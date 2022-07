Khó tin những cái chết hoang đường nhất của hoàng đế Trung Quốc

Bắc Ngụy Hiếu Văn Đế Thác Bạt Hoành (467 - 499), là một nhà chính trị, quân sự, cải cách người dân tộc thiểu số. Khi ông hết lòng bận rộn vì công việc chiều chính, thì hoàng hậu của ông lại vụng trộm tư tình với thái giám. Mọi người trong cung đều biết chỉ có mình Hiếu Văn Đế không biết. Cho đến một ngày, một vị công chúa do bị hoàng hậu ép phải lấy chồng nên đã nói hết mọi chuyện với Hiếu Văn Đế. Do bị đả kích lớn, không lâu sau, vị hoàng đế này mắc bệnh nặng rồi qua đời. Bắc Tề Văn Tuyên Đế là vị hoàng đế khai quốc của triều đại Bắc Tề. Trước khi trở thành hoàng đế, Cao Dương là người rất nghiêm khắc, ít nói cười, nhưng sau khi lên ngôi, lại trở thành một người nghiện rượu. Văn Tuyên Đế mỗi khi say rượu thì trở nên quá hưng phấn, hết trèo lên nóc nhà lại đu lên dầm nhà. Do uống rượu quá độ nên Văn Tuyên Đế mắc chứng biếng ăn, không ăn được cũng không uống được nên cuối cùng đã qua đời vì chết đói chết khát. Năm 582 trước công nguyên, vì thầy phù thủy nói hoàng đế Tấn Cảnh Công (599 trước công nguyên – 582 trước công nguyên) chưa được ăn lúa mì mới nên đã lệnh cho người hầu nấu một nồi cháo lớn rồi gọi thầy phù thủy vào cung mà mắng. Sau đó ông lệnh cho người chém đầu thầy phù thủy. Tấn Cảnh Công lúc đó rất muốn ăn cháo nhưng vì đau bụng nên vội vã chạy vào nhà vệ sinh. Vì vội vàng nên đã ngã xuống hố phân mà chết. Minh Hy Tông Chu Do Hiệu (1605-1672) là người không hứng thú với việc quốc gia đại sự, chỉ thích điêu khắc gỗ. Một hôm, Minh Hy Tông tự tay làm một chiếc thuyền gỗ rồi bơi thuyền ra giữa hồ ở Ngự hoa viên, không may thuyền bị lật, kết quả Minh Hy Tông bị chết đuối. Đông Tấn Hiếu Vũ Đế Mã Tư Diệu (361-396) rất thích uống rượu. Vào một ngày năm 396, Mã Tư Diệu cùng Trương Quý Nhân cùng nhau uống rượu ở cung điện mùa hè. Vì uống say nên hai người cãi nhau. Hiếu Vũ Đế liền nói “Nàng đừng tưởng ta sủng ái nàng mà coi thường ta, hậu cung của ta có rất nhiều phụ nữ, một ngày nào đó ta sẽ phế nàng tìm một người trẻ đẹp hơn!”. Sau đó ông lên giường đi ngủ, Trương quý nhân vô cùng tức giận, liền tìm vài cung nữ lấy gối úp lên mặt Mã Tư Diệu khiến ông ta chết ngạt. Tần Vũ Công Doanh Đảng (chưa rõ năm sinh - mất vào năm 688 trước công nguyên) là người khỏe mạnh, cường tráng, thích làm những việc khác người, hơn nữa lại sống vào thời kỳ nhà Tần rất hưng thịnh nên có thể nói tiền đồ của ông còn tiến xa. Một lần khi đi đến Lạc Dương, thấy một chiếc đỉnh đồng to liền vô cùng hứng thú. Lại nghe nói có dũng sỹ họ Mạnh đã từng nâng được chiếc đỉnh đồng lên, Tần Vũ Công nhất mực đòi tự nâng chiếc đỉnh đồng đó, vừa mới nhấc lên vì run tay chiếc đỉnh đồng nặng hơn trăm cân rơi xuống, đè nát chân của Tần Vũ Công. Do điều kiện y tế thời đó không tốt nên vài ngày sau, Tần Vũ Công qua đời. Mời các bạn xem video: Singapore có nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử. Nguồn: THĐT

