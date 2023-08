Giật mình lời tiên tri “sấm sét” khiến Càn Long vội vã thoái vị

Vào năm 1796, Càn Long - vị Hoàng đế kiệt xuất của Trung Quốc, quyết định nhường ngôi cho con trai thứ 15, Vĩnh Diễm và trở thành Thái thượng hoàng. Mặc dù ông đã rút lui khỏi vị trí Hoàng đế, nhưng ông vẫn giữ quyền lực tối cao trong một khoảng thời gian tới khi ông qua đời. Trước khi ra quyết định này, Càn Long có một chuyến vi hành ở phía nam và trong chuyến đi này ông đã gặp một thầy tướng số. Thầy tướng số này đã đưa ra một lời tiên đoán rằng, nếu Càn Long tiếp tục ở trên ngôi Hoàng đế, thì số mạng của ông sẽ không dài. Nhưng nếu ông từ bỏ ngai vàng, lui về và nhường ngôi cho con trai, ông có thể sống thêm 3 năm. Càn Long đã quyết định thoái vị và truyền ngôi cho con trai. Lý do vì sao ông lại thay đổi quyết định về tương lai của mình có nhiều giả thuyết. Một giả thuyết cho rằng, ông đã thề với tổ phụ Khang Hi ông sẽ không ở ngôi lâu hơn ông nội. Một lý thuyết khác cho rằng, ông đã bị ảnh hưởng bởi lời tiên đoán của thầy tướng số trong chuyến vi hành. Sau khi thoái vị, Càn Long trở thành Thái thượng hoàng, nhưng vẫn tiếp tục giữ quyền lực và ngôi vua của con trai chỉ mang tính biểu tượng. Ông sống thêm 3 năm sau khi thoái vị, trùng khớp với lời tiên đoán của thầy tướng số. Mặc dù không rõ chính xác lý do tại sao Càn Long đã quyết định thoái vị, nhưng câu chuyện này mang nhiều tình tiết thú vị về sự gắn liền giữa lịch sử, tiên tri và quyết định cá nhân của vị vua. Mời quý độc giả xem thêm video: Hé lộ bí mật “khó nói” đằng sau chiếc long bào của Càn Long.

Vào năm 1796, Càn Long - vị Hoàng đế kiệt xuất của Trung Quốc, quyết định nhường ngôi cho con trai thứ 15, Vĩnh Diễm và trở thành Thái thượng hoàng. Mặc dù ông đã rút lui khỏi vị trí Hoàng đế, nhưng ông vẫn giữ quyền lực tối cao trong một khoảng thời gian tới khi ông qua đời. Trước khi ra quyết định này, Càn Long có một chuyến vi hành ở phía nam và trong chuyến đi này ông đã gặp một thầy tướng số. Thầy tướng số này đã đưa ra một lời tiên đoán rằng, nếu Càn Long tiếp tục ở trên ngôi Hoàng đế, thì số mạng của ông sẽ không dài. Nhưng nếu ông từ bỏ ngai vàng, lui về và nhường ngôi cho con trai, ông có thể sống thêm 3 năm. Càn Long đã quyết định thoái vị và truyền ngôi cho con trai. Lý do vì sao ông lại thay đổi quyết định về tương lai của mình có nhiều giả thuyết. Một giả thuyết cho rằng, ông đã thề với tổ phụ Khang Hi ông sẽ không ở ngôi lâu hơn ông nội. Một lý thuyết khác cho rằng, ông đã bị ảnh hưởng bởi lời tiên đoán của thầy tướng số trong chuyến vi hành. Sau khi thoái vị, Càn Long trở thành Thái thượng hoàng, nhưng vẫn tiếp tục giữ quyền lực và ngôi vua của con trai chỉ mang tính biểu tượng. Ông sống thêm 3 năm sau khi thoái vị, trùng khớp với lời tiên đoán của thầy tướng số. Mặc dù không rõ chính xác lý do tại sao Càn Long đã quyết định thoái vị, nhưng câu chuyện này mang nhiều tình tiết thú vị về sự gắn liền giữa lịch sử, tiên tri và quyết định cá nhân của vị vua. Mời quý độc giả xem thêm video: Hé lộ bí mật “khó nói” đằng sau chiếc long bào của Càn Long.