Hy hữu những trường hợp nhặt được “tiền từ trên trời rơi xuống“

Một người thợ làm thép tên là Ian Lewis đã vô cùng sốc khi bức graffiti của nghệ sĩ Bansky xuất hiện trên bức tường gara của nhà ông ở cảng Talbot, Wales vào tháng 12/2019. Kiệt tác này có tên là "Seasons Greetings" và có giá trị ít nhất là 125.000 USD. Sinh viên đại học Collin Goff đến từ Nam Carolina đã nhận được một món quà Giáng sinh đặc biệt năm 2018 khi món quà đó khiến anh nhận được khoản tiền 125.000 USD. Bà của anh đã tặng cho mỗi người cháu 1 tấm thẻ cào trúng thưởng và Collin Goff hóa ra lại may mắn là người chiến thắng. Sòng bạc Horseshoe Casino Cincinnati đã bị "lỗ" nặng một phen khi trao nhầm số tiền thưởng 1 triệu USD cho một người trùng với tên của người chiến thắng Kevin Lewis. Sòng bạc này sau đó đã nhận lỗi và cả 2 người đàn ông trùng tên này đều được nhận tiền. Hai vợ chồng người chủ trang trại Oscar Stohler tại Bắc Dakota đã sống ở đây mấy thập kỷ mà không nhận ra rằng họ đang "ngồi" trên hàng triệu USD. Cho đến năm 2007, khu đất của họ hóa ra là 1 mỏ dầu và ông Oscar 83 tuổi cùng vợ mình, bà Lorene 82 tuổi đã trở thành triệu phú chỉ sau 1 đêm nhờ khoản tiền 1 triệu USD mà họ được trả. Loren Krytzer đã trải qua khoảng thời gian khó khăn năm 2017 khi một vụ tai nạn ô tô khiến anh mất đi 1 chân và công việc của mình. Tuy nhiên, vận may đã mỉm cười với Krytzer khi anh phát hiện ra tấm chăn Navajo từ thế kỷ 19 bị kẹt trong tủ quần áo suốt 7 năm qua. Chiếc khăn này là vật gia truyền anh được thừa kế từ gia đình và nó thực sự là một gia tài khi giá trị của nó lên tới 1,5 triệu USD. Christine Jiaxin Lee đã nhận được một khoản tiền lên tới 3,5 triệu USD do ngân hàng Westpac chuyển nhầm. Cô gái này sau đó đã rút toàn bộ số tiền này và sử dụng nó để mua quần áo, túi xách và trang sức. 2 năm sau, Lee bị bắt và phải hoàn lại hầu hết số tiền này. Cô sinh viên của Đại học Sydney cũng phải chịu mức án 1 năm tù. Năm 1989, một nhà phân tích tài chính đã mua 1 bức tranh cũ để... lấy cái khung với giá 4 USD. Tuy nhiên, khi người này lấy khung ra khỏi bức tranh, anh đã phát hiện ra một tờ giấy cũ được gấp lại và giấu bên trong. Hóa ra đó chính là bản Tuyên ngôn Độc lập của nước Mỹ từ năm 1776. Tài liệu hiếm có này đã được bán tại một buổi bán đấu giá với số tiền lên tới 4,55 triệu USD. Một cặp đôi ở California khi dắt chó đi dạo đã phát hiện ra một loạt những hộp cũ chất đầy 1.400 đồng tiền xu từ thế kỷ 19 với giá trị khoảng 10 triệu USD. Năm 2006, Lawrence Joseph và Thomas Schultz đã mua 1 căn nhà nhỏ ở Long Island nhằm sửa chữa lại và bán lấy lời. Tuy nhiên, khoản đầu tư này của họ giá trị hơn nhiều so với căn nhà khi hóa ra đây là nơi có hơn 7.000 tác phẩm của nghệ sĩ Arthur Pinajian. Giá trị của "kho báu" này ước tính lên tới 30 triệu USD. Nữ y tá Hadassah Peri không hề biết bệnh nhân mà cô nhận chăm sóc chính là Huguette Clark - một người thừa kế vô cùng giàu có song không nhiều người biết thân phận thật sự của bà. Suốt từ năm 1911 - 2011, Peri đã luôn ở bên Clark và tận tình chăm sóc bà mỗi ngày. Khi Clark mất năm 2011, người này đã để lại cho nữ y tá này khoản tiền là 33,6 triệu USD cùng bộ sưu tập búp bê quý giá của mình./.

