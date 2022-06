Hoàng hậu nào “ to gan lớn mật” nhất lịch sử, cả gan tát vua?

Tống Nhân Tông Triệu Chinh là hoàng đế thứ 4 của nhà Tống. Cuộc đời ông hoàng này có nhiều "sóng gió". Trong đó, đáng chú ý là việc ông bị hoàng hậu tát "cháy má". Sự việc này khiến ông vô cùng tức giận và phế truất vương hậu. Cụ thể, trong 10 năm đầu ngồi trên ngai vàng, do còn nhỏ tuổi nên Tống Nhân Tông chọi sự chi phối, sắp đặt của mẹ nuôi - Chương Hiến Thái hậu Lưu Nga. Tuy nhiên, ngay cả khi trưởng thành, ông vẫn bị thái hậu kìm kẹp, không có được quyền lực thực sự của một vị vua. Ngay cả việc chọn mỹ nhân nào làm hoàng hậu mà Tống Nhân Tông cũng phải nghe theo sắp xếp của Chương Hiến Thái hậu Lưu Nga. Vào năm 1025, trong khi hoàng đế nhà Tống này muốn lập Trương thị - cháu gái của Kỵ Vệ thượng tướng quân Trương Mỹ làm hoàng hậu thì Lưu Thái hậu chọn Quách thị - con gái của Quách Doãn Cung (người về sau được thăng làm Tiết độ sứ Trung Vũ quân, kiêm Trung thư lệnh và Thượng thư lệnh) làm vương hậu. Do không thể chống lại quyền uy của thái hậu nên Tống Nhân Tông dù bất mãn nhưng vẫn buộc phải nghe theo sắp đặt, phong Quách thị làm hoàng hậu. Được thái hậu "chống lưng", Quách Hoàng hậu cao ngạo, hống hách không xem các phi tần khác ra gì. Tuy nhiên, Quách Hoàng hậu không được hoàng đế sủng ái. Thay vào đó, Tống Nhân Tông sủng hạnh Trương thị và những phi tần khác khiến hoàng hậu tức giận. Vậy nên, Quách Hoàng hậu đánh ghen bằng cách cố tình bắt lỗi, trừng phạt các sủng phi của nhà vua. Thậm chí, bà hoàng này còn cho người giám sát vua và tìm mọi cách không cho chồng gần gũi với mỹ nhân khác. Tống Nhân Tông biết rõ mọi chuyện nhưng không dám trách tội Quách Hoàng hậu vì biết bà được thái hậu che chở nên không thể làm gì được. Thế nhưng, sau khi Lưu Thái hậu qua đời năm 1033, Tống Nhân Tông nắm toàn bộ quyền lực nên Quách Hoàng hậu sa cơ thất thế. Tống Nhân Tông ngày càng chán ghét Quách Hoàng hậu và không đoái hoài gì đến người vợ này. Biết nhà vua sủng hạnh 2 phu tần là Thượng mỹ nhân và Dương mỹ nhân, Quách Hoàng hậu vẫn tìm cớ đánh ghen, gây náo loạn hậu cung. Đến một lần, Tống Nhân Tông đang đi dạo Thượng mỹ nhân thì Quách Hoàng hậu tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của 2 người. Theo đó, Thượng mỹ nhân kể xấu Quách Hoàng hậu và xin nhà vua trừng phạt bà. "Máu ghen" và cơn tức giận nổi lên, Quách Hoàng hậu xông ra và giơ tay định tát Thượng mỹ nhân thì Tống Nhân Tông ôm lấy sủng phi để tránh. Không ai có thể ngờ hoàng đế hứng trọn cái tát mạnh như trời giáng của hoàng hậu. Bị tát "cháy má", Tống Nhân Tông vô cùng tức giận và ngay lập tức ra lệnh cho tể tướng Lã Di Giản soạn chiếu thư phế bỏ Quách hoàng hậu. Dù được các quần thần can ngăn nhưng nhà vua nhất quyết phế bỏ ngôi vị hoàng hậu của Quách thị. Hai năm sau khi bị phế truất, Quách hoàng hậu qua đời ở tuổi 24. Mời độc giả xem video: Trung Quốc yêu cầu Ban giám hiệu ăn cùng học sinh. Nguồn: THDT.

