Giật mình lý do trùm phát xít Hitler ghét cay ghét đắng loài ngựa

Trùm phát xít Hitler trở thành thủ tướng Đức vào năm 1933. Sau đó, y trở thành Quốc trưởng quyền lực và gây ra nhiều "phong ba bão táp" ở Đức cũng như thế giới. Trong số này có việc y đã đẩy nước Đức và nhiều quốc gia vào Chiến tranh thế giới 2 đẫm máu. Nhà độc tài Hitler còn thực hiện cuộc thảm sát đẫm máu nhằm vào người Do Thái ở châu Âu khiến hơn 6 triệu người thiệt mạng. Ngoài ra, hàng ngàn người khuyết tật về thể chất và tinh thần cũng bị chính quyền Hitler "loại bỏ" nhằm theo đuổi chủng tộc Aryan thượng đẳng. Là nhà lãnh đạo độc tài, hung ác, Hitler khiến nhiều người sốc khi yêu thương động vật hơn con người. Trong 12 năm nắm quyền ở Đức, Hitler đã thông qua một đạo luật nhằm bảo vệ các loài động vật. Trùm phát xít Hitler không cho phép bất cứ hành động ngược đãi động vật nào diễn ra trong lãnh thổ nước Đức. Trong số này, nhà độc tài Đức quốc xã rất yêu thích thỏ Angora. Do đó, Hitler đã hạ lệnh cho cấp dưới nuôi thỏ Angora lông xù trong một số trại tập trung. Nhiệm vụ chăm sóc thỏ được giao cho các tù nhân. Theo ước tính, tính đến năm 1943, Đức quốc xã nuôi khoảng 25.000 con thỏ. Mặc dù yêu thương động vật là vậy nhưng nhà độc tài Hitler vô cùng căm ghét loài ngựa. Y có ác cảm với loài động vật này nên cố gắng xóa sổ vai trò của những con ngựa trong lực lượng kỵ binh của Đức trong Thế chiến 2. Theo các nhà nghiên cứu, sở dĩ Hitler "ghét cay ghét đắng" loài ngựa là vì những con vật này thường cố gắng tự bảo vệ mình khi gặp tình huống nguy hiểm, bao gồm lúc bị kẻ địch tấn công trên chiến trường. Hitler không thích ngựa còn được cho là vì chúng không có kỷ luật. Khi tham gia các cuộc diễu hành quân sự, đặc biệt là khi có âm nhạc, những con ngựa có thể gây rắc rối, làm náo loạn sự kiện. Vì ghét ngựa nên Hitler không bao giờ cưỡi ngựa. Dù các tướng lĩnh, quan chức thân cận cố gắng thuyết phục y cưỡi ngựa dạo chơi nhưng trùm phát xít đều từ chối. Mời độc giả xem video: Câu chuyện ly kỳ về gia đình người lùn Do Thái thời phát xít Đức.

