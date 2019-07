Giải mật vụ tàu chở Tổng thống Mỹ suýt bị đánh chìm

Vào cuối tháng 11/1943, Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt lên đường tham dự cuộc họp thượng đỉnh với Thủ tướng Anh Winston Churchill và Tổng bí thư Liên Xô Joseph Stalin để bàn về cục diện Thế chiến 2 bằng cách vượt Đại Tây Dương. Theo đó, Tổng thống Roosevelt di chuyển bằng thiết giáp hạm USS Iowa và được tàu USS William D. Porter (trong ảnh) hộ tống nhằm đảm bảo an toàn. Vào thời điểm ấy, tàu USS William D. Porter mới được hạ thủy 4 tháng. 125 thủy thủ làm nhiệm vụ trên tàu này đa số là tân binh. Ngay từ khi khởi hành, con tàu này đã gặp sự cố khởi hành chậm hơn vì quên nhổ neo. Tiếp đến, tàu USS William D. Porter còn va vào tàu chiến đang neo đậu bên cạnh gây thiệt hại nhỏ. Theo đó, tàu USS William D. Porter vội vã khởi hành cho kịp hành trình. Sau khi khởi hành, tàu USS William D. Porter gặp sai lầm nghiêm trọng khi tiến hành diễn tập phòng không trên vùng biển Bermuda. Trong khi thực hiện diễn tập, thủy thủ trên tàu USS William D. Porter thực hành phóng ngư lôi và ngắm vào mục tiêu to nhất là thiết giáp hạm USS Iowa chở Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, nhóm thủy thủ phụ trách ngư lôi quên tháo thuốc phóng ra khỏi quả ngư lôi ở khoang số 3 nên nó lao thẳng về phía tàu USS Iowa. Trong lúc hoảng loạn, thủy thủ trên tàu USS William D. Porter tìm cách thông báo cho tàu USS Iowa nhưng tiếp tục mắc sai lầm. Thay vì gửi tín hiệu "Ngư lôi đang tiến về phía tàu Iowa" thì tàu USS William D. Porter lại gửi nhầm thông tin rằng: "Ngư lôi được phóng từ Iowa" và "Tàu Porter đang lùi tốc độ tối đa". May mắn là các thủy thủ trên tàu USS Iowa kịp thời phát hiện ngư lôi đang lao tới nên nhanh chóng điều khiển con tàu ngoặt sang phía bên phải. Theo đó, quả ngư lôi phát nổ ngay cạnh tàu chở Tổng thống Roosevelt. Ngay sau khi xảy ra vụ việc trên, tàu USS William D. Porter nhận được lệnh rời khỏi đoàn hộ tống và quay trở về căn cứ trên vùng biển Bermuda. Ngay khi vào bờ, toàn bộ thủy thủ bị bắt giữ để điều tra vì nghi ngờ ám sát Tổng thống Roosevelt. Sự việc này là vụ bắt giữ tập thể đầu tiên trong lịch sử hải quân Mỹ và là sự xấu hổ lớn đối với thủy thủ đoàn USS William D. Porter. Về sau, vụ việc được xác định là sự cố ngoài ý muốn trong khi diễn tập. Video: Tưởng niệm 50 năm ngày Tổng thống Kennedy bị ám sát (nguồn: VTC14)

Vào cuối tháng 11/1943, Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt lên đường tham dự cuộc họp thượng đỉnh với Thủ tướng Anh Winston Churchill và Tổng bí thư Liên Xô Joseph Stalin để bàn về cục diện Thế chiến 2 bằng cách vượt Đại Tây Dương. Theo đó, Tổng thống Roosevelt di chuyển bằng thiết giáp hạm USS Iowa và được tàu USS William D. Porter (trong ảnh) hộ tống nhằm đảm bảo an toàn. Vào thời điểm ấy, tàu USS William D. Porter mới được hạ thủy 4 tháng. 125 thủy thủ làm nhiệm vụ trên tàu này đa số là tân binh. Ngay từ khi khởi hành, con tàu này đã gặp sự cố khởi hành chậm hơn vì quên nhổ neo. Tiếp đến, tàu USS William D. Porter còn va vào tàu chiến đang neo đậu bên cạnh gây thiệt hại nhỏ. Theo đó, tàu USS William D. Porter vội vã khởi hành cho kịp hành trình. Sau khi khởi hành, tàu USS William D. Porter gặp sai lầm nghiêm trọng khi tiến hành diễn tập phòng không trên vùng biển Bermuda. Trong khi thực hiện diễn tập, thủy thủ trên tàu USS William D. Porter thực hành phóng ngư lôi và ngắm vào mục tiêu to nhất là thiết giáp hạm USS Iowa chở Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, nhóm thủy thủ phụ trách ngư lôi quên tháo thuốc phóng ra khỏi quả ngư lôi ở khoang số 3 nên nó lao thẳng về phía tàu USS Iowa. Trong lúc hoảng loạn, thủy thủ trên tàu USS William D. Porter tìm cách thông báo cho tàu USS Iowa nhưng tiếp tục mắc sai lầm. Thay vì gửi tín hiệu "Ngư lôi đang tiến về phía tàu Iowa" thì tàu USS William D. Porter lại gửi nhầm thông tin rằng: "Ngư lôi được phóng từ Iowa" và "Tàu Porter đang lùi tốc độ tối đa". May mắn là các thủy thủ trên tàu USS Iowa kịp thời phát hiện ngư lôi đang lao tới nên nhanh chóng điều khiển con tàu ngoặt sang phía bên phải. Theo đó, quả ngư lôi phát nổ ngay cạnh tàu chở Tổng thống Roosevelt. Ngay sau khi xảy ra vụ việc trên, tàu USS William D. Porter nhận được lệnh rời khỏi đoàn hộ tống và quay trở về căn cứ trên vùng biển Bermuda. Ngay khi vào bờ, toàn bộ thủy thủ bị bắt giữ để điều tra vì nghi ngờ ám sát Tổng thống Roosevelt. Sự việc này là vụ bắt giữ tập thể đầu tiên trong lịch sử hải quân Mỹ và là sự xấu hổ lớn đối với thủy thủ đoàn USS William D. Porter. Về sau, vụ việc được xác định là sự cố ngoài ý muốn trong khi diễn tập. Video: Tưởng niệm 50 năm ngày Tổng thống Kennedy bị ám sát (nguồn: VTC14)