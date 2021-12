Lộ diện người ngoài hành tinh thời đồ đá: Mắt lồi, miệng há tròn?

Dogu là những bức tượng hình người có kích thước nhỏ được tạo ra vào cuối thời kỳ Jōmon, hay còn gọi là thời kỳ đồ đá mới ở Nhật Bản. Đây là thời tiền sử ở Nhật Bản (khoảng năm 14.000 trước Công nguyên (TCN) đến năm 400 TCN). Hầu hết tượng Dogu đều có ngực, eo nhỏ và mắt to. Nhiều người cho rằng chúng là biểu tượng của các nữ thần. Một số bức tượng khác có bụng lớn biểu tượng cho hình ảnh người phụ nữ mang thai, được người Jomon coi là mẫu thần. Theo thông tin của Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan, New york, Mỹ thì những bức tượng này “dường như có liên hệ với các nghi lễ sinh sản và nghi lễ pháp sư shaman”. Hầu hết những bức tượng Dogu đều được chế tạo từ đất sét, và có nhiều hình dạng thu hút. Những bức tượng này thường có khuôn mặt lớn, cánh tay nhỏ, bàn tay và thân hình nhỏ gọn. Một số khác dường như đeo kính hoặc có khuôn mặt hình trái tim. Bên cạnh đó, chúng còn được gắn thêm trang trí trên mặt, ngực và vai. Gần như tất cả đều được phát hiện trong các ngôi mộ hoặc các vòng tròn đá, từ đó khiến người ta ngờ rằng chúng được sử dụng trong các nghi lễ tôn giáo hoặc pháp sư. Các bức tượng Dogu được cho là những bức tượng đặc thù của thời kỳ Jōmon, và chúng đã biến mất vào giai đoạn kế tiếp – thời kỳ Yayoi. Tuy nhiên đến nay mục đích chính xác của tượng Dogu là gì thì vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng. Một quan điểm khác nhận định tượng Dogu có thể được tạo ra làm hình nhân thế mạng dùng trong các buổi cúng tế khi xưa. Các thầy cúng thời xưa sử dụng những bức tượng này để “chuyển” bệnh tật, điều xui xẻo của người đang sống vào hình nhân thế mạng. Có lẽ người xưa tin rằng có thể chuyển bệnh tật hoặc những điều không may sang Dogu, rồi đập vỡ bức tượng đi thì sẽ khỏi bệnh hoặc làm tan biến những điều bất hạnh khác. Tuy nhiên, một số người theo thuyết âm mưu lại cho rằng, những bức tượng Dogu đại diện cho những du khách ở thế giới khác, những sinh vật ngoài hành tinh đã đến Trái đất hàng ngàn năm trước. Những bức tượng Dogu có hình dáng giống con người nhưng chắc chắn không phải là con người. Bộ đồ bí ẩn mà những bức tượng này mặc, chiếc mũ sắt và thứ như là kính bảo hộ khá lạ lẫm đối với thời kỳ đó trong lịch sử loài người. Điều này đặt ra một số câu hỏi thú vị: Có phải các nghệ thuật gia cổ đại đã nhìn thấy những sinh vật giống với Dogu? Hay là những bức tượng bí ẩn là kết quả của trí tưởng tượng của người cổ đại? Theo Erich von Däniken, người đầu tiên đưa ra giả thuyết những nhà du hành vũ trụ cổ xưa vào cuối những năm 1960 và đầu những năm 1970 thì tượng Dogu “…có những chi tiết khá hiện đại, như những cái chốt hay mắt kính trên mũ bảo hộ”. Những chi tiết này không ăn khớp với thời điểm chúng được tạo ra. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi







