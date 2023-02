Khám phá 11 khu vườn đẹp nhất đất nước Nhật Bản

1. Vườn Kenroku-en (Kiêm Lục Viên, thành phố Kanazawa, tỉnh Ishikawa). Cổ nhất trong "Nhật Bản tam danh viên" (Ba khu vườn nổi tiếng Nhật Bản), Kenroku-en hình thành từ thập niên 1620, từng là nơi tổ chức sự kiện của các lãnh chúa gia tộc Maeda. Trong khu vườn nằm bên lâu đài Kanazawa này có một trà thất và khu thờ tự. Ảnh: Snow Monkey Resorts. 2. Vườn Koraku-en (Hậu Lạc Viên, thành phố Okayama, tỉnh Okayama). Cũng nằm trong "Nhật Bản tam danh viên", Koraku-en được lãnh chúa Ikeda Tsunamasa cho xây dựng cạnh lâu đài Okayama vào năm 1700 để làm nơi chiêu đãi những vị khách quan trọng. Khu vườn này nổi tiếng với những cây mận, anh đào và phong tuyệt đẹp. Nơi đây cón có một trường bắn cung. Ảnh: The Japan Times. 3. Vườn Kairaku-en (Giai Lạc Viên, thành phố Mito, tỉnh Ibaraki). Là khu vườn thứ ba trong "Nhật Bản tam danh viên", Kairaku-en được lãnh chúa Tokugawa Nariaki cho xây dựng năm 1842, là công viên công cộng đầu tiên của Nhật Bản. Nét đặc sắc của khu vườn là hơn 3.000 cây mận thuộc 100 giống khác nhau. Từ vườn có thể nhìn ra hồ Senba. Ảnh: FIND/47. 4. Vườn Dinh thự Hoàng gia Katsura (thành phố Kyoto, phủ Kyoto). Khu vườn này được hoàn thành vào năm 1645, từng thuộc về các thành viên trong gia đình Hoàng gia Nhật Bản. Các nguyên tắc của Thần đạo và Thiền tông thể hiện rõ nét trong cầu trúc của vườn. Nơi đây cũng có nhiều trà thất mang kiến trúc truyền thống. Ảnh: T Parsons. 5. Vườn chùa Saiho-ji (Tây Phương Tự, thành phố Kyoto, phủ Kyoto). Khu vườn này có hơn 120 loại rêu và có ảnh hưởng rất lớn đến thiết kế sân vườn Nhật Bản. Nhờ khu vườn này, Saiho-ji cũng được gọi là chùa Rêu. Trong quá khứ, nơi đây từng là dinh thự của hoàng tử Shotoku trước khi trở thành một ngôi chùa vào năm 1339. Ảnh: Nomad in Nihon. 6. Vườn chùa Ryoan-ji (Long An Tự, thành phố Kyoto, phủ Kyoto). Khu vườn này nổi tiếng với vườn thiền có 15 viên đá to nhỏ khác nhau. Chúng được sắp đặt sao cho chỉ có thể nhìn thấy 14 viên đá từ mọi góc độ. Tương truyền, để nhìn được tất cả 15 viên đá cùng lúc, người ta phải đạt được giác ngộ. Ngoài ra nơi đây còn có một khu vườn nước và trà thất. Ảnh: The Gate. 7. Vườn Bảo tàng Nghệ thuật Adachi (thành phố Yasugi, tỉnh Shimane). Mở cửa vào năm 1970, đây là một khu vườn và bảo tàng nghệ thuật Nhật Bản hiện đại, gồm 6 khu vườn và 1.500 vật trưng bày, bao gồm tranh vẽ, đồ gốm... Ảnh: Japan.travel. 8. Vườn quốc gia Shinjuku Gyoen (Tân Tú Ngự Uyển, vùng đô thị Tokyo). Hoàn thành vào năm 1879 với tư cách một khu vườn Hoàng gia, Shinjuku Gyoen từng bị bom Mỹ phá hủy và được tái thiết vào năm 1949. Khu vực này có hơn 20.000 cây xanh, bài trí theo ba phong cách chính: Pháp, Anh và truyền thống Nhật Bản. Đây là điểm ngắm hoa anh đảo rất nổi tiếng. Ảnh: JAPAN Forward. 9. Vườn phía Đông Hoàng Cung (vùng đô thị Tokyo). Khu vườn này bao quanh nhiều tòa nhà của cung điện Hoàng gia Nhật Bản. Điểm nhấn của nó là vườn Ninomaru, nơi có các loại cây đại diện cho từng tỉnh của Nhật Bản. Có hơn 260 cây được trồng ở đây. Ảnh: TripAdvisor. 10. Vườn Ritsurin Koen (Lật Lâm Công Viên, thành phố Takamatsu, tỉnh Kagawa). Sau hơn 100 năm được điều chỉnh bởi các lãnh chúa phong kiến khác nhau, khu vườn này hoàn thành vào năm 1745, mở cửa cho công chúng năm 1875. Trong vườn có một trà thất và khu triển lãm nghệ thuật dân gian. Núi Shiun có thể được nhìn thấy ở phía Tây của Ritsurin Koen. Ảnh: Hervé Ternisien. 11. Vườn Sankei-en (Tam Khê Viên, thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa). Khu vườn này do thương nhân tơ lụa Tomitaro Hara cho xây dựng, khai trương vào năm 1906 và tặng lại thành phố Yokohama năm 1953. Trong vườn có nhiều tòa nhà cổ được mua từ khắp Nhật Bản, gồm một ngôi chùa 3 tầng từ Kyoto. Ảnh: Nippon.com. Mời quý độc giả xem video Tháp Tokyo Skytree - kiến trúc cao nhất Nhật Bản. nguồn: Truyền hình Nhân Dân.

1. Vườn Kenroku-en (Kiêm Lục Viên, thành phố Kanazawa, tỉnh Ishikawa). Cổ nhất trong "Nhật Bản tam danh viên" (Ba khu vườn nổi tiếng Nhật Bản), Kenroku-en hình thành từ thập niên 1620, từng là nơi tổ chức sự kiện của các lãnh chúa gia tộc Maeda. Trong khu vườn nằm bên lâu đài Kanazawa này có một trà thất và khu thờ tự. Ảnh: Snow Monkey Resorts. 2. Vườn Koraku-en (Hậu Lạc Viên, thành phố Okayama, tỉnh Okayama). Cũng nằm trong "Nhật Bản tam danh viên", Koraku-en được lãnh chúa Ikeda Tsunamasa cho xây dựng cạnh lâu đài Okayama vào năm 1700 để làm nơi chiêu đãi những vị khách quan trọng. Khu vườn này nổi tiếng với những cây mận, anh đào và phong tuyệt đẹp. Nơi đây cón có một trường bắn cung. Ảnh: The Japan Times. 3. Vườn Kairaku-en (Giai Lạc Viên, thành phố Mito, tỉnh Ibaraki). Là khu vườn thứ ba trong "Nhật Bản tam danh viên", Kairaku-en được lãnh chúa Tokugawa Nariaki cho xây dựng năm 1842, là công viên công cộng đầu tiên của Nhật Bản. Nét đặc sắc của khu vườn là hơn 3.000 cây mận thuộc 100 giống khác nhau. Từ vườn có thể nhìn ra hồ Senba. Ảnh: FIND/47. 4. Vườn Dinh thự Hoàng gia Katsura (thành phố Kyoto, phủ Kyoto). Khu vườn này được hoàn thành vào năm 1645, từng thuộc về các thành viên trong gia đình Hoàng gia Nhật Bản. Các nguyên tắc của Thần đạo và Thiền tông thể hiện rõ nét trong cầu trúc của vườn. Nơi đây cũng có nhiều trà thất mang kiến trúc truyền thống. Ảnh: T Parsons. 5. Vườn chùa Saiho-ji (Tây Phương Tự, thành phố Kyoto, phủ Kyoto). Khu vườn này có hơn 120 loại rêu và có ảnh hưởng rất lớn đến thiết kế sân vườn Nhật Bản. Nhờ khu vườn này, Saiho-ji cũng được gọi là chùa Rêu. Trong quá khứ, nơi đây từng là dinh thự của hoàng tử Shotoku trước khi trở thành một ngôi chùa vào năm 1339. Ảnh: Nomad in Nihon. 6. Vườn chùa Ryoan-ji (Long An Tự, thành phố Kyoto, phủ Kyoto). Khu vườn này nổi tiếng với vườn thiền có 15 viên đá to nhỏ khác nhau. Chúng được sắp đặt sao cho chỉ có thể nhìn thấy 14 viên đá từ mọi góc độ. Tương truyền, để nhìn được tất cả 15 viên đá cùng lúc, người ta phải đạt được giác ngộ. Ngoài ra nơi đây còn có một khu vườn nước và trà thất. Ảnh: The Gate. 7. Vườn Bảo tàng Nghệ thuật Adachi (thành phố Yasugi, tỉnh Shimane). Mở cửa vào năm 1970, đây là một khu vườn và bảo tàng nghệ thuật Nhật Bản hiện đại, gồm 6 khu vườn và 1.500 vật trưng bày, bao gồm tranh vẽ, đồ gốm... Ảnh: Japan.travel. 8. Vườn quốc gia Shinjuku Gyoen (Tân Tú Ngự Uyển, vùng đô thị Tokyo). Hoàn thành vào năm 1879 với tư cách một khu vườn Hoàng gia, Shinjuku Gyoen từng bị bom Mỹ phá hủy và được tái thiết vào năm 1949. Khu vực này có hơn 20.000 cây xanh, bài trí theo ba phong cách chính: Pháp, Anh và truyền thống Nhật Bản. Đây là điểm ngắm hoa anh đảo rất nổi tiếng. Ảnh: JAPAN Forward. 9. Vườn phía Đông Hoàng Cung (vùng đô thị Tokyo). Khu vườn này bao quanh nhiều tòa nhà của cung điện Hoàng gia Nhật Bản. Điểm nhấn của nó là vườn Ninomaru, nơi có các loại cây đại diện cho từng tỉnh của Nhật Bản. Có hơn 260 cây được trồng ở đây. Ảnh: TripAdvisor. 10. Vườn Ritsurin Koen (Lật Lâm Công Viên, thành phố Takamatsu, tỉnh Kagawa). Sau hơn 100 năm được điều chỉnh bởi các lãnh chúa phong kiến khác nhau, khu vườn này hoàn thành vào năm 1745, mở cửa cho công chúng năm 1875. Trong vườn có một trà thất và khu triển lãm nghệ thuật dân gian. Núi Shiun có thể được nhìn thấy ở phía Tây của Ritsurin Koen. Ảnh: Hervé Ternisien. 11. Vườn Sankei-en (Tam Khê Viên, thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa). Khu vườn này do thương nhân tơ lụa Tomitaro Hara cho xây dựng, khai trương vào năm 1906 và tặng lại thành phố Yokohama năm 1953. Trong vườn có nhiều tòa nhà cổ được mua từ khắp Nhật Bản, gồm một ngôi chùa 3 tầng từ Kyoto. Ảnh: Nippon.com. Mời quý độc giả xem video Tháp Tokyo Skytree - kiến trúc cao nhất Nhật Bản. nguồn: Truyền hình Nhân Dân.