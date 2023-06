Khi hoàng đế thị tẩm, bao nhiêu thái giám, cung nữ đợi bên ngoài?

Từ lâu, cuộc sống của hoàng đế Trung Quốc trở thành đề tài hấp dẫn giới nghiên cứu cũng như công chúng. Trong đó, việc hoàng đế thị tẩm phi tần, mỹ nư trong hậu cung như thế nào là điều mà nhiều người tò mò, hứng thú. Trong hậu cung nhà Thanh, Kính sự phòng là phòng rất đặc biệt trong Tử Cấm Thành. Nhiệm vụ của phòng này là sắp xếp chuyện phòng the, ghi lại thời gian thị tẩm của các phi tần. Thậm chí, “Kính sự phòng” còn được xem là chốn định đoạt địa vị của hàng ngàn phi tần, mỹ nữ chốn hậu cung. Theo sử sách, mỗi ngày sau khi hoàng đế dùng xong bữa tối, thái giám của Kính sự phòng sẽ dâng lên một cái khay bạc. Trên khay có đặt mấy chục tấm thẻ bài. Mặt sau mỗi thiện bài viết tên một phi tần. Nếu hoàng đế lật tấm thẻ viết tên phi tần nào thì tối hôm đó sẽ thị tẩm mỹ nhân ấy. Quá trình thị tẩm phi tần của hoàng đế phải tuân theo rất nhiều quy định nghiêm ngặt của hoàng tộc. Các thái giám của Kính sự phòng sẽ luôn theo sát cũng như sắp xếp cẩn thận, tỉ mỉ để việc thị tẩm diễn ra thuận lợi, đúng theo trình tự. Dù là bậc đế vương nhưng hoàng đế không thể thoải mái tận hưởng một "đêm xuân" bên những phi tần xinh đẹp. Nguyên do vì ngoài các thái giám giám của Kính sự phòng, luôn có 8 cung nữ và 16 tỳ nữ đứng hầu bên ngoài phòng. Tất cả những người này luôn phải tập trung tối đa để có thể chí ý mọi di chuyển của hoàng đế ở bên trong phòng khi thị tẩm. Khi được nhà vua triệu gọi thì họ phải trả lời ngay lập tức hoặc vào trong phòng phụng sự, nghe theo căn dặn của chủ nhân. Nếu làm việc chậm chễ thì họ sẽ có thể bị phạt, nặng nhất có thể mất mạng. Thêm nữa, sở dĩ cần nhiều thái giám, cung nữ đứng hầu bên ngoài khi hoàng đế thị tẩm là bởi có rất nhiều công việc cần tới nhiều người làm để đêm thị tẩm của nhà vua diễn ra suôn sẻ. Trong đó, thái giám phụ trách những công việc nặng nhọc như khiêng phi tần được bọc trong chăn tới phòng thị tẩm và sau đó đưa trở lại cung điện của họ. Ngoài ra, thái giám đứng hầu bên ngoài cửa còn có nhiệm vụ "nhắc nhở" thời gian thị tẩm của nhà vua. Nếu thời gian cùng phòng của hoàng đế và phi tần kéo dài, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của bậc đế vương, thái giám ở bên ngoài sẽ nói to: "Hoàng thượng, nên nghỉ ngơi rồi". Trong khi đó, các cung nữ, tỳ nữ phụ trách việc tắm rửa, chải tóc, trang điểm, thay quần áo… cho phi tần. Mời độc giả xem video: Mối tình kỳ lạ của Hoàng đế Trung Quốc với cung nữ hơn 17 tuổi.

Từ lâu, cuộc sống của hoàng đế Trung Quốc trở thành đề tài hấp dẫn giới nghiên cứu cũng như công chúng. Trong đó, việc hoàng đế thị tẩm phi tần, mỹ nư trong hậu cung như thế nào là điều mà nhiều người tò mò, hứng thú. Trong hậu cung nhà Thanh, Kính sự phòng là phòng rất đặc biệt trong Tử Cấm Thành. Nhiệm vụ của phòng này là sắp xếp chuyện phòng the, ghi lại thời gian thị tẩm của các phi tần. Thậm chí, “Kính sự phòng” còn được xem là chốn định đoạt địa vị của hàng ngàn phi tần, mỹ nữ chốn hậu cung. Theo sử sách, mỗi ngày sau khi hoàng đế dùng xong bữa tối, thái giám của Kính sự phòng sẽ dâng lên một cái khay bạc. Trên khay có đặt mấy chục tấm thẻ bài. Mặt sau mỗi thiện bài viết tên một phi tần. Nếu hoàng đế lật tấm thẻ viết tên phi tần nào thì tối hôm đó sẽ thị tẩm mỹ nhân ấy. Quá trình thị tẩm phi tần của hoàng đế phải tuân theo rất nhiều quy định nghiêm ngặt của hoàng tộc. Các thái giám của Kính sự phòng sẽ luôn theo sát cũng như sắp xếp cẩn thận, tỉ mỉ để việc thị tẩm diễn ra thuận lợi, đúng theo trình tự. Dù là bậc đế vương nhưng hoàng đế không thể thoải mái tận hưởng một "đêm xuân" bên những phi tần xinh đẹp. Nguyên do vì ngoài các thái giám giám của Kính sự phòng, luôn có 8 cung nữ và 16 tỳ nữ đứng hầu bên ngoài phòng. Tất cả những người này luôn phải tập trung tối đa để có thể chí ý mọi di chuyển của hoàng đế ở bên trong phòng khi thị tẩm. Khi được nhà vua triệu gọi thì họ phải trả lời ngay lập tức hoặc vào trong phòng phụng sự, nghe theo căn dặn của chủ nhân. Nếu làm việc chậm chễ thì họ sẽ có thể bị phạt, nặng nhất có thể mất mạng. Thêm nữa, sở dĩ cần nhiều thái giám, cung nữ đứng hầu bên ngoài khi hoàng đế thị tẩm là bởi có rất nhiều công việc cần tới nhiều người làm để đêm thị tẩm của nhà vua diễn ra suôn sẻ. Trong đó, thái giám phụ trách những công việc nặng nhọc như khiêng phi tần được bọc trong chăn tới phòng thị tẩm và sau đó đưa trở lại cung điện của họ. Ngoài ra, thái giám đứng hầu bên ngoài cửa còn có nhiệm vụ "nhắc nhở" thời gian thị tẩm của nhà vua. Nếu thời gian cùng phòng của hoàng đế và phi tần kéo dài, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của bậc đế vương, thái giám ở bên ngoài sẽ nói to: "Hoàng thượng, nên nghỉ ngơi rồi". Trong khi đó, các cung nữ, tỳ nữ phụ trách việc tắm rửa, chải tóc, trang điểm, thay quần áo… cho phi tần. Mời độc giả xem video: Mối tình kỳ lạ của Hoàng đế Trung Quốc với cung nữ hơn 17 tuổi.