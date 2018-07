Làm gì để sống sót khi xảy ra đại dịch xác sống?

Trong thời gian qua, một số chuyên gia đã đưa ra những cảnh báo đáng sợ về đại dịch xác sống sẽ xảy ra trong tương lai. Theo tính toán của các nhà khoa học thuộc trường Đại học Leicester, Anh, nếu một xác sống (zombie) tìm được một người mới mỗi ngày và tỷ lệ lây nhiễm thành công là 90% thì nhân loại sẽ đến bờ vực diệt vong chỉ sau 100 ngày. Nghiên cứu của các chuyên gia cũng chỉ ra khả năng xác sống có thể vượt qua các rào cản về địa lý nên có thể dễ dàng lây lan sang các quốc gia trên thế giới. Đại dịch xác sống có thể xuất hiện ở những khu vực đông dân cũng như thưa thớt dân cư. Tuổi thọ của một xác sống là 20 ngày. Sau 20 ngày, xác sống có thể chết đói hoặc chết khát. Trước cảnh báo ghê rợn trên, nhiều người tìm hiểu "bí kíp" để sống sót khi xảy ra đại dịch xác sống. Cụ thể, nghiên cứu của các chuyên gia chỉ ta zombie không cảm nhận được đau đớn nên bạn hãy bỏ chạy thật nhanh nếu như không thể giết được chúng. Khi phát hiện xác sống trên đường, bạn hãy lẩn trốn và giữ im lặng, tránh bị phát hiện. Zombie được cho là không biết nhận dạng gương mặt. Chúng chỉ nhận ra con người bằng âm thanh và cử động để tấn công họ. Do vậy, nếu không may "chạm trán" với zombie thì hãy giả làm xác sống và đi giữa nhóm zombie để sống sót trong tình huống nguy hiểm. Con người cần tìm nơi trú ẩn an toàn để tránh bị zombie tấn công. Theo đó, bạn cần chuẩn bị một số quần áo, thức ăn, thuốc men và những vật dụng cần thiết để có thể sống sót trong nhiều ngày nếu xảy ra thảm kịch. Mời quý độc giả xem video: ‘Rùng mình’ trước cuộc biểu tình ‘xác sống’ ở Đức (nguồn: VTC14)

Trong thời gian qua, một số chuyên gia đã đưa ra những cảnh báo đáng sợ về đại dịch xác sống sẽ xảy ra trong tương lai. Theo tính toán của các nhà khoa học thuộc trường Đại học Leicester, Anh, nếu một xác sống (zombie) tìm được một người mới mỗi ngày và tỷ lệ lây nhiễm thành công là 90% thì nhân loại sẽ đến bờ vực diệt vong chỉ sau 100 ngày. Nghiên cứu của các chuyên gia cũng chỉ ra khả năng xác sống có thể vượt qua các rào cản về địa lý nên có thể dễ dàng lây lan sang các quốc gia trên thế giới. Đại dịch xác sống có thể xuất hiện ở những khu vực đông dân cũng như thưa thớt dân cư. Tuổi thọ của một xác sống là 20 ngày. Sau 20 ngày, xác sống có thể chết đói hoặc chết khát. Trước cảnh báo ghê rợn trên, nhiều người tìm hiểu "bí kíp" để sống sót khi xảy ra đại dịch xác sống. Cụ thể, nghiên cứu của các chuyên gia chỉ ta zombie không cảm nhận được đau đớn nên bạn hãy bỏ chạy thật nhanh nếu như không thể giết được chúng. Khi phát hiện xác sống trên đường, bạn hãy lẩn trốn và giữ im lặng, tránh bị phát hiện. Zombie được cho là không biết nhận dạng gương mặt. Chúng chỉ nhận ra con người bằng âm thanh và cử động để tấn công họ. Do vậy, nếu không may "chạm trán" với zombie thì hãy giả làm xác sống và đi giữa nhóm zombie để sống sót trong tình huống nguy hiểm. Con người cần tìm nơi trú ẩn an toàn để tránh bị zombie tấn công. Theo đó, bạn cần chuẩn bị một số quần áo, thức ăn, thuốc men và những vật dụng cần thiết để có thể sống sót trong nhiều ngày nếu xảy ra thảm kịch. Mời quý độc giả xem video: ‘Rùng mình’ trước cuộc biểu tình ‘xác sống’ ở Đức (nguồn: VTC14)