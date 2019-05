Khó tin “trai đểu” xuất hiện từ thời Ai Cập cổ đại

Một mảnh giấy cói có niên đại từ 3.000 năm tuổi được các chuyên gia phát hiện hé lộ bí mật bất ngờ về sự xuất hiện của "trai đểu" từ thời Ai Cập cổ đại. Mảnh giấy cói cổ xưa trên là một phần của tài liệu có tên gọi "Papyrus Salt 124" hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Anh. Tài liệu này do Amennakht - thợ thủ công nổi tiếng cùng thời với Paneb soạn thảo. Sau khi viết xong, Amennakht gửi nó tới Tể tướng Hori - quan chức cấp cao nhất ở Ai Cập thời cổ đại sống dưới thời các pharaoh Sethi II, Siptah, Tawosret, Setnakhte và Ramesses III. Theo nội dung được viết trong mảnh giấy cói trên, "trai đểu" được nhắc đến có tên Paneb. Đây là một thợ thủ công từng phụ trách công việc quản lý xây dựng lăng mộ tại Thung lũng các vị Vua. Paneb được mô tả là người đã lấy cắp vật phẩm từ các đền thờ và lăng mộ hoàng gia, phá hủy những nơi linh thiêng, nói dối. Đặc biệt, Paneb tấn công tình dục nhiều phụ nữ trong một đêm và sử dụng công nhân hoàng gia cho mục đích riêng. Các chuyên gia nhận định có thể những thông tin viết trên giấy cói do Amennakht viết mang tính chủ quan. Thế nhưng, những cáo buộc trong tài liêu cổ này rất đáng chú ý. Với niên đại khoảng 3.000 năm tuổi, mảnh giấy cói trên có thể là bản cáo buộc tội phạm tình dục lâu đời nhất từ trước đến nay. Với hàng loạt tội danh như trên, nhiều người tò mò số phận của "trai đểu" Paneb. Theo các chuyên gia, Paneb có thể bị nhà chức trách Ai Cập cổ xử tử. Tuy nhiên, bản án tử dành cho vì Paneb có thể xuất phát từ hành động đánh cắp vật phẩm từ các lăng mộ hoàng gia. Theo quan điểm này, các chuyên gia lý giải người Ai Cập cổ đại coi việc ngủ với phụ nữ đã có chồng, dù họ có đồng ý thông dâm hay không, là điều cấm kỵ. Việc dùng vũ lực tấn công tình dục phụ nữ được xem là hành vi phạm tội nghiêm trọng hơn. Các chuyên gia vẫn chưa tìm được những tài liệu nói về hình phạt dành cho các tội về tình dục ở Ai Cập cổ đại. Thế nhưng, các chuyên gia đồng ý rằng chắc chắn tội trộm cắp tài sản của vua chúa sẽ phải đối mặt với bản án nghiêm khắc nhất. Video: Bí ẩn rùng rợn nghĩa địa cổ Ai Cập (nguồn: VTC Now)

