rẫy ngôi sao. Đây là một điều tưởng như vô lý nhưng lại hoàn toàn dễ hiểu. Mặc dù giữa vô vàn những ngôi sao chói sáng khác như Puskas, Di Stefano, Cruyff, Garrincha… nhưng Pele vẫn thể hiện được tài năng và khẳng định vị trí số 1 của mình. Pele không hề chơi bóng tại bất cứ CLB châu Âu nào và lối chơi của ông chưa được người dân Cựu lục địa kiểm nghiệm. “Pele có thể thất bại nếu chơi bóng tại châu Âu”, Maradona đã phát biểu như vậy trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình Italia năm 1997. Nhiều nhà báo châu Âu ít hoặc không có dịp được chiêm ngưỡng Pele chơi bóng nên đã xếp Cruyff hoặc Di Stefano lên trên trong danh sách các cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại. Tuy nhiên trên thực tế, Pele đã từng chơi khoảng 100 trận tại châu Âu (trong màu áo của Santos và ĐT Brazil) và với hiệu suất ghi bàn 1bàn/1trận. Vinh quang của những Cruyff, Maradona hay Di Stefano gắn liền với các CLB của cựu lục địa, còn Pele thì không. Hơn nữa, vào thời đó, ai dám nói rằng bóng đá châu Âu đạt được trình độ cao hơn Brazil? Những tranh cãi quanh chủ đề ai là người xuất sắc nhất không bao giờ kết thúc. Xét về từng khía cạnh, Pele chưa chắc đã phải là người giỏi nhất. Kỹ thuật của Maradona có thể hơn, óc quan sát và sự thông minh có thể Cruyff vượt trội nhưng “Vua Pele” lại là cầu thủ rất đa năng. Pele có thể chơi ở hàng tiền vệ để kiến tạo các cơ hội cho đồng đội, đồng thời cũng có thể chơi cao ở phía trên như một hung thần với các thủ môn đối phương. Sau thời gian dài chống chọi với bạo bệnh, "Vua bóng đá" Pele đã qua đời ở tuổi 82 vào rạng sáng nay (30/12, theo giờ Việt Nam). >>>Xem thêm video: Hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp lẫy lừng của Vua bóng đá Pele. Nguồn: Kienthucnet.

