Thổn thức loạt ảnh “quý như vàng” về xứ Đông Dương trăm năm trước

Một vị hoàng thân mặc trang phục rồng phượng cầu kì. Bức ảnh cho thấy vẻ uy nghi của ông Ba Thương, Đốc phủ sứ tại Sài Gòn. Trang phục phổ biến của đàn ông An Nam. Chân dung hoa khôi xứ An Nam. Phụ nữ quý tộc ở An Nam, dễ dàng nhận biết qua chất liệu vải trên trang phục, đôi giày cầu kì và trang sức quý giá. Cô gái An Nam. Các bác sĩ phát thuốc ký ninh chống sốt rét cho dân chúng. Quan thượng thư Bộ Hộ Nguyễn Khoa Tân đến dự một buổi lễ. Đường phố Sài Gòn ngày 14/7/1929. Kiểu tóc vấn của các cô gái Đông Dương xưa trông khá cầu kì.Bức ảnh hiếm về người Hoa ở Sài Gòn. >>>Xem thêm video: Ngắm những bức ảnh chú bộ đội đẹp và ý nghĩa nhất. Nguồn: Kienthucnet.

