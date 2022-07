Khám phá 5 địa danh Việt lọt top điểm đến hàng đầu Đông Nam Á

Tạp chí du lịch danh tiếng Travel and Leisure, phiên bản Đông Nam Á vừa công bố giải thưởng Asia’s Best Awards 2022. Danh sách này được dựa trên bình chọn của độc giả khắp thế giới, từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay. Theo công bố, Việt Nam có 3 thành phố lọt danh sách 10 thành phố hàng đầu Đông Nam Á (Best cities in Southeast Asia). Trong đó, TP. HCM xếp ở vị trí thứ 8. Hà Nội đứng ở vị trí thứ 5. Còn Đà Nẵng, giữ vị trí cao nhất trong 3 thành phố, ở vị trí thứ 3. Ngoài 3 thành phố trên, Phú Quốc và Côn Đảo cũng lọt top những điểm đến du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu trong hạng mục những hòn đảo tốt nhất ở Đông Nam Á (Best islands in Southeast Asia). Ảnh: DreamArchitect/Shutterstock. Trong ảnh là bãi biển trải dài gần 20 km từ Dinh Cậu đến Khóe Tàu Rũ, Phú Quốc với những ghềnh đá, cây xanh và làng chài thấp thoáng. Đây là một trong những bãi biển đẹp nằm trên đường Trần Hưng Đạo chạy dọc theo bãi biển phía tây nam đảo. Ảnh: DreamArchitect/Shutterstock. Gành Dầu, Phú Quốc cũng là địa danh làm say lòng du khách với vẻ đẹp nguyên sơ, bình dị. Ảnh: Anna Ewa Bieniek/Shutterstock. Chùa Núi Một (hay còn gọi là Vân Sơn Tự), Côn Đảo. Từ hướng nam nhìn ra là cảnh núi rừng xanh ngút, hướng đông có vịnh Côn Sơn, với bức tranh màu biển loang dần. Nhìn về phương bắc là cánh đồng sen An Hải. Ảnh: CravenA/Shutterstock. Bãi Đầm Trầu, Côn Đảo là nơi lý tưởng cho những người muốn tìm đến không gian riêng tư, thanh bình. Giữa dòng nước trong veo, mát lạnh và những cơn sóng vỗ vào bãi cát mịn màng, mỗi người đều có thể thoải mái tận hưởng phút giây thư giãn. Ảnh: Nguyen Quang Ngoc Tonkin/Shutterstock. Đỉnh Tình Yêu (Côn Đảo) có hình dáng giống một cặp tình nhân đang ôm nhau. Nhiều cặp đôi đến đây cầu nguyện và cùng ngắm cảnh hoàng hôn buông lãng mạn. Ảnh: Tappasan Phurisamrit/Shutterstock. Hiện tại, khách đến Việt Nam không còn phải xét nghiệm COVID-19. Bài viết của Travel + Leisure Đông Nam Á cho biết, cánh cửa đã mở rộng và Việt Nam ngày càng tăng trưởng. "Hãy nghĩ đến món phở và cà phê sữa đá tại Việt Nam, trong lúc cân nhắc về những đơn vị thắng giải Asia’s Best Awards 2022”. Mời quý độc giả xem video: 10 cung đường đèo đẹp nhưng hiểm trở nhất Việt Nam. Nguồn: My Globe Adventure.

