Không phải Khổng Minh, đây mới là mưu sĩ tài giỏi nhất Tam Quốc

Vào thời Tam quốc, nhiều nhân vật tài giỏi, thông minh xuất chúng xuất hiện. Trong số này, một số mưu sĩ được nhiều người biết đến với sự túc trí đa mưu, liệu sự như thần, phò tá các bậc anh hùng hào kiệt, xây dựng thế lực hùng mạnh. Gia Cát Lượng được giới nghiên cứu cho là mưu sĩ nổi tiếng nhất nhưng không phải người giỏi nhất. Theo các nhà nghiên cứu lịch sử, đệ nhất mưu sĩ thời Tam quốc có tài năng vượt trội hơn Gia Cát Lượng chính là Giả Hủ. Dù Giả Hủ kém nổi tiếng hơn Khổng Minh nhưng ông là mưu sĩ cực lợi hại, có nhiều mưu kế "xuất quỷ nhập thần". Cụ thể, Giả Hủ (147-224), tự là Văn Hòa, người huyện Cô Tang, quận Vũ Uy, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Ban đầu, ông là quân sư dưới trướng Đổng Trác. Sau khi Đổng Trác bị đánh bại, mưu sĩ tài giỏi này theo Lý Thôi (còn gọi Lý Giác). Giả Hủ đã hiến kế giúp cho Lý Thôi - một vị tướng dũng mãnh nhưng thiếu kinh nghiệm tập hợp quân đội đánh bại Lã Bố để chiếm lấy Trường An. Sau khi đi theo Trương Tú. Giả Hủ đưa ra mưu kế xuất sắc giúp đánh bại đội quân của Tào Tháo. Vị mưu sĩ đệ nhất Tam quốc này về sau cũng chính là người đã khuyên Trương Tú đầu quân cho Tào Tháo vì giỏi nhìn thấu tâm tư người khác. Giả Hủ biết rằng, Tào Tháo sẽ sớm trở thành thế lực lớn thời Tam quốc nên việc phò tá ông sẽ là con đường tốt nhất để thể hiện bản lĩnh của mình. Vậy nên, sau khi đầu quân cho Tào Tháo, Giả Hủ thông minh, tài trí, "hiểu người như thần" nên có thể điềm tĩnh phân tích thời cục thiên hạ trong cảnh loạn lạc. Nhờ đó, mưu sĩ này giúp Tào Tháođánh bại Viên Thiệu ở trận Quan Độ. Giả Hủ cũng từng khuyên Tào Tháo rằng không nên đánh Đông Ngô. Thế nhưng, Tào Tháo không nghe lời khuyên của Giả Hủ và cuối cùng nhận lấy thất bại to lớn trong trận Xích Bích trước quân Đông Ngô. Khi quân Tây Lương do 2 mãnh tướng Mã Siêu và Hàn Toại cầm đầu tấn cống quân Tào Ngụy ở Đồng Quan, Giả Hủ đã hiến kế cho Tào Tháo ly gián kẻ thù. Nhờ kế sách tài tình này, lực lượng của Tào Tháo giành được chiến thắng trong chiến dịch Đồng Quan. Giả Hủ dốc lòng phò tá Tào Tháo, ủng hộ Tào Phi và đứng hàng thứ ba trong tam công. Ông là người có công không nhỏ trong việc giúp Tào Phi - con trai Tào Tháo xưng đế, lập ra nhà Ngụy. Vào năm 224, Giả Hủ đã qua đời vì tuổi già sức yếu. Ông được Tào Phi truy phong là Tiêu hầu vì những đóng góp to lớn cho nhà họ Tào.

