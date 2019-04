Lạnh gáy 5 bức tượng bí ẩn ma mị nhất hành tinh

Tượng thiên thần Haserot (Cleveland, Mỹ): Nghĩa trang Lake View của Cleveland là một khu di tích lịch sử, nơi an nghỉ của nhiều nhà công nghiệp nổi tiếng và cố tổng thống Mỹ James Garfield. Một trong những điểm tham quan đặc biệt ở đây là bức tượng thiên thần Haserot được đặt trên mộ của Francis Haserot. Ảnh: Tripsavvy. Bức tượng đồng có kích cỡ như người thật này do nghệ sĩ Herman Matzen chế tác vào năm 1923, được đặt tên là Angel of Death Victorious. Điểm đặc biệt của bức tượng này là những “dòng nước mắt” chảy xuống má và cổ. Thực chất, đây là các mảng đồng bị biến đổi màu do chất liệu Matzen sử dụng khi làm tượng. Tuy nhiên, vẻ ngoài đáng sợ của bức tượng kết hợp với không khí ở nghĩa trang khiến cho khách tham quan không khỏi rùng mình. Ảnh: Tripsavvy. Tượng Neb-senu (Manchester, Anh): Bức tượng số 9325, thường được gọi là Neb-senu, được khai quật từ một ngôi mộ nhỏ có niên đại năm 1800 trước Công nguyên. Một nhà sưu tầm tư nhân ở Anh đã tặng bức tượng này cho bảo tàng Manchester vào năm 1933. Suốt 80 năm, bức tượng đứng im cho tới khi nhân viên bảo tàng dịch chuyển lồng kính đựng tượng ra khỏi chỗ cũ vài chục centimet. Campbell Price, người phụ trách hiện vật Ai Cập tại bảo tàng, nhận thấy bức tượng không còn ở yên vị trí và đã đặt máy quay ghi lại cảnh bức tượng tự dịch chuyển. Ảnh: Nbcnews. Các nhà khoa học đã đưa ra nhiều giả thuyết về hiện tượng kỳ lạ này. Một số cho rằng tượng di chuyển do rung động từ bước chân của khách tham quan, hoặc do lực ma sát và từ trường khác biệt. Tuy nhiên, bức tượng di chuyển một góc 45 độ trong 90 phút kể cả khi không có người gần đó và tượng xoay tròn một cách hoàn hảo mà không lệch ra hướng khác. Đến nay, vẫn chưa có lời lý giải chắc chắn nào cho điều này. Ảnh: Nbcnews. Đội quân đất nung (Tây An, Trung Quốc): Năm 1974, người ta tìm thấy một trong những khu khảo cổ quan trọng nhất thế giới, lăng mộ của Tần Thủy Hoàng, với đội quân đất nung hơn 8.000 tượng. Tất cả được sắp xếp theo cấp bậc và đội hình để bảo vệ hoàng đế ở thế giới bên kia. Ảnh: Ancient History. Điều đặc biệt là mỗi tượng đều có những đặc trưng riêng, không tượng nào giống hệt tượng nào. Sự khác biệt giữa các bức tượng khiến nhiều người tin rằng trong mỗi tượng có chứa hài cốt của người thật, những binh lính được tuẫn táng theo hoàng đế. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã bác bỏ điều này và khẳng định trong tượng không hề có xương cốt của người thật. Ảnh: Ảnh: Ancient History. Tượng ngựa Blue Mustang (Denver, Mỹ): Đặt chân xuống sân bay Denver lúc chiều tối, hành khách sẽ lập tức nhìn thấy bức tượng ngựa cao gần 10 m với đôi mắt đỏ rực và thân màu xanh. Đây là tác phẩm của nhà điêu khắc Luis Jiménez, lấy cảm hứng từ sức mạnh và tự do của loài ngựa sống ở miền Tây nước Mỹ. Ảnh: Thrillist. Tuy nhiên, từ khi được đặt tại sân bay vào năm 2008, bức tượng khiến nhiều du khách cảm thấy sợ hãi và không thoải mái khi nhìn thấy đôi mắt đỏ rực trong đêm. Bên cạnh đó, cái chết của chính Jiménez trong quá trình chế tác bức tượng - khi một mảnh tượng rơi xuống làm đứt động mạch chủ ở chân ông, sau này tượng do con trai Jiménez hoàn thiện - khiến không ít người cho rằng Blue Mustang sẽ đem lại xui xẻo. Ảnh: Reddit. Tượng kẻ ăn thịt trẻ em (Bern, Thụy Sĩ): Bức tượng kiêm đài phun nước này mô tả một gã khổng lồ có vẻ ngoài đáng sợ đang cho một em bé vào miệng, trong chiếc túi phía sau còn có 3 đứa trẻ nữa. Tượng được xây dựng từ năm 1546 và đến giờ vẫn chưa ai khẳng định được ý nghĩa thực sự của bức tượng này. Ảnh: Newly Swissed. Một giả thuyết cho rằng bức tượng mô phỏng Kronos, một Titan trong thần thoại Hy Lạp, kẻ đã ăn thịt con cái để tránh bị soán ngôi. Những người khác lại cho rằng đây là tượng anh trai Công tước Berchtold, người xây dựng thành Bern. Vì quá ghen tỵ với em trai, ông ta đã phát điên, cuối cùng bắt và ăn thịt trẻ em trong thành phố. Ảnh: Slate.

