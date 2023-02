Giải mã thú vị: Số tuổi thật của Tôn Ngộ Không là bao nhiêu?

Tây Du Ký 1986 từ lâu đã gắn liền với tuổi thơ của nhiều người với những nhân vật quen thuộc như Đường Tăng cùng những đồ đệ Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Tăng,... Dù đã ra mắt cách đây nhiều thập kỷ nhưng đến giờ bộ phim vẫn còn có nhiều bí ẩn chưa chưa lời giải đáp thỏa đáng. Một trong số đó là tuổi thật của Tôn Ngộ Không. Ngô Thừa Ân - tác giả của quyển tiểu thuyết gốc mô tả Tôn Ngộ Không là con khỉ được sinh ra từ một tảng đá, lúc sinh thời khiến trời đất rung chuyển, kinh động đến Thiên Đình. Sau đó Thạch Hầu sống tự do tự tại ở Hoa Quả Sơn cho đến khi chứng kiến một con khỉ già chết. Từ đó, Thạch Hầu quyết tâm ra ngoài tầm sư học đạo với tham vọng được trường sinh bất tử, cuối cùng được bái Bồ Đề Tổ Sư làm sư phụ, được đặt cho cái tên là Tôn Ngộ Không và luyện được 72 phép biến hóa thần thông và Cân Đẩu Vân. Ngay khi được đặt tên, cái tên Tôn Ngộ Không ấy sẽ xuất hiện trong sổ sinh tử của Diêm Vương. Vì thế, nếu muốn trường sinh bất lão thì chỉ cần xóa bỏ số mệnh trong sổ sinh tử. Khi biết được số mệnh của đồ đệ sắp kết thúc, sư phụ đã ngay lập tức cắt đứt mọi quan hệ với Ngộ Không. Bồ Đề Tổ Sư làm vậy vì ông hiểu với tính tình của Ngộ Không, khi bị người của Địa Phủ bắt đi, dựa vào đạo thuật học được của mình, Tôn Ngộ Không chắc chắn sẽ phản kháng, làm kinh động tam giới, khó tránh khỏi lôi kéo ông vào chuyện. Quả nhiên, khi bị Hắc Bạch Vô Thường trói và kéo đến Địa Phủ. Lúc nghe Hắc Bạch Vô Thường nói tuổi thọ của mình đã hết, Mỹ Hầu Vương đã không tuân theo sự sắp đặt của Địa Phủ, hoàn toàn bỏ qua các quá trình như uống canh Mạnh Bà, qua cầu Nại Hà hay Lục Đạo Luân Hồi, trực tiếp cầm gậy Như ý xông vào đại điện Diêm La. Chuyến đi đến Địa Phủ của Tôn Ngộ Không dù là ngoài ý muốn nhưng lại không hề vô ích, Ngộ Không đã xóa bỏ được tên của mình khỏi sổ Sinh Tử. Khi ở Địa Phủ Tôn Ngộ Không đã được 342 tuổi, sau đó làm nửa tháng Bật Mã Ôn (phụ trách trông coi ngựa) trên thiên đình. Nếu tính một ngày trên trời bằng một năm dưới hạ giới, chính là 15 năm. Tôn Ngộ Không lại tiếp tục làm thêm nửa năm chức Tề Thiên Đại Thánh, tức 177 năm. Ở trong lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân bảy bảy bốn chín ngày, nghĩa là thêm 49 năm nữa, thêm 500 năm bị phong ấn dưới núi Ngũ Hành, 14 năm đi lấy kinh, tổng cộng tuổi của Tôn Ngộ Không khi đó là hơn 1097 tuổi. Đây là lý do Tôn Ngộ Không thường rất kiêu ngạo nói với một số yêu quái: "Ta chính là ông ngoại của ngươi". Trên thực tế, trong Tây du ký cũng có không ít yêu quái tu luyện được hơn nghìn năm, ví như Bạch Cốt Tinh. Mặt khác, Tôn Ngộ Không đã từng "thưởng thức" 3 loại tiên dược giúp trường sinh bất lão bao gồm: Đào tiên do thái hậu Dao Trì chăm sóc, linh đan Thái Thượng Lão Quân tu luyện và nhân sâm của Trấn Nguyên Tử trồng. >>>Xem thêm video: Tại sao người Trung Quốc xưa “nghiện” dùng gối sứ thay vì gối bông? Nguồn: Kienthucnet.

