Loạt ảnh kinh điển nhất mọi thời đại về chiến tranh Việt Nam

Cuốn sách ảnh “Shooting Vietnam: Reflections on the War by Its Military Photographers” (Chụp hình ở Việt Nam: Chiêm nghiệm về Cuộc chiến từ Phóng viên ảnh Chiến trường) của Dan Brookes và Bob Hillerby nhận được sự chú ý lớn của công chúng. Số ảnh khắc họa rõ nét cuộc chiến tranh Việt Nam này được Dan Brookes và Bob Hillerby thu thập từ các phóng viên chiến trường. Trong ảnh là hình ảnh xé lòng về các nạn nhân trong vụ thảm sát ở Mỹ Lai năm 1968 của phóng viên Ronald Haeberle. Theo lời kể của phóng viên ảnh Ronald Haeberle, chỉ vài giây sau khi chụp bức ảnh này, ông nghe thấy tiếng súng. Khi quay đầu nhìn lại, ông sốc khi chứng kiến mọi người tử vong dưới mặt đất. Bức ảnh khác của nhiếp ảnh gia Haeberle chụp một nạn nhân nữ tại Mỹ Lai. Khi những bức ảnh này được xuất bản, công chúng Mỹ lên tiếng phản đối cuộc chiến mà chính quyền Washington đang tiến hành ở Việt Nam. Một số người dân bị bắt giữ và tra hỏi trong chiến dịch lùng bắt của quân đội Mỹ ở thung lũng An Lão, Bình Định. Thi thể lính Mỹ tử trận trên chiến trường Việt Nam. Trực thăng của Mỹ tại chiến trường Việt Nam. Một phụ nữ Việt Nam đứng trong ngôi nhà chỉ còn là đống đổ nát do bom đạn chiến tranh. Phóng viên ảnh Tony Swindell chụp được bức ảnh lính Mỹ ngắm bắn dân thường Việt Nam. Bức ảnh này góp phần giúp công chúng Mỹ cũng như thế giới biết được người dân Việt Nam chịu mất mát đau thương như thế nào vì chiến tranh. Hai lính Mỹ đưa đồng đội ra trực thăng sơ tán y tế. Theo ông Brookes, nhiều hình ảnh về chiến tranh ở Việt Nam đã trở thành biểu tượng của sự kinh hoàng và tàn bạo, châm ngòi cho phong trào phản chiến ở Mỹ và một số nước. Mời quý độc giả xem video: Ngang nhiên buôn bán kỷ vật chiến tranh (nguồn: VTC16).

Cuốn sách ảnh “Shooting Vietnam: Reflections on the War by Its Military Photographers” (Chụp hình ở Việt Nam: Chiêm nghiệm về Cuộc chiến từ Phóng viên ảnh Chiến trường) của Dan Brookes và Bob Hillerby nhận được sự chú ý lớn của công chúng. Số ảnh khắc họa rõ nét cuộc chiến tranh Việt Nam này được Dan Brookes và Bob Hillerby thu thập từ các phóng viên chiến trường. Trong ảnh là hình ảnh xé lòng về các nạn nhân trong vụ thảm sát ở Mỹ Lai năm 1968 của phóng viên Ronald Haeberle. Theo lời kể của phóng viên ảnh Ronald Haeberle, chỉ vài giây sau khi chụp bức ảnh này, ông nghe thấy tiếng súng. Khi quay đầu nhìn lại, ông sốc khi chứng kiến mọi người tử vong dưới mặt đất. Bức ảnh khác của nhiếp ảnh gia Haeberle chụp một nạn nhân nữ tại Mỹ Lai. Khi những bức ảnh này được xuất bản, công chúng Mỹ lên tiếng phản đối cuộc chiến mà chính quyền Washington đang tiến hành ở Việt Nam. Một số người dân bị bắt giữ và tra hỏi trong chiến dịch lùng bắt của quân đội Mỹ ở thung lũng An Lão, Bình Định. Thi thể lính Mỹ tử trận trên chiến trường Việt Nam. Trực thăng của Mỹ tại chiến trường Việt Nam. Một phụ nữ Việt Nam đứng trong ngôi nhà chỉ còn là đống đổ nát do bom đạn chiến tranh. Phóng viên ảnh Tony Swindell chụp được bức ảnh lính Mỹ ngắm bắn dân thường Việt Nam. Bức ảnh này góp phần giúp công chúng Mỹ cũng như thế giới biết được người dân Việt Nam chịu mất mát đau thương như thế nào vì chiến tranh. Hai lính Mỹ đưa đồng đội ra trực thăng sơ tán y tế. Theo ông Brookes, nhiều hình ảnh về chiến tranh ở Việt Nam đã trở thành biểu tượng của sự kinh hoàng và tàn bạo, châm ngòi cho phong trào phản chiến ở Mỹ và một số nước. Mời quý độc giả xem video: Ngang nhiên buôn bán kỷ vật chiến tranh (nguồn: VTC16).