Lật lại vụ quân Anh bị thảm sát ở Afghanistan năm 1842

Vào thế kỷ 19, với mục tiêu bảo vệ thuộc địa Ấn Độ trước người Nga, Anh đã cố gắng thiết lập quyền lực của mình tại Afghanistan bằng nỗ lực lật đổ tiểu vương Dost Mohammad và dựng một chính quyền thân Anh. Sự can thiệp trắng trợn của Anh vào các vấn đề nội bộ của Afghanistan đã châm ngòi cho cuộc chiến tranh Anh-Afghanistan lần thứ nhất vào năm 1839. Năm 1840, Dost Mohammad đã đầu hàng lực lượng Anh sau khi quân đội Anh-Ấn chiếm được Kabul. Thế nhưng, sau cuộc nổi dậy của người Afghanistan tại Kabul, người Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài rút lui. Cuộc rút quân bắt đầu vào ngày 6/1/1842 nhưng bị chậm tiến độ do thời tiết. Đoàn quân đã bị tấn công bởi một lực lượng do con trai của Mohammad dẫn đầu, và phải tìm mọi cách để tháo chạy. Đến đèo Khyber, một cuộc thảm sát khủng khiếp đã diễn ra, khi người Afghanistan không có một chút nương tay nào đối với lực lượng Anh-Ấn bại trận và các nhân viên tùy tùng. Tổng cộng 4.500 binh sĩ và 12.000 nhân viên tùy tùng của Anh đã thiệt mạng. Chỉ có duy nhất bác sĩ William Bryden trốn thoát và thuật lại chi tiết về thảm họa quân sự này. Để trả thù, một lực lượng khác của Anh đã xâm chiếm Kabul vào năm 1843. Trong cuộc xâm lược này, người Anh đã phóng hỏa một phần thành phố và thẳng tay giết chóc những kẻ bại trận. Cuộc chiến đã kết thúc cùng năm đó và tiểu vương Dost Mohammad đã được khôi phục quyền lực. Tới năm 1857, ông đã ký hiệp ước liên minh với Anh. Năm 1878, Chiến tranh Anh-Afghanistan lần thứ hai nổ ra và kết thúc sau hai năm, với kết quả Anh giành quyền kiểm soát các vấn đề đối ngoại của Afghanistan.

