Khám phá những bãi đá biển "kỳ ảo" nhất Việt Nam

1. Tọa lạc tại bờ biển xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, Gành Đá Đĩa là một trong những "kỳ quan địa chất" đặc sắc bậc nhất ở Việt Nam. Đây là một gành đá rộng khoảng 50 m, trải dài 200 m, được hợp thành từ vô vàn trụ đá hình xếp liền nhau kề với sóng nước. Có trụ thẳng đứng, có trụ nghiêng, nhưng tất cả đều chồng chất tầng tầng trông như chồng bát đĩa đã tạo nên tên gọi Gành Đá Đĩa. Có nhiều truyền thuyết dân gian xoay quanh danh thắng độc đáo này, nhưng theo cách lý giải khoa học, hình thù của Gành Đá Đĩa được hình thành do hoạt động phun trào của núi lửa cách nay hàng triệu năm. Cụ thể, nham thạch phun ra từ miệng núi lửa trôi ra biển, gặp nước biển lạnh đông cứng lại, đồng thời xảy ra hiện tượng ức lực. Từ đây, những khối nham thạch rạn nứt theo mạch dọc, xiên, ngang kiến tạo địa hình độc đáo ở Gành Đá Đĩa.

. Gành Đá Đĩa đã được công nhận là danh thắng cấp quốc gia của Việt Nam từ năm 1997. Ngày nay, thắng cảnh này là một điểm đến hút khách hàng đầu của mảnh đất Phú Yên. 2. Nằm dưới chân đèo Lý Hoà, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, bãi Đá Nhảy là một thắng cảnh có một không hai tại dải đất miền Trung. Khu vực này là một phần của dãy núi đá bị biển xâm thực, với hàng nghìn mỏm đá muôn hình muôn vẻ nhấp nhô trên sóng nước. Không rõ tên gọi bãi Đá Nhảy đã có từ bao giờ. Chỉ biết có nhiều lý giải khác nhau về cái tên này. Cách giải thích quen thuộc nhất là các tảng nằm rải rác trên bãi biển trông giống như những con cóc đang nhảy lô nhô giữa những con sóng bạc. Cũng có ý kiến cho rằng tên gọi Đá Nhảy là do các tảng đá ở nơi đây nằm san sát nhau, giúp người đi biển dễ dàng nhảy từ hòn này qua hòn khác... Những tảng đá ở nơi đây có đủ mọi kích thước, hình dạng vô cùng độc đáo như muốn đánh đố trí tưởng tượng của con người. Tùy theo cảm nhận của mỗi người mà mỗi tảng đá có thể là "trâu nằm", "hổ quỳ", hay "voi phục"... Nổi tiếng nhất ở bải Đá Nhảy là một cột đá mang hình Linga - biểu tượng của nam tính theo quan niệm của người Chăm - những cư dân từng sinh sống ở nơi đây nhiều thế kỷ trước.... 3. Hòn Chồng là một thắng cảnh tự nhiên rất độc đáo nằm ở khóm Hòn Chồng, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang. Đây là một bãi đá có diện tích khá rộng, bao gồm nhiều tảng đá lớn nằm chồng lên nhau bên bờ biển dưới chân đồi La San. Tâm điểm của thắng cảnh Hòn Chồng là cụm đá Hòn Chồng, gồm một khối đá lớn nằm trên một tảng đá bằng phẳng và rộng như một khoảng sân. Phía mặt đá quay ra biển có một vết lõm hình bàn tay khổng lồ. Quanh hình bàn tay này có rất nhiều huyền thoại được thêu dệt. Đối diện với Hòn Chông quả một vụng biển nhỏ là Hòn Vợ. Cụm đá này gồm hai phiến đá nằm chồng lên những phiến đá lớn hơn, được ví như dáng ngồi của người vợ ngóng nhìn người chồng. Ngoài Hòn Chồng và Hòn Vợ, bãi đá này còn một tác phẩm thiên khác tạo đặc sắc không kém. Đó là một cổng đá được tạo thành từ hai tảng đá dựng đứng, ở giữa có chẹt một hòn đá lớn trông rất ngoạn mục. Không chỉ hấp dẫn với hình dáng phong phú của các phiến đá, Hòn Chồng còn là nơi lý tưởng để thưởng ngoạn cảnh đẹp của Nha Trang... Mời quý độc giả xem video: Cảnh sắc thiên nhiên kỳ thú ở Ninh Bình. Nguồn: VTV.

1. Tọa lạc tại bờ biển xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, Gành Đá Đĩa là một trong những "kỳ quan địa chất" đặc sắc bậc nhất ở Việt Nam. Đây là một gành đá rộng khoảng 50 m, trải dài 200 m, được hợp thành từ vô vàn trụ đá hình xếp liền nhau kề với sóng nước. Có trụ thẳng đứng, có trụ nghiêng, nhưng tất cả đều chồng chất tầng tầng trông như chồng bát đĩa đã tạo nên tên gọi Gành Đá Đĩa. Có nhiều truyền thuyết dân gian xoay quanh danh thắng độc đáo này, nhưng theo cách lý giải khoa học, hình thù của Gành Đá Đĩa được hình thành do hoạt động phun trào của núi lửa cách nay hàng triệu năm. Cụ thể, nham thạch phun ra từ miệng núi lửa trôi ra biển, gặp nước biển lạnh đông cứng lại, đồng thời xảy ra hiện tượng ức lực. Từ đây, những khối nham thạch rạn nứt theo mạch dọc, xiên, ngang kiến tạo địa hình độc đáo ở Gành Đá Đĩa.

. Gành Đá Đĩa đã được công nhận là danh thắng cấp quốc gia của Việt Nam từ năm 1997. Ngày nay, thắng cảnh này là một điểm đến hút khách hàng đầu của mảnh đất Phú Yên. 2. Nằm dưới chân đèo Lý Hoà, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, bãi Đá Nhảy là một thắng cảnh có một không hai tại dải đất miền Trung. Khu vực này là một phần của dãy núi đá bị biển xâm thực, với hàng nghìn mỏm đá muôn hình muôn vẻ nhấp nhô trên sóng nước. Không rõ tên gọi bãi Đá Nhảy đã có từ bao giờ. Chỉ biết có nhiều lý giải khác nhau về cái tên này. Cách giải thích quen thuộc nhất là các tảng nằm rải rác trên bãi biển trông giống như những con cóc đang nhảy lô nhô giữa những con sóng bạc. Cũng có ý kiến cho rằng tên gọi Đá Nhảy là do các tảng đá ở nơi đây nằm san sát nhau, giúp người đi biển dễ dàng nhảy từ hòn này qua hòn khác... Những tảng đá ở nơi đây có đủ mọi kích thước, hình dạng vô cùng độc đáo như muốn đánh đố trí tưởng tượng của con người. Tùy theo cảm nhận của mỗi người mà mỗi tảng đá có thể là "trâu nằm", "hổ quỳ", hay "voi phục"... Nổi tiếng nhất ở bải Đá Nhảy là một cột đá mang hình Linga - biểu tượng của nam tính theo quan niệm của người Chăm - những cư dân từng sinh sống ở nơi đây nhiều thế kỷ trước.... 3. Hòn Chồng là một thắng cảnh tự nhiên rất độc đáo nằm ở khóm Hòn Chồng, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang. Đây là một bãi đá có diện tích khá rộng, bao gồm nhiều tảng đá lớn nằm chồng lên nhau bên bờ biển dưới chân đồi La San. Tâm điểm của thắng cảnh Hòn Chồng là cụm đá Hòn Chồng, gồm một khối đá lớn nằm trên một tảng đá bằng phẳng và rộng như một khoảng sân. Phía mặt đá quay ra biển có một vết lõm hình bàn tay khổng lồ. Quanh hình bàn tay này có rất nhiều huyền thoại được thêu dệt. Đối diện với Hòn Chông quả một vụng biển nhỏ là Hòn Vợ. Cụm đá này gồm hai phiến đá nằm chồng lên những phiến đá lớn hơn, được ví như dáng ngồi của người vợ ngóng nhìn người chồng. Ngoài Hòn Chồng và Hòn Vợ, bãi đá này còn một tác phẩm thiên khác tạo đặc sắc không kém. Đó là một cổng đá được tạo thành từ hai tảng đá dựng đứng, ở giữa có chẹt một hòn đá lớn trông rất ngoạn mục. Không chỉ hấp dẫn với hình dáng phong phú của các phiến đá, Hòn Chồng còn là nơi lý tưởng để thưởng ngoạn cảnh đẹp của Nha Trang... Mời quý độc giả xem video: Cảnh sắc thiên nhiên kỳ thú ở Ninh Bình. Nguồn: VTV.