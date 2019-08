Lời giải cực sốc về đường kẻ Nazca khổng lồ

Nổi bật giữa sa mạc Nazca rộng lớn ở Peru là những đường kẻ Nazca khổng lồ. Người ta chỉ có thể nhìn rõ những đường kẻ này từ trên cao. Những đường kẻ Nazca chủ yếu là những hình vẽ các loài chim. Kể từ khi phát hiện ra chúng, các chuyên gia, nhà khoa học đã vào cuộc tìm hiểu. Theo đó, một số chuyên gia hoài nghi những đường kẻ Nazca là sản phẩm của nền văn minh cổ đại ở Peru tồn tại khoảng 2.000 năm trước. Một quan điểm cho rằng, những đường kẻ Nazca được người xưa tạo ra để làm hài lòng các vị thần hay để thực hiện các cuộc tế lễ nhằm kết nối với thần linh trên bầu trời. Kỳ lạ hơn, một giả thuyết nhận định những đường kẻ Nazca là những đường băng dành cho tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh. Cụ thể, trong bài viết đăng trên Tạp chí Journal of Archaeological Science: Reports, các nhà cầm điểu học Nhật Bản cho hay những đường kẻ Nazca được tạo ra trong khoảng thời gian từ năm 500 trước Công nguyên - đến năm 500 sau Công nguyên. Theo các chuyên gia Nhật Bản, căn cứ vào những đặc điểm đặc trưng của những hình vẽ, họ xác định loài chim được người xưa vẽ thuộc loại nào. Từ đó, các chuyên gia sẽ giải mã được lý do vì sao những đường kẻ Nazca được tạo ra. Tiến sĩ Masaki Eda thuộc Bảo tàng Đại học Hokkaido cho hay các chuyên gia đã xác định được 3 loài vậy được vẽ ở sa mạc Nazca là: bồ nông, vẹt non và chim ruồi. Thế nhưng, các chuyên gia phát hiện 3 loài chim này không sống gần sa mạc Nazca. Điều đó có nghĩa chúng đến từ những nơi khác. Vì vậy, các chuyên gia tiến hành nghiên cứu sâu hơn để làm sáng tỏ bí ẩn đằng sau những đường kẻ Nazca. Video: Bí ẩn rùng rợn nghĩa địa cổ Ai Cập (nguồn: VTC Now)

