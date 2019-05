Kỳ bí vòng tròn của quỷ gây ám ảnh nước Mỹ

Mỹ nổi tiếng thế giới với sự tồn tại của một khu vực được gọi là vòng tròn của quỷ nằm trong khu rừng tại ngoại ô thành phố Siler, bang North Carolina. Sở dĩ vòng tròn của quỷ gây chú ý dư luận là vì nơi đây không có cây cối hay hoa cỏ nào mọc hay phát triển tươi tốt. Theo truyền thuyết địa phương, vào một số đêm trong năm, quỷ dữ sẽ trỗi dậy từ chốn địa ngục. Khi ấy, quỷ dữ sẽ xuất hiện tại khu vực vòng tròn của quỷ. Ác quỷ sẽ dẫm đạp lên mảnh đất chỉ rộng khoảng 4 m2 trên khiến không một loài cây nào có thể sinh tồn và phát triển. Không những vậy, người dân còn lưu truyền những câu chuyện kỳ bí xảy ra tại vòng tròn của quỷ. Trong số này có việc những món đồ bị để quên tại vòng tròn của quỷ sẽ biến mất bí ẩn sau một đêm. Thậm chí, con người khi đặt chân đến vùng đất kỳ lạ này cũng gặp phải những điều bí ẩn khó lý giải. Nổi tiếng nhất là việc một nhóm du khách nam quyết định ngủ ở vòng tròn của quỷ. Khi thức dậy, mọi người vô cùng bất ngờ vì thấy bản thân đang ở một khu vực khác trong khu rừng. Chỗ họ đang ở cách chỗ cũ vài km. Không ai có thể lý giải họ bị dịch chuyển trong lúc ngủ như thế nào và do thế lực nào gây ra. Bên cạnh những câu chuyện, truyền thuyết ly kỳ, một số người cho rằng sở dĩ vòng tròn của quỷ không có cây cối nào mọc được là do đất đai ở đây khô cằn không thích hợp cho sự phát triển của các loài thực vật. Video: Bí ẩn rùng rợn nghĩa địa cổ Ai Cập (nguồn: VTC Now)

