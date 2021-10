Mê mẩn ngắm bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp của Nha Trang

Đỉnh tháp bằng gạch đỏ của tháp Po Nagar nhô lên sau những tán cây xanh của đồi Cù Lao bên bờ sông cái. Tháp Po Nagar được người Chăm xây dựng từ thế kỷ thứ 7, là một di tích lịch sử nổi tiếng của Nha Trang. Cầu Xóm Bóng bắc qua cửa sông Cái, nhìn từ khuôn viên tháp Po Nagar. Đây là một bức tranh phong cảnh mang tính biểu tượng về Nha Trang, đã ghi dấu vào tâm trí của người dân và du khách ghé thăm thành phố này. Một góc vịnh Nha Trang. Vào tháng 6/2003, vịnh Nha Trang trở thành thành viên thứ 29 của câu lạc bộ các vịnh đẹp nhất thế giới. Ven bờ vịnh tập trung các cơ sở nghỉ dưỡng thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Hòn Chồng - Hòn Vợ là thắng cảnh nổi tiếng nằm bên bờ vịnh Nha Trang. Nơi đây có hai cụm đá lớn nằm trong một bãi đá hình thù độc đáo, hình thành do sự xâm thực của thủy triều lên đồi Lasan. Hòn Đỏ là một đảo nhỏ cách đường bờ biển Nha Trang khoảng 300 mét, trên đảo có chùa Từ. Đây cũng là một thắng cảnh của Nha Trang. Hòn Đá Chữ nằm ở cửa sông Cái, gồm hai cụm đá nằm gần nhau nhô lên giữa mặt nước. Trên Đá Chữ có khắc nhiều ký tự cổ của người Chăm, do bị bào mòn theo thời gian nên không còn đọc được. Miếu Ông nằm trên một đảo đá cách cửa sông Cái 500 mét, là một địa điểm tâm linh có lịch sử lâu đời của Nha Trang. Cảnh núi non hùng vĩ ở ngoại vi Nha Trang nhìn từ tượng đồi Trại Thủy, phía sau chùa Long Sơn. Có bề dày lịch sử hơn một thế kỷ, chùa Long Sơn nổi tiếng với bức tượng Kim Thân Phật tổ (tượng Phật trắng) ngồi thuyết pháp trên đỉnh đồi Trại Thủy. Cảnh sắc thiên nhiên trên núi Cảnh Long, phía Nam Nha Trang. Khu vực này có 5 tòa biệt thự cổ, được gọi là Bảo Đại, nơi vị vua cuối cùng của Việt Nam cùng hoàng hậu Nam Phương "đón gió", "ngắm trăng" những năm 1940. Làng chài trên Hòn Miễu hay đảo Trí Nguyên, hòn đảo nhỏ cách thành phố Nha Trang 2 km. Đây là địa điểm lý tưởng để khám phá cuộc sống gắn bó với biển khơi của người ngư dân ở Nha Trang. Hồ cá Trí Nguyên ở Hòn Miễu là một điểm đến thú vị cho những ai yêu thích các loài sinh vật biển. Các hồ nước mặn ở nơi đây được ngăn lại bằng hệ thống kè đá, trong hồ nuôi thả hàng trăm loại sinh vật biển quý hiếm và đẹp mắt như một bảo tàng sống về biển. Vịnh Nha Phu cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 12 km về phía Bắc, nổi tiếng với khung cảnh đẹp cùng tài nguyên hải sản dồi dào. Từ Nha Trang, du khách có thể bắt đầu hành trình khám phá vịnh Nha Phu bằng tàu du lịch từ các bến tàu của thành phố. Mời quý độc giả xem video: Hương Vị Nhiệt Đới ở Phú Quốc/VTV Travel.

Đỉnh tháp bằng gạch đỏ của tháp Po Nagar nhô lên sau những tán cây xanh của đồi Cù Lao bên bờ sông cái. Tháp Po Nagar được người Chăm xây dựng từ thế kỷ thứ 7, là một di tích lịch sử nổi tiếng của Nha Trang. Cầu Xóm Bóng bắc qua cửa sông Cái, nhìn từ khuôn viên tháp Po Nagar. Đây là một bức tranh phong cảnh mang tính biểu tượng về Nha Trang, đã ghi dấu vào tâm trí của người dân và du khách ghé thăm thành phố này. Một góc vịnh Nha Trang. Vào tháng 6/2003, vịnh Nha Trang trở thành thành viên thứ 29 của câu lạc bộ các vịnh đẹp nhất thế giới. Ven bờ vịnh tập trung các cơ sở nghỉ dưỡng thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Hòn Chồng - Hòn Vợ là thắng cảnh nổi tiếng nằm bên bờ vịnh Nha Trang. Nơi đây có hai cụm đá lớn nằm trong một bãi đá hình thù độc đáo, hình thành do sự xâm thực của thủy triều lên đồi Lasan. Hòn Đỏ là một đảo nhỏ cách đường bờ biển Nha Trang khoảng 300 mét, trên đảo có chùa Từ. Đây cũng là một thắng cảnh của Nha Trang. Hòn Đá Chữ nằm ở cửa sông Cái, gồm hai cụm đá nằm gần nhau nhô lên giữa mặt nước. Trên Đá Chữ có khắc nhiều ký tự cổ của người Chăm, do bị bào mòn theo thời gian nên không còn đọc được. Miếu Ông nằm trên một đảo đá cách cửa sông Cái 500 mét, là một địa điểm tâm linh có lịch sử lâu đời của Nha Trang. Cảnh núi non hùng vĩ ở ngoại vi Nha Trang nhìn từ tượng đồi Trại Thủy, phía sau chùa Long Sơn. Có bề dày lịch sử hơn một thế kỷ, chùa Long Sơn nổi tiếng với bức tượng Kim Thân Phật tổ (tượng Phật trắng) ngồi thuyết pháp trên đỉnh đồi Trại Thủy. Cảnh sắc thiên nhiên trên núi Cảnh Long, phía Nam Nha Trang. Khu vực này có 5 tòa biệt thự cổ, được gọi là Bảo Đại, nơi vị vua cuối cùng của Việt Nam cùng hoàng hậu Nam Phương "đón gió", "ngắm trăng" những năm 1940. Làng chài trên Hòn Miễu hay đảo Trí Nguyên, hòn đảo nhỏ cách thành phố Nha Trang 2 km. Đây là địa điểm lý tưởng để khám phá cuộc sống gắn bó với biển khơi của người ngư dân ở Nha Trang. Hồ cá Trí Nguyên ở Hòn Miễu là một điểm đến thú vị cho những ai yêu thích các loài sinh vật biển. Các hồ nước mặn ở nơi đây được ngăn lại bằng hệ thống kè đá, trong hồ nuôi thả hàng trăm loại sinh vật biển quý hiếm và đẹp mắt như một bảo tàng sống về biển. Vịnh Nha Phu cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 12 km về phía Bắc, nổi tiếng với khung cảnh đẹp cùng tài nguyên hải sản dồi dào. Từ Nha Trang, du khách có thể bắt đầu hành trình khám phá vịnh Nha Phu bằng tàu du lịch từ các bến tàu của thành phố. Mời quý độc giả xem video: Hương Vị Nhiệt Đới ở Phú Quốc/VTV Travel.