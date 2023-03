Loạt ảnh hiếm về các dân tộc thiểu số Việt Nam 100 năm trước

3 người đàn ông làm nghề săn bắn tại Mường Típ, Kỳ Sơn, Quỳ Châu, Tương Dương của tỉnh Nghệ An năm 1920. (Ảnh: Báo Nghệ An) Trang phục truyền thống của người Thái cổ ở Mường Típ cách đây 1 thế kỷ. (Ảnh: Báo Nghệ An) Người dân tộc thiểu số M'nông ở Đăk Lăk trong một chuyến săn voi. (Ảnh: Gallica.bnf.fr.) Nhà sàn của người Thái miền núi Nghệ An năm 1929. (Ảnh: Báo Nghệ An) Những cô gái Thái nhảy sạp giới thiệu văn hóa đồng bào dân tộc Thái tại Quỳ Châu. (Ảnh: Báo Nghệ An) Trong hình là một nhóm dân tộc người Mán ở vùng núi Ba Vì những năm 1890. (Ảnh: Pierre Dieulefils ) Bức ảnh hiếm hoi được chụp khoảng năm 1925, không rõ tác giả. Trong hình là thiếu nữ người Mán (tức người Dao) ở Suối Rút, tỉnh Hòa Bình. Ảnh chụp người bản địa ở Lào Cai đang thổi khèn, được chụp khoảng năm 1925. Ảnh không rõ người chụp, được in trên giấy tráng bạc. Một trong những bức ảnh hiếm hoi về các dân tộc thiểu số Việt Nam cách đây 100 năm, cho thấy hình ảnh người phụ nữ dân tộc ở khu vực Đồng Nai Thượng khoảng năm 1925. Ảnh được in trên giấy tráng bạc. (Ảnh: René Tetart) Người Thượng ở vùng hồ Dankia, cao nguyên Lang Biang, nay thuộc huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Gallica.bnf.fr.) Phụ nữ dân tộc Thái thu hoạch bông ở Lào Cai. (Ảnh: Gallica.bnf.fr.) Ảnh chụp người bản địa ở Lào Cai đang thổi khèn, được chụp khoảng năm 1925. Ảnh không rõ người chụp, được in trên giấy tráng bạc. >>>Xem thêm video: Chiêm ngưỡng hình ảnh hiếm về phụ nữ Việt Nam cách đây 1 thế kỷ.

