Giải thích chấn động về hình vẽ khổng lồ ở cao nguyên Nazca

Tại sa mạc Nazca, vùng đất khô cằn nằm giữa hai thị trấn Nazca và Palpa ở Pampas de Jumana miền Nam Peru có một “khu vườn hình học" lạ kỳ với rất nhiều hình vẽ khổng lồ. Ảnh: Observer. Loạt hình vẽ này mô tả các loài vật và con người, cũng như những đường kẻ thẳng và hình học đơn giản. Hình vẽ lớn nhất có chiều dài gần 300 mét. Chúng được tạo ra bởi nền văn hóa Nazca, tồn tại ở khu vực này từ khoảng năm 200 TCN tới năm 600 SCN. Ảnh: Observer.Các hình vẽ được tạo ra bằng cách đào bỏ lớp đá cuội oxit sắt phủ trên bề mặt sa mạc Nazca. Khi đá sỏi bị đào đi, đất sáng màu dưới những đường rãnh đó tương phản với vùng bên cạnh. Ảnh: Travelling and Trails.Các hình vẽ còn tồn tại được sau hàng nghìn năm là nhờ khí hậu rất khô, không có gió và nhiệt độ ổn định của sa mạc Nazca - một trong những vùng khô nhất thế giới, cũng như việc nơi đây không có người sinh sống trong nhiều thế kỷ qua. Ảnh: The New York Times.Một số hình vẽ có thể nhìn thấy từ thành phố cổ Cahuachi của người Nazca nằm trên những sườn đồi gần đó. Thành phố này được xây dựng vào khoảng gần 2.000 năm trước và bị bỏ rơi một cách bí ẩn sau 500 năm tồn tại. Ảnh: Wikipedia.Các hình vẽ Nazca đã được nhà sử học Pedro de Cieza de León quan sát từ trên các đỉnh đồi từ năm 1547 khi ông đi theo đoàn quân của thực dân Tây Ban Nha. Ảnh: Expedia.com.Vào thập niên 1920, lần đầu tiên chúng được nhìn từ máy bay trong một chuyến bay thương mại xuyên qua sa mạc Peru. Kể từ đó, các nhà khoa học bắt đầu quan tâm và nghiên cứu về những hình vẽ bí ẩn này. Ảnh: Wikipedia.Theo các chuyên gia, người Nazca tạo ra các hình vẽ chỉ với những thiết bị đo đạc đơn giản. Các cột gỗ trên mặt đất ở đầu mút của một số hình đường thẳng đã ủng hộ ý kiến này. Trong thực nghiệm, một đội gồm vài người có thể tái tạo hình vẽ lớn nhất trong vòng 48 giờ. Ảnh: Los Angeles Times.Mục đích tạo ra các hình vẽ vẫn là một ẩn số. Phần lớn các nhà khoa học tin rằng chúng có động cơ tôn giáo. Có thể các cư dân Nazca đã tiến hành nghi lễ tại các hình vẽ to lớn đó để tạ ơn thần linh và để cầu xin nguồn nước sẽ tiếp tục chảy từ dãy Andes. Ảnh: Los Angeles Times.Những giả thiết khác cho rằng các hình vẽ ở Nazca có liên quan tới thiên văn học, là hệ thống kênh đào cổ của người Nazca... Ảnh: Explore Inca.... Hay đó là những phần còn lại của những "nhà thờ di động", nơi một nhóm lớn tín đồ tôn giáo đi dọc theo một hình mẫu có trước dùng để dâng hiến cho một thực thể linh thiêng đặc biệt. Ảnh: Wikipedia.Giả thuyết gây tranh cãi nhất là của Erich von Däniken khi ông cho rằng các hình vẽ trên thực tế là đường băng hạ cánh cho các tàu vũ trụ của người ngoài Trái đất. Ảnh: Wikipedia.Điều này trùng với quan điểm của nhà nghiên cứu Woodman, người cho rằng các hình vẽ quá lớn và phức tạp và chỉ có thể tạo ra chúng khi dùng các khí cụ bay. Ảnh: The New York Times.UNESCO đã công nhận cao nguyên Nazca là một Di sản thế giới vào năm 1995. Kể từ đó, các hình vẽ bí ẩn ở nơi đây càng nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng và các nhà nghiên cứu trên thế giới. Ảnh: AirPano.Trong cuộc khảo sát thực địa được tiến hành từ năm 2020-2022, hàng trăm hình vẽ có chiều dài trung bình từ 2 đến 6 mét tiếp tục được phát hiện trong khu vực. Điều này có thể mở ra hướng nghiên cứu mới về ý nghĩa của các hình vẽ Nazca. Ảnh: Reuters. Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.

Tại sa mạc Nazca, vùng đất khô cằn nằm giữa hai thị trấn Nazca và Palpa ở Pampas de Jumana miền Nam Peru có một “khu vườn hình học" lạ kỳ với rất nhiều hình vẽ khổng lồ. Ảnh: Observer. Loạt hình vẽ này mô tả các loài vật và con người, cũng như những đường kẻ thẳng và hình học đơn giản. Hình vẽ lớn nhất có chiều dài gần 300 mét. Chúng được tạo ra bởi nền văn hóa Nazca, tồn tại ở khu vực này từ khoảng năm 200 TCN tới năm 600 SCN. Ảnh: Observer. Các hình vẽ được tạo ra bằng cách đào bỏ lớp đá cuội oxit sắt phủ trên bề mặt sa mạc Nazca. Khi đá sỏi bị đào đi, đất sáng màu dưới những đường rãnh đó tương phản với vùng bên cạnh. Ảnh: Travelling and Trails. Các hình vẽ còn tồn tại được sau hàng nghìn năm là nhờ khí hậu rất khô, không có gió và nhiệt độ ổn định của sa mạc Nazca - một trong những vùng khô nhất thế giới, cũng như việc nơi đây không có người sinh sống trong nhiều thế kỷ qua. Ảnh: The New York Times. Một số hình vẽ có thể nhìn thấy từ thành phố cổ Cahuachi của người Nazca nằm trên những sườn đồi gần đó. Thành phố này được xây dựng vào khoảng gần 2.000 năm trước và bị bỏ rơi một cách bí ẩn sau 500 năm tồn tại. Ảnh: Wikipedia. Các hình vẽ Nazca đã được nhà sử học Pedro de Cieza de León quan sát từ trên các đỉnh đồi từ năm 1547 khi ông đi theo đoàn quân của thực dân Tây Ban Nha. Ảnh: Expedia.com. Vào thập niên 1920, lần đầu tiên chúng được nhìn từ máy bay trong một chuyến bay thương mại xuyên qua sa mạc Peru. Kể từ đó, các nhà khoa học bắt đầu quan tâm và nghiên cứu về những hình vẽ bí ẩn này. Ảnh: Wikipedia. Theo các chuyên gia, người Nazca tạo ra các hình vẽ chỉ với những thiết bị đo đạc đơn giản. Các cột gỗ trên mặt đất ở đầu mút của một số hình đường thẳng đã ủng hộ ý kiến này. Trong thực nghiệm, một đội gồm vài người có thể tái tạo hình vẽ lớn nhất trong vòng 48 giờ. Ảnh: Los Angeles Times. Mục đích tạo ra các hình vẽ vẫn là một ẩn số. Phần lớn các nhà khoa học tin rằng chúng có động cơ tôn giáo. Có thể các cư dân Nazca đã tiến hành nghi lễ tại các hình vẽ to lớn đó để tạ ơn thần linh và để cầu xin nguồn nước sẽ tiếp tục chảy từ dãy Andes. Ảnh: Los Angeles Times. Những giả thiết khác cho rằng các hình vẽ ở Nazca có liên quan tới thiên văn học, là hệ thống kênh đào cổ của người Nazca... Ảnh: Explore Inca. ... Hay đó là những phần còn lại của những "nhà thờ di động", nơi một nhóm lớn tín đồ tôn giáo đi dọc theo một hình mẫu có trước dùng để dâng hiến cho một thực thể linh thiêng đặc biệt. Ảnh: Wikipedia. Giả thuyết gây tranh cãi nhất là của Erich von Däniken khi ông cho rằng các hình vẽ trên thực tế là đường băng hạ cánh cho các tàu vũ trụ của người ngoài Trái đất. Ảnh: Wikipedia. Điều này trùng với quan điểm của nhà nghiên cứu Woodman, người cho rằng các hình vẽ quá lớn và phức tạp và chỉ có thể tạo ra chúng khi dùng các khí cụ bay. Ảnh: The New York Times. UNESCO đã công nhận cao nguyên Nazca là một Di sản thế giới vào năm 1995. Kể từ đó, các hình vẽ bí ẩn ở nơi đây càng nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng và các nhà nghiên cứu trên thế giới. Ảnh: AirPano. Trong cuộc khảo sát thực địa được tiến hành từ năm 2020-2022, hàng trăm hình vẽ có chiều dài trung bình từ 2 đến 6 mét tiếp tục được phát hiện trong khu vực. Điều này có thể mở ra hướng nghiên cứu mới về ý nghĩa của các hình vẽ Nazca. Ảnh: Reuters. Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.