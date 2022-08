Khi hành lễ, vì sao quan viên nhà Thanh luôn hất ống tay áo?

Nhà Thanh là một trong những triều đại nổi tiếng trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Triều đại này lưu giữ nhiều văn hóa độc đáo với nhiều điều khiến hậu thế tò mò. Trong số này có việc quan viên nhà Thanh mỗi khi diện kiến hoàng đế thường hất 2 ống tay áo 2 lần. Theo các chuyên gia, cách hành lễ này chỉ có ở nhà Thanh mà không có triều đại nào khác thực hiện. Lý do khiến các quan lại nhà Thanh hành lễ như vậy khiến nhiều người tò mò. Liên quan đến bí ẩn này, một số nhà nghiên cứu đã tìm kiếm các ghi chép, sử liệu nhằm giải mã cách hành lễ trước nhà vua của quan lại triều Thanh. Sau một thời gian tìm hiểu, các nhà nghiên cứu lịch sử tin rằng đã tìm ra lời giải. Họ cho rằng cách hành lễ đặc biệt như vậy đến từ sự kết hợp giữa văn hóa của người Mãn Châu và văn hóa của người Hán. Cụ thể, trang phục của người Hán (thường gọi chung là Hán phục) được may khá rộng, đặc biệt là 2 ống tay áo. Trong khi đó, người Mãn Châu sống ở khu vực phía Bắc hay vận động, thường cưỡi ngựa, bắn cung, đi săn... nên trang phục của họ được may khá gọn gàng. Phần tay áo cũng may có kích thước tương đối nhỏ để thuận tiện cho việc cử động, tránh vướng víu, ảnh hưởng đến các hoạt động hàng ngày. Sau khi người Mãn Châu giành được thiên hạ, văn hóa của họ có sự giao thoa một phần với văn hóa của người Hán. Trong số này, trang phục của người Mãn Châu có một số thay đổi, bao gồm phần tay áo rộng hơn. Hành động hất 2 ống tay áo 2 lần của quan viên khi hành lễ với hoàng đế nhằm thể hiện sự thanh liêm, trong sạch, không giấu giếm điều gì với nhà vua. Thêm nữa, quan viên hất 2 ống tay áo 2 lần thể hiện họ không giấu bất cứ vũ khí nào trong tay áo. Sở dĩ như vậy là vì các triều đại phong kiến trước ghi nhân không ít trường hợp dấu vũ khí như dao, kiếm trong người để hành thích nhà vua. Việc hất 2 ống tay áo 2 lần cho thấy các quan viên hết mực trung thành với nhà vua. Do vậy, hành động này trở thành quy tắc bắt buộc đối với quan lại khi diện kiến hoàng đế. Mời độc giả xem video: Trung Quốc yêu cầu Ban giám hiệu ăn cùng học sinh. Nguồn: THĐT1.

