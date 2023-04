Giật mình bằng chứng "nóng hổi" nghi người ngoài hành tinh hạ cánh xuống Mỹ

Năm 1947, một sự kiện lạ kỳ đã xảy ra tại Roswell, New Mexico, khi một vật thể bí ẩn đã rơi xuống Trái đất, tạo ra hàng loạt những tranh cãi và phiên tòa ở nhiều nơi trên thế giới. Vào năm 1950, một sự kiện tương tự đã xảy ra tại New Mexico, khi ba vật thể được gọi là đĩa bay được phát hiện tại một khu vực hoang sơ. Tuy nhiên, sự kiện này không được nhiều người biết tới cho đến khi bằng chứng về nó được công bố trên Trang web "The Vault" của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI). Theo thông tin được công bố trong Trang web "The Vault", vào ngày 28/04/1950, một vị tướng đài quân sự đã thông báo cho FBI về việc phát hiện ra ba vật thể lạ ở một khu vực hoang sơ gần Socorro, New Mexico. Vị tướng này còn cho biết rằng khi ông đi lại quanh khu vực đó, ông đã gặp ba người ngoài hành tinh đang thực hiện một số hoạt động trên các vật thể này. Khi thấy vị tướng này tiến lại gần, ba vật thể nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Sự kiện này đã được đưa ra ánh sáng một lần nữa vào năm 2011, khi một số bức ảnh được cho là của những vật thể tương tự đã xuất hiện trên Trang web của FBI với tiêu đề "Unexplained Phenomenon" (Hiện tượng không thể giải thích được). Cả ba ảnh đều được xác nhận bởi Cục Điều tra Liên bang là hợp lệ và được chụp tại Socorro, New Mexico năm 1950. Mặc dù sự kiện này đã thu hút sự chú ý lớn từ những người tin vào sự tồn tại của người ngoài hành tinh, tuyên bố của FBI về việc chứng minh sự tồn tại của các vật thể không xác định này là tồn tại một điều bất khả thi. Trong khi có những người tin rằng thể hiện này cung cấp thêm bằng chứng về sự tồn tại của các sinh vật ngoài hành tinh, thì cũng có những người cho rằng đây chỉ là một phần trong chương trình thử nghiệm của quân đội Mỹ hoặc một sự kiện giả tạo được giữ kín để tránh sự chú ý của công chúng. Dù cho thế nào, sự kiện về ba vật thể và những người ngoài hành tinh tại New Mexico vào năm 1950 vẫn còn là một câu chuyện thu hút sự quan tâm của nhiều người trong cộng đồng yêu thích các sự kiện liên quan đến đời sống ngoài hành tinh. Các chuyên gia vẫn tiếp tục nghiên cứu và phân tích bằng chứng liên quan đến sự kiện này, nhằm tìm ra sự thật đằng sau cảnh tượng đầy bí ẩn này. >>>Xem thêm video: Thực hư người phụ nữ tuyên bố có con với người ngoài hành tinh. Nguồn: Kienthucnet.

