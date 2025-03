Hòa Thân làm gì để trở thành thông gia với vua Càn Long?

Hòa Thân là một quyền thần rất được vua Càn Long trọng dụng. Nhờ vào sự tin tưởng và sự che chở của ông hoàng này, đại tham quan Hòa Thân gây ra nhiều "sóng gió" trong triều đình. Vị quan này tham ô, nhận hối lộ, mua quan bán chức... nên sở hữu số của cải khổng lồ, tận hưởng cuộc sống xa hoa. Thậm chí, vua Càn Long còn đồng ý gả con gái yêu quý của mình là Cố Luân Hòa Hiếu công chúa (Thập công chúa) cho con trai trưởng của Hòa Thân là Phong Thân Ân Đức. Thông qua cuộc hôn nhân này, Hòa Thân lại càng nắm trong tay quyền lực và sức ảnh hưởng lớn. Nhiều người tò mò vì sao Hòa Thân có thể khiến vua Càn Long đồng ý chấp nhận mối hôn sự trên. Theo sử sách, ông hoàng nhà Thanh này vô cùng cưng chiều Cố Luân Hòa Hiếu công chúa vì nàng là con gái do Thanh Cao Tông Đôn Phi hạ sinh. Thanh Cao Tông Đôn Phi là một trong những phi tần được vua Càn Long sủng hạnh nhất. Do vậy, Cố Luân Hòa Hiếu công chúa cũng được vua cha hết mực yêu thương, chiều chuộng. Thậm chí, dân gian còn đồn đại rằng, vua Càn Long cưng chiều Cố Luân Hòa Hiếu công chúa đến mức còn có ý định truyền ngôi báu cho. Vua Càn Long không ít lần dẫn Cố Luân Hòa Hiếu công chúa cùng đi dạo chơi, thăm thú khắp nơi. Hòa Thân đi theo tháp tùng nên biết được nàng công chúa này được nhà vua cưng chiều. Vào một ngày, Cố Luân Hòa Hiếu công chúa được vua Càn Long đưa ra ngoài thành chơi. Trong chuyến đi đó có Hòa Thân cùng con trai Phong Thân Ân Đức. Do hiếm khi được xuất cung nên Cố Luân Hòa Hiếu công chúa nên nàng thấy gì cũng thích thú, lạ mắt và muốn xin vua cha mua cho. Khi ấy, ông hoàng nhà Thanh liền nói rằng: "Không có tiền thì đi tìm cha chồng (mà xin)". Hòa Thân nghe xong liền nhanh chóng chớp lấy thời cơ, vui vẻ nói: "Thần đây, thần đây" rồi không tiếc tiền mua vô số những thứ mà Cố Luân Hòa Hiếu công chúa thích. Sau lần đi chơi đó, Hòa Thân tin rằng được vua Càn Long "đánh tiếng" chuyện gả con gái cho con trai nên vô cùng vui mừng. Về sau, vua Càn Long đồng ý gả Cố Luân Hòa Hiếu công chúa cho Phong Thân Ân Đức với hy vọng con gái sẽ có cuộc sống xa hoa, sung túc tại gia đình chồng quyền lực. (*Ảnh trong bài mang tính minh họa). Mời độc giả xem video: Sự thật về 22 chiếc “lu vàng” lật tẩy thủ đoạn của Hòa Thân.

