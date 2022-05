Khó tin những sự kiện trùng hợp nhất lịch sử, chuyên gia cũng giật mình

Vào ngày này năm 1889, Tháp Eiffel đã chính thức khai trương tại Paris trong một buổi lễ do Gustave Eiffel, kiến trúc sư thiết kế tháp, chủ trì. Tháp Eiffel vẫn là cấu trúc nhân tạo cao nhất thế giới cho đến khi Tòa nhà Chrysler ở New York hoàn thành vào năm 1930. Cũng trong năm 1889, Vincent van Gogh đã cho ra đời kiệt tác nghệ thuật "Đêm đầy sao" (Starry Night) khi đang nằm trong phòng bệnh tại bệnh viện tâm thần. Đặc biệt, năm 1889 cũng là năm trùm phát xít khét tiếng nhất mọi thời đại Adolf Hitler ra đời. Đây là một sự trùng hợp đáng ngạc nhiên của các sự kiện lịch sử. Ngày 22/11/1963, John F. Kennedy, Tổng thống thứ 35 của nước Mỹ, bị ám sát và qua đời tại bang Texas khi đang cùng vợ, bà Jacqueline, tới thành phố Dallas để vận động cho chiến dịch tranh cử nhiệm kỳ Tổng thống tiếp theo. Thật trùng hợp, cũng vào ngày hôm đó, nhà văn Aldous Huxley qua đời ở tuổi 69 tại Los Angeles, California. Ông là tác giá của các tiểu thuyết khoa học viễn tưởng như Brave New World và The Doors of Perception. Ngày 10/9/1977, tử tù mắc tội sát nhân, là người cuối cùng bị tước mạng sống dưới máy chém. Cũng trong năm đó, "Chiến tranh giữa các vì sao" - bộ phim đầu tiên trong loạt phim nổi tiếng của đạo diễn George Lucas được khởi chiếu vào ngày 25/5. Nửa đêm 14/4/1912, rạng sáng 15/4/1912, vụ thảm hoạ đường thuỷ nổi tiếng nhất mọi thời đại đã xảy ra. Con tàu Titanic chở 2.224 hành khách và thủy thủ trong chuyến đi đầu tiên từ Anh đến Mỹ đã va phải băng trôi và chìm khiến hơn 1.500 người thiệt mạng. Năm 1912 cũng là năm nhà hóa sinh người Ba Lan Kazimierz Funk được ghi nhận là một trong những người đầu tiên hình thành khái niệm về vitamin. Ngày 10/1/1863, Tuyến đầu tiên của hệ thống tàu điện ngầm lâu đời nhất trên thế giới London Underground (Tàu điện ngầm London) được khánh thành.Sự kiện hoàn toàn trùng khớp xảy ra trong năm đó. Cụ thể, vào ngày 1/1 tổng thống Mỹ Abraham Lincoln chính thức đưa ra Tuyên ngôn giải phóng nô lệ, kêu gọi quân đội liên bang giải phóng toàn bộ nô lệ ở các bang nổi dậy. Có khoảng 3 triệu nô lệ được tuyên bố được tự do mãi mãi. Mời các bạn xem video: Singapore có nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử. Nguồn: THĐT

