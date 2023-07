Kỳ bí 3 “vũ khí hộ mệnh” bất ly thân của Từ Hi Thái hậu

Từ Hi Thái hậu vào cung làm phi tần của hoàng đế Hàm Phong từ năm 17 tuổi. Nhờ sinh được cho hoàng đế Hàm Phong người con trai duy nhất là Tải Thuần (tức hoàng đế Đồng Trị) sau này, Từ Hi Thái hậu được tấn phong làm Quý phi. Sau khi lên ngôi thái hậu, bà thâu tóm quyền lực và kiểm soát vận mệnh của nhà Thanh trong suốt 47 năm. Không chỉ được đại nội thị vệ có võ công cao cường bảo vệ ngày đêm, Từ Hi Thái hậu còn có 3 "vũ khí hộ mệnh" để bảo vệ tính mạng bản thân phòng trường hợp bị kẻ gian hành thích. "Bảo bối" hộ mạng đầu tiên của Quý phi là chiếc gối có công năng báo động. Theo hồi ký của nữ quan thân cận Từ Hi Thái hậu là Dụ Đức Linh, chiếc gối đặc biệt đó được gọi là "cảnh chẩm" dài khoảng 12 thước Anh. Bên trong có ruột làm từ hoa khô, lá trà. Thoạt nhìn, chiếc gối này không có gì đặc biệt nhưng thực tế bên trong có thiết kế một khoảng trống với chu vi khoảng 5 cm giúp khuếch đại âm thanh. Chỉ cần nằm lên trên và áp tai vào đúng vị trí này thì Từ Hi Thái hậu có thể nghe rất rõ những âm thanh dù là nhỏ nhất ở xung quanh mình. Nhờ vậy, bà có thể phát hiện ra những động tĩnh bất thường, từ đó biết được ai đang tới gần mình. "Vũ khí hộ mệnh" tiếp theo của mà Từ Hi Thái hậu luôn mang theo bên người là quạt ám khí. Thoạt nhìn, chiếc quạt này khá đơn giản gồm 2 phần: phần chuôi làm bằng gỗ tử và phần xương quạt được tạo hình bầu dục cùng bên trên gắn phủ một lớp lụa mỏng. Điều mọi người không biết là phần chuôi của cây quạt được thiết kế rỗng ruột và bố trí ám khí. Một khi đối mặt với thích khách, Từ Hi Thái hậu đưa quạt ra đúng hướng và ấn vào nút ở chuôi quạt là hàng loạt mũi tên sẽ theo bay ra khiến thích khách thương vong. Thêm nữa, lớp lụa mỏng được phủ lên xương quạt không được làm từ vải lụa thông thường. Trên thực tế, đây là một loại tơ tằm cực bền. Mặc dù có vẻ ngoài mỏng manh nhưng vô cùng chắc chắn, có thể cản được ám khí của những kẻ hành thích. Thậm chí, đao kiếm chém trực diện cũng không thể làm rách quạt. Từ Hi Thái hậu mang bên người "vũ khí hộ mệnh" hiệu quả khác là vũ khí tẩm mê hương. Một số nhà nghiên cứu lịch sử cho rằng, vũ khí này chính là bộ đồ bảo hộ móng được bà đeo ở ngón út và áp út của hai bàn tay. Thị vệ có tên Lý Văn Trung được cho là người đã làm vũ khí phòng thân này cho Từ Hi Thái hậu. Tương truyền, trong một lần xem các thị vệ đấu võ, bà đã nhìn thấy Từ Hi Thái hậu sử dụng loại binh khí đeo trên ngón tay được làm từ thép tinh luyện và tẩm mê hương. Nhờ đó, thị vệ này có thể hạ gục đối thủ chỉ trong chớp mắt. Sau khi chứng kiến cảnh đó, Từ Hi Thái hậu đã yêu cầu Lý Văn Trung đặc biệt chế tạo cho mình một bộ đồ bảo hộ móng có kèm thuốc mê để dùng để phòng thân. Sau khi nhận được bộ đồ bảo hộ móng được bà đeo ở ngón út và áp út của hai bàn tay, Từ Hi Thái hậu đã dùng nó để giết chết Lý Văn Trung rồi cho thái giám vứt xác xuống giếng để không ai biết bà sở hữu "vũ khí hộ mệnh" này. Mời độc giả xem video: Bất ngờ dung mạo thực sự của Từ Hi Thái Hậu năm 18 tuổi.

