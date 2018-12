Giật mình với phát hiện sốc bên trong kim tự tháp Ai Cập

Trong nhiều thế kỷ, Kim tự tháp vĩ đại, được cho là được xây dựng vào khoảng năm 2550 trước Công nguyên bởi Pharaoh Khufu, là cấu trúc lớn nhất trên thế giới. Và điều thần kỳ là người Ai Cập xây dựng công trình khổng lồ này chỉ sử dụng các dụng cụ bằng gỗ cùng dây thừng và ròng rọc. 20.000 công nhân đã xây dựng Kim tự tháp vĩ đại trong khoảng thời gian 20 năm. Kim tự tháp được xây dựng với các khối đá granit và đá vôi khổng lồ đã được kéo lên đến 500 dặm. Một số đá đến từ sông Nile với khoảng cách rất xa và những tảng đá này nặng 2,5 đến 15 tấn. Vì vậy, làm thế nào để kéo một viên đá trọng lượng lớn như vậy trên cát trong 500 dặm? Vào thời Ai Cập cổ đại chưa có bánh xe và cũng không có thép hoặc sắt - chỉ gỗ và đá. Vào thời hoàng kim, Kim tự tháp vĩ đại thực sự ấn tượng. Nó được bao phủ trong đá vôi trắng, đánh bóng sẽ làm cho nó tỏa sáng và lấp lánh. Các vết cắt đã được thực hiện hoàn hảo trên khắp đá vôi này để mang lại cho nó vẻ ngoài mịn màng, phẳng lặng dưới ánh sáng mặt trời. Kim tự tháp vĩ đại phản chiếu mặt trời như một tấm gương - một viên ngọc nổi lên từ cát - nhưng một trận động đất vào năm 1303 sau Công nguyên đã khiến hầu hết những viên đá này bị long ra. Chúng đã bị lấy đi và tái sử dụng trong các nhà thờ Hồi giáo và pháo đài. Kim tự tháp vĩ đại thực sự có tám mặt - không phải bốn mặt. Hầu hết chúng ta nghĩ về Kim tự tháp vĩ đại như một kim tự tháp bốn mặt điển hình. Nó chắc chắn trông như vậy từ mặt đất, nhưng khi lên cao vào quan sát kỹ, quan điểm của bạn có thể thay đổi. Kim tự tháp Giza vĩ đại có tám mặt và nó chỉ có thể nhìn thấy từ góc nhìn từ trên không. Một số người tin rằng đây là một cách để giữ cho vỏ đá không bị dịch chuyển. Sự thật là Kim tự tháp vĩ đại được làm từ 2,3 triệu khối đá, mỗi khối nặng 2,5 đến 15 tấn. Không có loại gỗ nào có thể chịu được sức nặng của những tảng đá này và nhiều công nhân sẽ phải ngã xuống để Kim tự tháp được xây dựng trong 20 năm như suy nghĩ ban đầu. Vì lý do này, một số nhà khoa học tin rằng Kim tự tháp thực sự có trước người Ai Cập và được tạo ra bởi một xã hội tiến bộ hơn nhiều. Khufu, người được cho là đã tạo ra Kim tự tháp vĩ đại nằm trong một quan tài rất nặng. Chiếc quan tài này nặng khoảng 3,75 tấn - quá lớn và nặng để được đưa vào kim tự tháp sau khi nó được xây dựng. Vì vậy các nhà khảo cổ học tin là nó đã được đặt ở đó trước đó. Kim tự tháp được trang bị một hệ thống đường hầm phức tạp khắc trên nền đá vôi. Những đường hầm này đến nay vẫn chưa được khám phá. Những người theo thuyết âm mưu tin rằng các học giả và nhà khoa học chính thống đang che giấu một thế giới ngầm của hầm mộ bên dưới các kim tự tháp. Có một căn phòng bí ẩn, bí ẩn bên trong Kim tự tháp vĩ đại. Gần đây, các nhà khoa học đã phát hiện ra một căn phòng hoàn toàn mới trong Kim tự tháp vĩ đại. Để làm điều này, họ đã sử dụng hình ảnh tia vũ trụ, ghi lại hành vi của các hạt hạ nguyên tử được bắn vào đá. Nó gần giống như một X-Ray, nhưng nó có thể thâm nhập sâu hơn nhiều. Thật không may, các hình ảnh có độ phân giải khá thấp, vì vậy mặc dù các nhà khoa học tìm thấy căn buồng này nhưng chưa tìm ra chức năng của nó. Trong nhiều thế kỷ, nhiều người đã suy đoán rằng các kim tự tháp Ai Cập cổ đại có năng lượng cao hơn. Bây giờ, các nhà khoa học tin rằng họ có thể có một số manh mối. Sau khi phát hiện ra căn phòng ẩn trong Kim tự tháp vĩ đại, các nhà khoa học đã tiến hành một nghiên cứu cho thấy kim tự tháp tập trung năng lượng điện từ trong các phòng bên trong của nó. Các nhà khảo cổ học bị mắc kẹt bởi bức tượng được phát hiện trong Kim tự tháp cổ đại. Vào ngày 1 / 8 / 2018, người đứng đầu Hội đồng Cổ vật Tối cao ở Ai Cập tuyên bố rằng họ đã thực hiện một khám phá mới lạ thường trong kim tự tháp Djoser ở Saqqara. Trong một dự án phục hồi, nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra một bức tượng quý giá mô tả một trong những vị thần quan trọng nhất của Ai Cập - Osiris. 100 hộp bí ẩn đã được tìm thấy trong hệ thống đường hầm phức tạp bên dưới Kim tự tháp. Gần đây, nhà khảo cổ học Brien Foerster đã phát hiện ra 20 hộp được cắt chính xác từ đá granit Aswan. Những hộp này nặng tới 100 tấn mỗi cái (một lần nữa, lớn hơn nhiều so với những gì một chiếc xe gỗ có thể mang theo). Một số nhà khoa học tin rằng những chiếc hộp này chứa một dạng năng lượng bí ẩn, cổ xưa. Những người theo thuyết âm mưu tin rằng Kim tự tháp vĩ đại là một nhà máy điện và người Ai Cập có điện. Lịch sử cho chúng ta biết rằng người Ai Cập không phải là một xã hội tiên tiến và Kim tự tháp Giza chỉ đơn giản là nơi chôn cất lớn cho các pharaoh và vua. Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn còn bối rối về việc làm thế nào một xã hội nguyên thủy với các công cụ nguyên thủy có thể tạo ra một thứ gì đó quá lớn - và tất cả những mảng nhiệt đó thì sao? Một số học giả tin rằng Ai Cập cổ đại có điện, và có bằng chứng trong các bức chạm khắc cho thấy người Ai Cập cổ đại cầm những ngọn đuốc cầm tay dường như được cung cấp bởi điện không dây. Kim tự tháp có 20 cánh cửa khổng lồ bạn có thể di chuyển chỉ bằng một cú đẩy. Không nhiều người trong chúng ta có thể mở một cánh cửa nặng 20 tấn, nhưng các kim tự tháp cổ Giza đã cân bằng hoàn hảo đến mức bạn thực sự sẽ có thể làm được nếu bạn bị mắc kẹt bên trong. Một số kim tự tháp được trang bị những cánh cửa khổng lồ này, chúng hoàn toàn không bị phát hiện khi bạn ở bên ngoài.

